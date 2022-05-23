Стадион: Oester Hus Arena
5' Желтая карточкаJostein Ekeland
0:1
7' ГолСтокке Беньямин
11' Желтая карточкаСвеен Оле
0:2
41' ГолОльсен Мейнхард
77' Желтая карточкаEspen Hammer Berger
85' Желтая карточкаСольберг Йоаким
Ход матча
7'
11'
41'
0:2
85'
21
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Anders HiimПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Сэтре СталеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хейер ЭрикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
-
-
18 Simon Appiah
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
Санднес
Мьёндален
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Варденесет - Санднес 1:4 Бранн - Санднес 3:0 Санднес - Фредрикстад 0:4 Стабек - Санднес 0:1
Санднес - Конгсвингер 4:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Санднес - Старт 2:0 Санднес - Дьерв 2:0 Старт - Санднес 2:2 Санднес - КФУМ 1:1 Улленсакер-Киса - Санднес 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Санднес - Согндаль 0:2 Олесунн - Санднес 2:2 Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2 Санднес - Брюне 2:0 Хам-Кам - Санднес 3:1
Мьёндален
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Aaskollen - Мьёндален 2:6 Мьёндален - КФУМ 2:1 Скейд - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Брюне 2:1
Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Старт - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Волеренга - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1