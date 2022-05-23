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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион: Зрители: 857
КФУМ
1:0
Конец матча
Конгсвингер
0'
19' Желтая карточка
Kristian Jahr
29' Желтая карточка
Haakon Hoseth
33' Желтая карточка
Холме Фредрик
82' Желтая карточка
Герсон Ларс
1:0
89' Гол
Делаверис Филип
90'+5
28
Браути
Йонас
5
Aaron
Kiil
Olsen
33
Хаммер
Йорген
17
Fredrik
Kristensen
Dahl
4
Momodou
Lion
Njie
8
Simen
Hestnes
27
Mohammed
Mahnin
7
Robin
Rasch
6
Remi
Svindland
14
Haakon
Hoseth
22
Petter
Nosakhare
Dahl
1
Стрёмберг
Август
2
Trace
Murray
16
Стейринг
Пер-Магнус
5
Холме
Фредрик
3
Victor
Grodaas
19
Kristian
Jahr
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
18
Tobias
Bjoernebye
23
Martin
Tangen
Vinjor
8
Martin
Hoel
Andersen
26
Брингакер
Матиас
КФУМ
3-5-2
Конгсвингер
4-1-2-1-2

История личных встреч

КФУМ
Конгсвингер

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:1
ТПМ
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:0

Результаты последних матчей

КФУМ
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Gamle Oslo - КФУМ 0:3 Мьёндален - КФУМ 2:1 КФУМ - Бранн 1:5 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3
КФУМ - Рёуфосс 1:1 Брюне - КФУМ 1:2 КФУМ - Гроруд 2:2 КФУМ - Викинг 0:5 КФУМ - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Дьерв - КФУМ 1:1 Фредрикстад - КФУМ 3:3 КФУМ - Согндаль 1:0 КФУМ - Дьерв 4:1 Санднес - КФУМ 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 КФУМ - Олесунн 2:4 Осане - КФУМ 3:0 КФУМ - Брюне 0:1
Конгсвингер
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1
Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1 Конгсвингер - Сенья 5:0 Хёдд - Конгсвингер 0:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Холме Фредрик получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      29'
      Haakon Hoseth получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Кристиан Яр получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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