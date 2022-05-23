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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Гроруд
1:2
Второй тайм: 58'
Брюне
0'
0:1
7' Гол
Arne Gunnes
25' Желтая карточка
Henrik Bredeli
26' Желтая карточка
Glenn Andre Harviken
0:2
29' Гол
Arne Gunnes
1:2
33' Гол
Preben Mankowitz
58'

Ход матча

7'
0:1
Arne Gunnes
25'
Henrik Bredeli
 
26'
Glenn Andre Harviken
 
29'
0:2
Arne Gunnes
(Christian Roeer)
33'
Preben Mankowitz
(Bjoern Martin Kristiansen)
1:2
35'
William Fredriksen Bjeglerud
Geirald Meyer
 
53'
 
Vegard Aasen
Christian Roeer
Лучшие коэффициенты
Гроруд
Ничья
Брюне
7.48
4.30
3.60
Все Коэффициенты
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
5
Glenn
Andre
Harviken
21
Geirald
Meyer
22
Henrik
Bredeli
27
Карсон-Педерсен
Фредрик
7
Preben
Mankowitz
8
Hassan
Mohamed
Yousef
40
Sindre
Osestad
15
Fabian
Oestigaard
Ness
28
Thomas
Elsebutangen
29
Bjoern
Martin
Kristiansen
99
Igor
Spiridonov
20
Sondre
Norheim
I
45
Christian
Roeer
5
Балдвинссон
Рогви
14
Daniel
Hermansson
11
Bjarte
Langeland
6
Henning
Romslo
16
Andreas
Dybevik
2
Ротихеуг
Оливер
10
Robert
Undheim
9
Arne
Gunnes
Гроруд
3-5-2
Брюне
3-5-2

История личных встреч

Гроруд
Брюне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
4:2
ПД
3:2

Результаты последних матчей

Гроруд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фолло - Гроруд 0:0 Стабек - Гроруд 1:1 Гроруд - Старт 0:3 Рёуфосс - Гроруд 1:1
Ранхейм - Гроруд 2:1 Гроруд - Фредрикстад 2:2 КФУМ - Гроруд 2:2 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Стрёммен - Гроруд 1:3 Гроруд - Осане 3:2 Дьерв - Гроруд 0:0 Гроруд - Брюне 4:2 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Старт - Гроруд 3:0 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Гроруд 1:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 КФУМ - Гроруд 2:0 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Гроруд - Согндаль 1:2
Брюне
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Бродд - Брюне 0:2 Брюне - Осане 2:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Мьёндален - Брюне 2:1
Брюне - Ранхейм 1:2 Согндаль - Брюне 2:1 Брюне - КФУМ 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Викинг - Брюне 2:0 Брюне - Стрёммен 0:2 Ранхейм - Брюне 2:4 Брюне - Дьерв 2:0 Осане - Брюне 2:1 Гроруд - Брюне 4:2 Брюне - Рёуфосс 3:1 КФУМ - Брюне 0:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль - Брюне 0:0
  • Второй тайм
  • 53'
    Christian Roeer уходит с поля. Vegard Aasen выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    Geirald Meyer уходит с поля. William Fredriksen Bjeglerud выходит вместо него
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Пребен Манкович бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Arne Gunnes бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Glenn Andre Harviken получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Henrik Bredeli получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Arne Gunnes бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гроруд
Ничья
Брюне
7.48
4.30
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гроруд 1:2 Брюне онлайн

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