Стадион: Bank of America Stadium
2:1
Конец матча
0:1
2' ГолРикеттс Тосайн
1:1
8' ГолШиньяшики Андре
62' Желтая карточкаЮзвяк Камиль
2:1
85' ГолРиос Даниэль
Ход матча
2'
8'
62'
85'
28
Мора
Хосеф
15
Ben
Bender
50
Max
Anchor
25
Голд
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
-
-
31 George Marks
-
-
Главный тренер: Рамирес Мигель Анхель
- Основной состав
-
50 Max AnchorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
Бомбардиры внутри турнира
Charlotte FC
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|4
|0.4
|Шиньяшики Андре
|2
|0.2
|Ben Bender
|1
|0.1
|Cristian Jonatan Ortiz
|1
|0.1
|Алсивар Хорди
|1
|0.1
|Риос Даниэль
|1
|0.1
|Фухс Кристиан
|1 (1)
|0.1
|Рейна Йорди
|0
|0
|Руис Серхио
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|3 (1)
|0.25
|Рикеттс Тосайн
|2
|0.17
|Уайт Брайан
|2
|0.17
|Рапосо Райан
|2
|0.17
|Дахоме Кристиан
|1
|0.08
|Годой Эрик
|1
|0.08
|Блэкмон Тристан
|1
|0.08
|Голд Райан
|1 (1)
|0.08
|Кайседо Дейбер
|0
|0
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
Карточки
Charlotte FC
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алсивар Хорди
|4
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Guzman Corujo
|2
|0
|Линдси Джейлин
|2
|0
|Фухс Кристиан
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Cristian Jonatan Ortiz
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Макоун Кристиан
|1
|0
|Adam Armour
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|5
|0
|Тейберт Расселл
|3
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
4
44%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
16
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
5
56%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
4
36%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
2
18%
5
38%
76-90
Пропущено
10
23
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
30%
4
17%
1-15
1
10%
3
13%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
2
20%
4
17%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Charlotte FC
(11 матчей)
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 поражения
Charlotte FC - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Charlotte FC 1:5 Charlotte FC - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Charlotte FC 2:1
Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Гринвилл Триумф - Charlotte FC 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Charlotte FC - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|7
|2
|3
|24 - 10
|23
|2.
|Орландо Сити
|1:0
|13
|7
|2
|4
|15 - 15
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|6
|2
|5
|24 - 23
|20
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|5
|5
|3
|20 - 14
|20
|6.
|Цинциннати
|13
|6
|1
|6
|18 - 21
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Интер Майами
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|10.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|11.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|12.
|Торонто
|13
|3
|3
|7
|18 - 25
|12
|13.
|Чикаго Файр
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|13
|7
|2
|4
|25 - 13
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Даллас
|0:1
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|4
|3
|14 - 17
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|13
|6
|3
|4
|13 - 11
|21
|6.
|Нэшвилл
|13
|5
|4
|4
|15 - 15
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|3
|6
|4
|20 - 21
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|13
|3
|5
|5
|22 - 28
|14
|12.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|14
|3
|4
|7
|12 - 24
|13
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Интер Майами
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|Орландо Сити
|1:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:1
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|7
|4
|3
|0
|10 - 1
|15
|3.
|Лос-Анджелес
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|0:1
|7
|4
|1
|2
|15 - 4
|13
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|8
|3
|4
|1
|16 - 15
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|13.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Орландо Сити
|1:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 5
|14
|3.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|7.
|Чикаго Файр
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|8.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|10.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|11.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|0:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Даллас
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|13.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0