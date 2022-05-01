Стадион: Уллевааль
0:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
18
Мо
Бреде
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Смитс ДжошуаВратарь
-
26 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Нордас ЛассеНападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
-
24 Johan Bakke
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Будё-Глимт
Мольде
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед
21 матч
33.3%
14.3%
52.4%
7 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспейор Рунар
|2
|0.5
|Пеллегрино Амаль
|1
|0.25
|Кумсан Джилберт
|1
|0.25
|Хаген Элиас
|1
|0.25
|Бонифасе Виктор
|1
|0.25
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|3
|0.75
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.5
|Линнес Мартин
|1
|0.25
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.25
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.25
|Фофана Датро
|1
|0.25
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линнес Мартин
|2
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
0
0%
2
22%
91-120
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
44%
76-90
0
0%
2
22%
91-120
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
100%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0
Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0
Мольде
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Будё-Глимт
0 Мольде
- 0:0 БУД-МОЛ