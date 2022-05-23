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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
КФУМ
0:0
Второй тайм: 58'
Конгсвингер
0'
19' Желтая карточка
Kristian Jahr
29' Желтая карточка
Haakon Hoseth
33' Желтая карточка
Холме Фредрик
58'

Ход матча

19'
 
Kristian Jahr
29'
Haakon Hoseth
 
33'
 
Холме Фредрик
46'
Tore Andre Soeraas
Mohammed Mahnin
 
Лучшие коэффициенты
КФУМ
Ничья
Конгсвингер
2.06
3.70
3.80
Все Коэффициенты
28
Браути
Йонас
5
Aaron
Kiil
Olsen
33
Хаммер
Йорген
17
Fredrik
Kristensen
Dahl
4
Momodou
Lion
Njie
8
Simen
Hestnes
27
Mohammed
Mahnin
7
Robin
Rasch
6
Remi
Svindland
14
Haakon
Hoseth
22
Petter
Nosakhare
Dahl
1
Стрёмберг
Август
2
Trace
Murray
16
Стейринг
Пер-Магнус
5
Холме
Фредрик
3
Victor
Grodaas
19
Kristian
Jahr
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
20
Jesper
Grundt
23
Martin
Tangen
Vinjor
8
Martin
Hoel
Andersen
26
Брингакер
Матиас
КФУМ
3-5-2
Конгсвингер
4-1-2-1-2

История личных встреч

КФУМ
Конгсвингер

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:1
ТПМ
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:0

Результаты последних матчей

КФУМ
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Gamle Oslo - КФУМ 0:3 Мьёндален - КФУМ 2:1 КФУМ - Бранн 1:5 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3
КФУМ - Рёуфосс 1:1 Брюне - КФУМ 1:2 КФУМ - Гроруд 2:2 КФУМ - Викинг 0:5 КФУМ - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Дьерв - КФУМ 1:1 Фредрикстад - КФУМ 3:3 КФУМ - Согндаль 1:0 КФУМ - Дьерв 4:1 Санднес - КФУМ 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 КФУМ - Олесунн 2:4 Осане - КФУМ 3:0 КФУМ - Брюне 0:1
Конгсвингер
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1
Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1 Конгсвингер - Сенья 5:0 Хёдд - Конгсвингер 0:0
  • Второй тайм
  • 46'
    Mohammed Mahnin уходит с поля. Tore Andre Soeraas выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Холме Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Haakon Hoseth получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Кристиан Яр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КФУМ
Ничья
Конгсвингер
2.06
3.70
3.80
Все Коэффициенты
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