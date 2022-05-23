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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Скейд
3:1
Конец матча
Стйордалс Блинк
0'
1:0
19' Гол
Fredrik Tobias Berglie
1:1
31' Гол
Рённинг Ивар
2:1
50' Гол
Jakob Napoleon Romsaas
52' Желтая карточка
Холланд-Тёссе Кьетил
53' Желтая карточка
Robin Bjoernholm-Jatta
3:1
73' Пенальти
Будусон Джонни
87' Желтая карточка
Fredrik Tobias Berglie
90' Желтая карточка
Vegard Fiske
90'+7
12
Гундерсен
Андерс
8
Stian
Pettersen
I
4
Fredrik
Tobias
Berglie
33
Tomas
Borgersen
29
Боянг
Сулайман
39
Bendik
Rise
7
Мельхиор
Маркус
15
Morten
Renaa
Olsen
11
David
Hickson
9
Будусон
Джонни
22
Jakob
Napoleon
Romsaas
70
David
Paulmin
20
Lars
Ramstad
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
18
Haavard
Kleven
Lorentsen
24
Фооснес
Александер
2
Mathusan
Sandrakumar
6
Fredrik
Vinje
7
Холланд-Тёссе
Кьетил
10
Sondre
Hopmark
Stokke
8
Рённинг
Ивар
27
Johann
Kosberg
Скейд
3-5-2
Стйордалс Блинк
4-3-3

История личных встреч

Скейд
Стйордалс Блинк

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ВД
3:1
ВД
1:1

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оппсал - Скейд 0:4 Фредрикстад - Скейд 2:0 Скейд - Мьёндален 1:2 Старт - Скейд 3:2
Скейд - Бранн 2:3 Конгсвингер - Скейд 1:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3 Арендал - Скейд 2:2 Скейд - Сутра 3:0 Скейд - Левангер 2:1 Эйгарден - Скейд 0:0
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оркла - Стйордалс Блинк 3:6 Стйордалс Блинк - Ранхейм 0:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0
Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0 Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Рённинг Ивар бьет в цель!
    • 27'
      Лрс Рамстад уходит с поля. Karl Martin Rolstad выходит вместо него
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Fredrik Tobias Berglie бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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