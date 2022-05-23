  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Санднес
0:2
Конец матча
Мьёндален
0'
5' Желтая карточка
Jostein Ekeland
0:1
7' Гол
Стокке Беньямин
11' Желтая карточка
Свеен Оле
0:2
41' Гол
Ольсен Мейнхард
77' Желтая карточка
Espen Hammer Berger
85' Желтая карточка
Сольберг Йоаким
90'+6
1
Фальк
Аслак
4
Kristoffer
Hey
3
Espen
Hammer
Berger
14
Торбьерн
Эггем
25
Sander
Ringberg
17
Ingvald
Halgunset
22
Таддесе
Хоренус
21
Anders
Hiim
9
Jostein
Ekeland
10
Хейланн
Томми
29
Рамсланн
Мартин
1
Макани
Соша
5
Эверби
Сиверт
4
Хансен
Адриан
Александер
12
Накким
Маркус
6
Сольберг
Йоаким
8
Свеен
Оле
10
Скистад
Эрик
Ставас
7
Овенстад
Мартин
14
Matias
Belli
Moldskred
11
Ольсен
Мейнхард
9
Стокке
Беньямин
Санднес
3-4-1-2
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

Санднес
Мьёндален

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
5:0
ТМК
0:0
А
4:1
А
2:1
А
0:2
А
2:2

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Варденесет - Санднес 1:4 Бранн - Санднес 3:0 Санднес - Фредрикстад 0:4 Стабек - Санднес 0:1
Санднес - Конгсвингер 4:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Санднес - Старт 2:0 Санднес - Дьерв 2:0 Старт - Санднес 2:2 Санднес - КФУМ 1:1 Улленсакер-Киса - Санднес 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Санднес - Согндаль 0:2 Олесунн - Санднес 2:2 Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2 Санднес - Брюне 2:0 Хам-Кам - Санднес 3:1
Мьёндален
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Aaskollen - Мьёндален 2:6 Мьёндален - КФУМ 2:1 Скейд - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Брюне 2:1
Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Старт - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Волеренга - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Санднес 0:2 Мьёндален онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     