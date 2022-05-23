Стадион: Nordre Aasen
3:1
Конец матча
1:0
19' ГолFredrik Tobias Berglie
1:1
31' ГолРённинг Ивар
2:1
50' ГолJakob Napoleon Romsaas
52' Желтая карточкаХолланд-Тёссе Кьетил
53' Желтая карточкаRobin Bjoernholm-Jatta
3:1
73' ПенальтиБудусон Джонни
87' Желтая карточкаFredrik Tobias Berglie
90' Желтая карточкаVegard Fiske
Ход матча
19'
31'
50'
73'
3:1
90'
39
Bendik
Rise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ulrich NessПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Lars RamstadЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Vegard FiskeЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Snorre Lillebo
История личных встреч
Скейд
Стйордалс Блинк
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оппсал - Скейд 0:4 Фредрикстад - Скейд 2:0 Скейд - Мьёндален 1:2 Старт - Скейд 3:2
Скейд - Бранн 2:3 Конгсвингер - Скейд 1:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3 Арендал - Скейд 2:2 Скейд - Сутра 3:0 Скейд - Левангер 2:1 Эйгарден - Скейд 0:0
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оркла - Стйордалс Блинк 3:6 Стйордалс Блинк - Ранхейм 0:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0
Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0 Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0