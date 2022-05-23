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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
ХИФК
0:1
Конец матча
КуПС
0'
0:1
26' Гол
Антви Клинтон
76' Желтая карточка
Ахади Мосавер
90'+4
13
Бету
Антониу
88
Хинг-Гловер
Макарио
3
Маттила
Сакари
15
Jesse
Nikki
5
Саэс
Фелипе
11
Куйянпяя
Аату
6
Малоло
Обед
19
Тайнио
Максимус
70
Ахади
Мосавер
9
Маркканен
Ээро
14
Didis
Lutumba-Pitah
21
Крайдль
Йоханнес
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
33
Хямяляйнен
Танели
22
Тойвомяки
Ханри
14
Попович
Антон
8
Дальстрем
Себастьян
23
Каррильо
Даниэль
II
25
Антви
Клинтон
9
Вяйринен
Тим
11
Де
Паула
Таллес
ХИФК
КуПС

История личных встреч

ХИФК
КуПС

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

В
0:0
В
0:0
В
1:5
В
3:2
В
0:3
В
1:1
В
1:1
В
3:2
В
1:4
В
2:1
В
0:2
В
1:0
В
3:2
В
1:3
В
2:0
В
1:1

Результаты последних матчей

ХИФК
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1
ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3
КуПС
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1
Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Антви Клинтон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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