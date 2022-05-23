1:0
Конец матча
20' Желтая карточкаRyan Williams II
30' Желтая карточкаБьорндал Эрик
31' Желтая карточкаМаннс Йеспер
1:0
48' ГолТиль Венсан
69' Желтая карточкаХуду Абдул Халик
84' Желтая карточкаАлсанати Андре
86' Желтая карточкаSamuel Dahl
88' Желтая карточкаФорс Виктор
90' Желтая карточкаХамад Илоан
Ход матча
20'
30'
31'
48'
1:0
69'
84'
86'
88'
88'
90'
30
Samuel
Dahl
31
Тиль
Венсан
29
Экани
Виктор
16
Сегер
Давид
11
Хамад
Илоан
15
Форс
Виктор
23
Маннс
Йеспер
16
Рафаэль
Йорк
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
-
31 Тиль ВенсанПолузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
-
11 Хамад ИлоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Мыцу РадуВратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
-
27 Сарр ЛаминВратарь
- Защитник
-
11 Якубу АлиюПолузащитник
-
-
14 Joel Berhane
-
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Эребру
Сирианска Эскильстуна
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1
Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Энскеде 0:2 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 1:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2