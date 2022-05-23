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  3. Швеция: Суперэттан
Норрбю
0:0
Первый тайм: 17'
Утсиктенс
0'
6' Желтая карточка
Wilhelm Nilsson
7' Желтая карточка
Лундгрен Фредрик
17'

Ход матча

6'
 
Wilhelm Nilsson
7'
Лундгрен Фредрик
 
Лучшие коэффициенты
Норрбю
Ничья
Утсиктенс
1.83
3.80
4.50
Все Коэффициенты
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
16
Сало
Александр
5
Браннефальк
Йохан
15
Османагич
Нино
18
Пекальски
Иво
22
Берггрен
Густав
17
Берг
Виктор
7
Бекай
Перпарим
21
Веде
Антон
1
Браттберг
Йохан
5
Jakob
Hedenquist
3
Брандт
Йеспер
20
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
22
Predrag
Randjelovic
II
10
Albin
Skoglund
8
Бьорквист
Маркус
6
Erik
Westermark
19
Nsima
Peter
21
Jonathan
Quintero
Норрбю
3-5-2
Утсиктенс
3-5-2

История личных встреч

Норрбю
Утсиктенс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:0
ПД
2:1
ПД
2:2
Р
1:1

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0
Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0
Утсиктенс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2
Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Линчёпинг Сити 2:0 Утсиктенс - Линдоме 1:0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Лундгрен Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Wilhelm Nilsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрбю
Ничья
Утсиктенс
1.83
3.80
4.50
Все Коэффициенты
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