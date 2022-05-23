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  3. Швеция: Суперэттан
Эребру
1:0
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
20' Желтая карточка
Ryan Williams II
30' Желтая карточка
Бьорндал Эрик
31' Желтая карточка
Маннс Йеспер
1:0
48' Гол
Тиль Венсан
69' Желтая карточка
Худу Абдул Халик
84' Желтая карточка
Алсанати Андре
86' Желтая карточка
Samuel Dahl
88' Желтая карточка
88' Желтая карточка
Форс Виктор
90' Желтая карточка
Хамад Илоан
90'+5
20
Эскелинен
Виллиам
90
Густавссон
Даниэль
15
Бергмарк
Никлас
26
Андрессон
Аксель
30
Samuel
Dahl
31
Тиль
Венсан
29
Экани
Виктор
16
Сегер
Давид
11
Хамад
Илоан
48
Миллескуг
Ноэль
9
Бьорндал
Эрик
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
21
Маркес
Микаэль
17
Anton
Ekeroth
23
Маннс
Йеспер
10
Алсанати
Андре
43
Худу
Абдул
Халик
16
Рафаэль
Йорк
6
Ryan
Williams
II
19
Sadmir
Zekovic
33
Amar
Muhsin
Эребру
4-4-2
Сирианска Эскильстуна
4-4-2

История личных встреч

Эребру
Сирианска Эскильстуна

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

А
3:1
А
1:1
ТМК
0:0
А
2:3
А
2:2

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1
Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Энскеде 0:2 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 1:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      31'
      Маннс Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Бьорндал Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Райан Уильямс получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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