  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Charlotte FC
2:1
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
2' Гол
Рикеттс Тосайн
1:1
8' Гол
Шиньяшики Андре
62' Желтая карточка
Юзвяк Камиль
2:1
85' Гол
Риос Даниэль
90'+7
1
Кахлина
Кристиян
25
Аффул
Харрисон
4
Guzman
Corujo
22
Фухс
Кристиан
28
Мора
Хосеф
13
Бронико
Брандт
7
Юзвяк
Камиль
8
Алсивар
Хорди
15
Ben
Bender
16
Шиньяшики
Андре
11
Свидерски
Кароль
50
Max
Anchor
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
26
Юнгвирт
Флориан
2
Годиньо
Маркус
16
Берхальтер
Себастьян
17
Овусу
Леонард
25
Голд
Райан
11
Дахоме
Кристиан
7
Кайседо
Дейбер
87
Рикеттс
Тосайн
Charlotte FC
4-1-4-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Charlotte FC
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 4 0.4
Шиньяшики Андре 2 0.2
Ben Bender 1 0.1
Cristian Jonatan Ortiz 1 0.1
Алсивар Хорди 1 0.1
Риос Даниэль 1 0.1
Фухс Кристиан 1 (1) 0.1
Рейна Йорди 0 0
Руис Серхио 0 0
Франко Алан 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 3 (1) 0.25
Рикеттс Тосайн 2 0.17
Уайт Брайан 2 0.17
Рапосо Райан 2 0.17
Дахоме Кристиан 1 0.08
Годой Эрик 1 0.08
Блэкмон Тристан 1 0.08
Голд Райан 1 (1) 0.08
Кайседо Дейбер 0 0
Гутьеррес Кристиан 0 0

Карточки

Charlotte FC
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алсивар Хорди 4 0
Бронико Брандт 3 0
Юзвяк Камиль 2 0
Guzman Corujo 2 0
Линдси Джейлин 2 0
Фухс Кристиан 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Cristian Jonatan Ortiz 1 0
Франко Алан 1 0
Макоун Кристиан 1 0
Adam Armour 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 5 0
Тейберт Расселл 3 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Нервински Джейк 1 1
Берхальтер Себастьян 2 0
Юнгвирт Флориан 1 0
Годой Эрик 1 0
Дахоме Кристиан 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Pedro Vite 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
4
44%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
16
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
5
56%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
4
36%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
2
18%
5
38%
76-90

Пропущено

10
23
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
30%
4
17%
1-15
1
10%
3
13%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
2
20%
4
17%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Charlotte FC
(11 матчей)
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 поражения
Charlotte FC - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Charlotte FC 1:5 Charlotte FC - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Charlotte FC 2:1
Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Гринвилл Триумф - Charlotte FC 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Charlotte FC - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 7 2 3 24 - 10 23
2. Орландо Сити 1:0 13 7 2 4 15 - 15 23
3. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
4. Клёб де Фут Монреаль 13 6 2 5 24 - 23 20
5. Нью-Йорк Ред Буллз 13 5 5 3 20 - 14 20
6. Цинциннати 13 6 1 6 18 - 21 19
7. Атланта Юнайтед 12 4 4 4 19 - 18 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Интер Майами 13 4 3 6 13 - 21 15
10. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 16 - 19 14
11. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
12. Торонто 13 3 3 7 18 - 25 12
13. Чикаго Файр 13 2 5 6 11 - 17 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 13 7 2 4 25 - 13 23
2. Лос-Анджелес 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Даллас 0:1 13 6 4 3 20 - 11 22
4. Реал Солт-Лейк 13 6 4 3 14 - 17 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 13 6 3 4 13 - 11 21
6. Нэшвилл 13 5 4 4 15 - 15 19
7. Миннесота Юнайтед 1:0 13 5 3 5 14 - 13 18
8. Колорадо Рэпидс 0:0 13 4 4 5 14 - 14 16
9. Хьюстон Динамо 0:0 13 4 4 5 14 - 14 16
10. Портленд Тимберс 13 3 6 4 20 - 21 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 13 3 5 5 22 - 28 14
12. Сиэтл Саундерс 0:0 11 4 2 5 13 - 14 14
13. Спортинг Канзас-Сити 0:0 14 3 4 7 12 - 24 13
14. Ванкувер Уайткэпс 12 3 2 7 13 - 23 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Интер Майами 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Клёб де Фут Монреаль 5 3 0 2 10 - 7 9
9. Орландо Сити 1:0 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
11. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 0:1 7 5 1 1 14 - 5 16
2. Колорадо Рэпидс 0:0 7 4 3 0 10 - 1 15
3. Лос-Анджелес 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 0:1 7 4 1 2 15 - 4 13
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 8 3 4 1 16 - 15 13
7. Хьюстон Динамо 0:0 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 1:0 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 6 3 1 2 5 - 5 10
12. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 0:0 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Орландо Сити 1:0 7 4 2 1 7 - 5 14
3. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
4. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
7. Чикаго Файр 7 1 2 4 6 - 12 5
8. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
9. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
10. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
11. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
12. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 0:1 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Реал Солт-Лейк 8 2 3 3 6 - 13 9
6. Сиэтл Саундерс 0:0 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Миннесота Юнайтед 1:0 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Даллас 0:1 6 1 3 2 6 - 6 6
9. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
10. Хьюстон Динамо 0:0 5 1 1 3 4 - 6 4
11. Спортинг Канзас-Сити 0:0 8 0 2 6 5 - 19 2
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 5 0 1 4 6 - 13 1
13. Колорадо Рэпидс 0:0 6 0 1 5 4 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 6 0 0 6 4 - 16 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Шиньяшики Андре бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Charlotte FC 2:1 Ванкувер Уайткэпс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     