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  3. Швеция: Суперэттан
Норрбю
0:2
Конец матча
Утсиктенс
0'
6' Желтая карточка
Wilhelm Nilsson
7' Желтая карточка
Лундгрен Фредрик
0:1
26' Гол
Брандт Йеспер
48' Желтая карточка
Nsima Peter
0:2
51' Гол
Nsima Peter
60' Желтая карточка
Пекальски Иво
85' Желтая карточка
Jonathan Quintero
90' Желтая карточка
Саволайнен Никлас
90'+8
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
16
Сало
Александр
5
Браннефальк
Йохан
15
Османагич
Нино
18
Пекальски
Иво
22
Берггрен
Густав
17
Берг
Виктор
7
Бекай
Перпарим
21
Веде
Антон
1
Браттберг
Йохан
5
Jakob
Hedenquist
3
Брандт
Йеспер
20
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
22
Predrag
Randjelovic
II
10
Albin
Skoglund
8
Бьорквист
Маркус
6
Erik
Westermark
19
Nsima
Peter
21
Jonathan
Quintero
Норрбю
3-5-2
Утсиктенс
3-5-2

История личных встреч

Норрбю
Утсиктенс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:0
ПД
2:1
ПД
2:2
Р
1:1

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0
Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0
Утсиктенс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2
Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Линчёпинг Сити 2:0 Утсиктенс - Линдоме 1:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Брандт Йеспер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      7'
      Лундгрен Фредрик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Wilhelm Nilsson получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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