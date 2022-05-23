2:0
Конец матча
1:0
2' ГолКроон Самуэль
88' Желтая карточкаRichie Omorowa
2:0
90' ГолЙоханссон Александр
Ход матча
2'
88'
90'
10
Карим
Садат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Robin FrejЗащитник
- Защитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Хальмстад
Броммапойкарна
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0
Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Мальмё - Хальмстад 0:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1
Браге - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Браге - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Питео - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Фрей 2:1 Броммапойкарна - Сандвикен 3:2 Тебю - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Соллентуна 1:0 ИФК Лулео - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Ассириска 2:1 Карлштад - Броммапойкарна 0:3