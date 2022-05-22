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США: МЛС

2022

Стадион:
Charlotte FC
1:1
Второй тайм: 67'
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
2' Гол
Рикеттс Тосайн
1:1
8' Гол
Шиньяшики Андре
63' Желтая карточка
Юзвяк Камиль
67'
1
Кахлина
Кристиян
25
Аффул
Харрисон
4
Guzman
Corujo
22
Фухс
Кристиан
28
Мора
Хосеф
13
Бронико
Брандт
7
Юзвяк
Камиль
8
Алсивар
Хорди
15
Ben
Bender
16
Шиньяшики
Андре
11
Свидерски
Кароль
50
Max
Anchor
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
26
Юнгвирт
Флориан
2
Годиньо
Маркус
16
Берхальтер
Себастьян
17
Овусу
Леонард
25
Голд
Райан
11
Дахоме
Кристиан
7
Кайседо
Дейбер
87
Рикеттс
Тосайн
Charlotte FC
4-1-4-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Charlotte FC
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 4 0.4
Шиньяшики Андре 2 0.2
Ben Bender 1 0.1
Алсивар Хорди 1 0.1
Cristian Jonatan Ortiz 1 0.1
Фухс Кристиан 1 (1) 0.1
Рейна Йорди 0 0
Руис Серхио 0 0
Франко Алан 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 3 (1) 0.25
Рикеттс Тосайн 2 0.17
Уайт Брайан 2 0.17
Рапосо Райан 2 0.17
Дахоме Кристиан 1 0.08
Годой Эрик 1 0.08
Блэкмон Тристан 1 0.08
Голд Райан 1 (1) 0.08
Кайседо Дейбер 0 0
Гутьеррес Кристиан 0 0

Карточки

Charlotte FC
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алсивар Хорди 4 0
Бронико Брандт 3 0
Guzman Corujo 2 0
Линдси Джейлин 2 0
Фухс Кристиан 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Cristian Jonatan Ortiz 1 0
Юзвяк Камиль 1 0
Франко Алан 1 0
Макоун Кристиан 1 0
Adam Armour 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 5 0
Тейберт Расселл 3 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Нервински Джейк 1 1
Берхальтер Себастьян 2 0
Юнгвирт Флориан 1 0
Годой Эрик 1 0
Дахоме Кристиан 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Pedro Vite 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
3
43%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
14
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
33%
2
14%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
5
56%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
33%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
1
11%
5
42%
76-90

Пропущено

9
21
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
22%
3
14%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
2
22%
4
19%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Charlotte FC
(11 матчей)
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 поражения
Charlotte FC - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Charlotte FC 1:5 Charlotte FC - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Charlotte FC 2:1
Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Гринвилл Триумф - Charlotte FC 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Charlotte FC - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 1:0 12 7 2 3 24 - 10 23
2. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 13 5 6 2 20 - 12 21
3. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
4. Клёб де Фут Монреаль 13 6 2 5 24 - 23 20
5. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
6. Цинциннати 13 6 1 6 18 - 21 19
7. Атланта Юнайтед 12 4 4 4 19 - 18 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 16 - 19 14
10. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
11. Интер Майами 0:0 13 3 4 6 11 - 21 13
12. Торонто 13 3 3 7 18 - 25 12
13. Чикаго Файр 0:1 13 2 5 6 11 - 17 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 25 - 12 23
2. Лос-Анджелес 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Даллас 12 6 4 2 20 - 10 22
4. Реал Солт-Лейк 13 6 4 3 14 - 17 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 2 4 13 - 11 20
6. Нэшвилл 13 5 4 4 15 - 15 19
7. Миннесота Юнайтед 12 4 3 5 13 - 13 15
8. Колорадо Рэпидс 12 4 3 5 14 - 14 15
9. Хьюстон Динамо 12 4 3 5 14 - 14 15
10. Портленд Тимберс 13 3 6 4 20 - 21 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 3 4 5 22 - 28 13
12. Сиэтл Саундерс 10 4 1 5 13 - 14 13
13. Ванкувер Уайткэпс 1:1 12 3 3 6 13 - 22 12
14. Спортинг Канзас-Сити 13 3 3 7 12 - 24 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 1:0 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
5. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Клёб де Фут Монреаль 5 3 0 2 10 - 7 9
7. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Интер Майами 0:0 7 2 3 2 8 - 10 9
11. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
12. Чикаго Файр 0:1 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 7 4 2 1 15 - 7 14
3. Колорадо Рэпидс 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 3 3 1 16 - 15 12
8. Ванкувер Уайткэпс 1:1 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
12. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
7. Чикаго Файр 0:1 7 1 2 4 6 - 12 5
8. Нью-Йорк Сити 1:0 4 1 1 2 3 - 3 4
9. Интер Майами 0:0 6 1 1 4 3 - 11 4
10. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
11. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
12. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Реал Солт-Лейк 8 2 3 3 6 - 13 9
6. Сиэтл Саундерс 6 2 1 3 7 - 9 7
7. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
8. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
13. Ванкувер Уайткэпс 1:1 6 0 1 5 4 - 15 1
14. Спортинг Канзас-Сити 7 0 1 6 5 - 19 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Шиньяшики Андре бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Рикеттс Тосайн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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