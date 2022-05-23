Стадион: КФУМ Арена
0:0
Второй тайм: 58'
19' Желтая карточкаKristian Jahr
29' Желтая карточкаHaakon Hoseth
33' Желтая карточкаХолме Фредрик
Ход матча
19'
29'
33'
28
Браути
Йонас
- Основной состав
-
28 Браути ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
12 Mats Viken
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
История личных встреч
КФУМ
Конгсвингер
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
КФУМ
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Gamle Oslo - КФУМ 0:3 Мьёндален - КФУМ 2:1 КФУМ - Бранн 1:5 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3
КФУМ - Рёуфосс 1:1 Брюне - КФУМ 1:2 КФУМ - Гроруд 2:2 КФУМ - Викинг 0:5 КФУМ - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Дьерв - КФУМ 1:1 Фредрикстад - КФУМ 3:3 КФУМ - Согндаль 1:0 КФУМ - Дьерв 4:1 Санднес - КФУМ 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 КФУМ - Олесунн 2:4 Осане - КФУМ 3:0 КФУМ - Брюне 0:1
Конгсвингер
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1
Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1 Конгсвингер - Сенья 5:0 Хёдд - Конгсвингер 0:0