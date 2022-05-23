Стадион: Grorud Arctic Match
0:1
7' ГолArne Gunnes
25' Желтая карточкаHenrik Bredeli
26' Желтая карточкаGlenn Andre Harviken
0:2
29' ГолArne Gunnes
1:2
33' ГолPreben Mankowitz
Ход матча
7'
0:1
25'
29'
0:2
33'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
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Главный тренер: Johan Gjoennes Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
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12 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Ole Kevin Knappen
История личных встреч
Гроруд
Брюне
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Гроруд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фолло - Гроруд 0:0 Стабек - Гроруд 1:1 Гроруд - Старт 0:3 Рёуфосс - Гроруд 1:1
Ранхейм - Гроруд 2:1 Гроруд - Фредрикстад 2:2 КФУМ - Гроруд 2:2 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Стрёммен - Гроруд 1:3 Гроруд - Осане 3:2 Дьерв - Гроруд 0:0 Гроруд - Брюне 4:2 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Старт - Гроруд 3:0 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Гроруд 1:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 КФУМ - Гроруд 2:0 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Гроруд - Согндаль 1:2
Брюне
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Бродд - Брюне 0:2 Брюне - Осане 2:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Мьёндален - Брюне 2:1
Брюне - Ранхейм 1:2 Согндаль - Брюне 2:1 Брюне - КФУМ 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Викинг - Брюне 2:0 Брюне - Стрёммен 0:2 Ранхейм - Брюне 2:4 Брюне - Дьерв 2:0 Осане - Брюне 2:1 Гроруд - Брюне 4:2 Брюне - Рёуфосс 3:1 КФУМ - Брюне 0:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль - Брюне 0:0