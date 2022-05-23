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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Сундсвалль
0:0
Первый тайм: 17'
Мьельбю
0'
11' Желтая карточка
Кричак Иван
17'

Ход матча

11'
 
Кричак Иван

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Мьельбю
3.35
3.38
3.10
Все Коэффициенты
35
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
2
Эрикссон
Антон
3
Forrest
Lasso
22
Линдквист
Расмус
8
Силфвер
Понтус
6
Стенссон
Даниэль
30
Корона
Джо
11
Юлятупа
Саку
12
Дамус
Роналдо
7
Андерссон
Эрик
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
22
Густавссон
Йеспер
9
Мёрфельт
Альбин
25
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
12
Лёфквист
Дэвид
10
Моро
Мамудо
Сундсвалль
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Сундсвалль
Мьельбю

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

А
3:1
А
1:0
С
1:1
С
4:2

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1
Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1
Мьельбю
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0
Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    11'
    Кричак Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Мьельбю
3.35
3.38
3.10
Все Коэффициенты
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