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Норвегия: Кубок

2021-2022

Стадион:
Будё-Глимт
0:0
Первый тайм: 44'
Мольде
0' 44'

Ход матча

34'
 
Коса Маркус Андреас
Андерсен Эйрик Улланд

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Мольде
3.52
3.78
3.54
Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
9
Сольбаккен
Ола
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
1
Карлстрём
Якоб
2
Бьорнбак
Мартин
4
Хансен
Беньямин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
Будё-Глимт
4-3-3
Мольде
3-4-3

История личных встреч

Будё-Глимт
Мольде

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед

21 матч

33.3%
14.3%
52.4%
7 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Т
0:2
Т
0:2
ТМК
1:1
Т
4:2
Т
3:1
Т
4:2
Т
3:2
Т
0:1
Т
1:2
ТМК
1:2
ТМК
0:2
Т
3:2
Т
1:2
Т
1:2
Т
1:3
Т
1:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:4
Т
3:1
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспейор Рунар 2 0.5
Пеллегрино Амаль 1 0.25
Кумсан Джилберт 1 0.25
Хаген Элиас 1 0.25
Бонифасе Виктор 1 0.25
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 3 0.75
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.5
Линнес Мартин 1 0.25
Хёуген Кристоффер 1 0.25
Брюнхильдсен Ола 1 0.25
Фофана Датро 1 0.25

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вембангомо Брис 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Хаген Элиас 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линнес Мартин 2 0
Эйкрем Магнус 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Риса Бирк 1 0
Фофана Датро 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
0
0%
2
22%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
44%
76-90
0
0%
2
22%
91-120

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
100%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0
Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0
Мольде
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2
1/8 финала
0 Олесунн
3 Будё-Глимт
0 Нардо
4 Лиллестрём
1 КФУМ
0 Бранн
0 Конгсвингер
2 Викинг
3 Мольде
2 Одд
0 Осане
5 Сарпсборг-08
2 Санднес
0 Старт
6 Рёуфосс
7 Стрёмсгодсет
1/4 финала
4 Будё-Глимт
1 Лиллестрём
0 КФУМ
5 Викинг
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
0 Санднес
4 Стрёмсгодсет
1/2 финала
2 Будё-Глимт
1 Викинг
3 Мольде
0 Стрёмсгодсет
Финал
0 Будё-Глимт
0 Мольде
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    Лучшие коэффициенты
    Будё-Глимт
    Ничья
    Мольде
    3.52
    3.78
    3.54
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