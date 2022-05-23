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  3. Швеция: Суперэттан
Хальмстад
2:0
Конец матча
Броммапойкарна
0'
1:0
2' Гол
Кроон Самуэль
88' Желтая карточка
Richie Omorowa
2:0
90' Гол
Йоханссон Александр
90'+5
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
3
Бернтссон
Александер
24
Ульссон
Маркус
16
Ахльстранд
Эрик
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
11
Кроон
Самуэль
10
Карим
Садат
9
Дальстрём
Виллиам
1
Jonas
Olsson
XI
11
Monir
Jelassi
4
Amadeus
Soegaard
18
Robin
Frej
3
Абрахамссон
Александер
15
Samuel
Holm
8
Марипу
Никлас
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
7
Петтерссон
Оскар
21
Хелльквист
Филип
10
Marijan
Cosic
Хальмстад
4-4-2
Броммапойкарна
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Броммапойкарна

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:1
С
2:2
С
2:1
А
0:3
А
3:0
А
2:2
А
1:1
С
0:3
С
2:0
А
2:0
А
1:0
А
2:1
А
0:1

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0
Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Мальмё - Хальмстад 0:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1
Браге - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Браге - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Питео - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Фрей 2:1 Броммапойкарна - Сандвикен 3:2 Тебю - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Соллентуна 1:0 ИФК Лулео - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Ассириска 2:1 Карлштад - Броммапойкарна 0:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 25'
    Сведберг Джонатан уходит с поля. Лундевалль Симон выходит вместо него
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Samuel Kroon бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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