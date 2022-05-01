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Норвегия: Кубок

2021-2022

Стадион: Зрители: 19657
Будё-Глимт
0:1
Конец матча
Мольде
0'
45' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
67' Желтая карточка
Хансен Беньямин
74' Желтая карточка
Мо Бреде
0:1
76' Пенальти
Sivert Heggheim Mannsverk
90'+5

Ход матча

34'
 
Коса Маркус Андреас
Андерсен Эйрик Улланд
45'
 
Брейвик Эмиль
46'
Бонифасе Виктор
Эспейор Рунар
 
46'
Хеберг-Ветти Геуте
Хаген Элиас
 
67'
 
Хансен Беньямин
74'
Мо Бреде
 
76'
0:1
Sivert Heggheim Mannsverk
80'
 
Грёдем Магнус
Эйкрем Магнус
80'
 
Кнутсон Эрлинг
Хёуген Кристоффер
83'
Сёрли Сондре
Вембангомо Брис
 
83'
Кумсан Джилберт
Пеллегрино Амаль
 
83'
Фет Сондре
Ветлесен Уго
 
85'
 
Зехнини Рафик
Брюнхильдсен Ола

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
9
Сольбаккен
Ола
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
1
Карлстрём
Якоб
2
Бьорнбак
Мартин
4
Хансен
Беньямин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
Будё-Глимт
4-3-3
Мольде
3-4-3

История личных встреч

Будё-Глимт
Мольде

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед

21 матч

33.3%
14.3%
52.4%
7 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Т
0:2
Т
0:2
ТМК
1:1
Т
4:2
Т
3:1
Т
4:2
Т
3:2
Т
0:1
Т
1:2
ТМК
1:2
ТМК
0:2
Т
3:2
Т
1:2
Т
1:2
Т
1:3
Т
1:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:4
Т
3:1
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспейор Рунар 2 0.5
Пеллегрино Амаль 1 0.25
Кумсан Джилберт 1 0.25
Хаген Элиас 1 0.25
Бонифасе Виктор 1 0.25
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 3 0.75
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.5
Линнес Мартин 1 0.25
Хёуген Кристоффер 1 0.25
Брюнхильдсен Ола 1 0.25
Фофана Датро 1 0.25
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.25

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мо Бреде 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Хаген Элиас 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линнес Мартин 2 0
Эйкрем Магнус 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Риса Бирк 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Фофана Датро 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
0
0%
2
22%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
5
50%
76-90
0
0%
2
20%
91-120

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
67%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0
Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0
Мольде
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2
1/8 финала
0 Олесунн
3 Будё-Глимт
0 Нардо
4 Лиллестрём
1 КФУМ
0 Бранн
0 Конгсвингер
2 Викинг
3 Мольде
2 Одд
0 Осане
5 Сарпсборг-08
2 Санднес
0 Старт
6 Рёуфосс
7 Стрёмсгодсет
1/4 финала
4 Будё-Глимт
1 Лиллестрём
0 КФУМ
5 Викинг
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
0 Санднес
4 Стрёмсгодсет
1/2 финала
2 Будё-Глимт
1 Викинг
3 Мольде
0 Стрёмсгодсет
Финал
0 Будё-Глимт
1 Мольде
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Мольде вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Будё-Глимт: 55%, Мольде: 45%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 19657 болельщиков
  • Фол, нарушение
    94'
    Victor Okoh Boniface наказан за толчок Хансен Беньямин
  • 94'
    Хеберг-Ветти Геуте из команды Будё-Глимт отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Будё-Глимт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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