Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Будё-Глимт

48' Хейбротен Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Мо Бреде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Будё-Глимт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Брюнхильдсен Ола нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

44' Удар от ворот произведет Будё-Глимт

43' Эйкрем Магнус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Хайкин Никита выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Мольде вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Мольде

41' Вембангомо Брис из команды Будё-Глимт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

37' Будё-Глимт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Риса Бирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хансен Беньямин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Будё-Глимт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Андерсен Эйрик Улланд получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Андерсен Эйрик Улланд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Будё-Глимт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Сампстед Альфонс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Риса Бирк из команды Мольде сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

26' Удар от ворот произведет Будё-Глимт

25' Мольде вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Хайкин Никита выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удар от ворот произведет Будё-Глимт

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Плохо сыграл Эспейор Рунар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Эспейор Рунар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Хейбротен Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Будё-Глимт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Мольде вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Будё-Глимт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Будё-Глимт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Мольде вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Будё-Глимт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Будё-Глимт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Мольде выполняет удар от ворот.

15' Будё-Глимт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Мольде вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Мольде выполняет удар от ворот.

13' Эспейор Рунар наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

12' Карлстрём Якоб взял и забрал мяч на выходе

10' Будё-Глимт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Мольде

8' Хаген Элиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Будё-Глимт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Мольде вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Игрок Брюнхильдсен Ола из команды Мольде неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

5' Мольде вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Будё-Глимт

4' Будё-Глимт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Будё-Глимт

3' Хёуген Кристоффер не смог попасть в створ ударом издали

3' Хорошую попытку сделал Андерсен Эйрик Улланд . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Будё-Глимт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Мольде начинает с центра поля