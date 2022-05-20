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Португалия: Кубок

2021-2022
Порту
 
Позже
Тондела
Прогнозы 44
Порту 100% (44)
X 0% (0)
Тондела 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Тондела
1.22
7.80
18.75
Все Коэффициенты

История личных встреч

Порту
Тондела

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

15 матчей

86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
К
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 5 1
Урибе Матеус 2 0.4
Отавио Эдмилсон 2 0.4
Тареми Мехди 1 (1) 0.2
Витинью II 1 0.2
Мартинес Антонио III 1 0.2
Виейра Фабиу 1 (1) 0.2
Фернандес Франсиско 1 (1) 0.2
Пепе Кеплер 0 0
Тондела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данташ Тьягу 3 0.6
Босельи Хуан 3 0.6
Мурильо Джон 1 0.2
Дадашов Ренат 1 0.2
Дос Анжос Даниэл 1 0.2
Эрнандо Ману 1 0.2
Борхес Нето 1 0.2
Бибито 0 0
Барбоза Рафаэл II 0 0
Авилес Хавьер 0 0
Арканжу Телму 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванилсон 2 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Урибе Матеус 1 0
Тареми Мехди 1 0
Витинью II 1 0
Пепе VI 1 0
Тондела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рикарду Алвеш II 3 0
Ниассе Бабакар 2 0
Бибито 1 0
Агра Салвадор 1 0
Д'Алмейда Сесси 1 0
Педру Жоау II 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Босельи Хуан 1 0
Дос Анжос Даниэл 1 0
Модибо Саньян 1 0
Эрнандо Ману 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
2
40%
3
33%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
0
0%
1
9%
91-120

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0
Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2
Тондела
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Тондела - Боавишта 2:2 Жил Висенте - Тондела 3:0 Пасуш де Феррейра - Тондела 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1
Мафра - Тондела 1:1 Морейренсе - Тондела 2:0 Тондела - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Тондела 1:3 Тондела - Арока 2:2 Порту - Тондела 4:0 Тондела - Белененсеш 1:1 Тондела - Мафра 3:0 Фамаликан - Тондела 2:1 Тондела - Брага 0:1 Эшторил - Тондела 1:0 Тондела - Бенфика 1:3 Портимоненсе - Тондела 1:2 Тондела - Визела 2:3 Санта-Клара - Тондела 2:2 Риу Аве - Тондела 0:1
1/16 финала
1 Лека
0 Жил Висенте
1 Паредеш
0 Торренсе
3 Каса Пиа
1 Фаренсе
2 Спортинг Л
1 Варзим
2 Визела
0 Эштрела
6 Брага
0 Санта-Клара
5 Порту
1 Фейренсе
4 Бенфика
1 Пасуш де Феррейра
2 Риу Аве
1 Ольяненсе
3 Кальдаш
5 Белененсеш
3 Тондела
1 Лейшоэш
0 Serpa
5 Эшторил
1 Alverca
2 Фамаликан
0 Пенафьел
3 Портимоненсе
0 Вилафранкенше
1 Мафра
3 Морейренсе
2 Витория Гимарайнш
1/8 финала
7 Лека
6 Паредеш
1 Каса Пиа
2 Спортинг Л
1 Визела
0 Брага
3 Порту
0 Бенфика
7 Риу Аве
6 Белененсеш
3 Тондела
1 Эшторил
3 Фамаликан
5 Портимоненсе
3 Мафра
1 Морейренсе
1/4 финала
0 Лека
4 Спортинг Л
1 Визела
3 Порту
0 Риу Аве
1 Тондела
2 Портимоненсе
4 Мафра
1/2 финала
0 Спортинг Л
2 Порту
1 Тондела
0 Мафра
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Тондела от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 9 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Порту 100% (44)
    X 0% (0)
    Тондела 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Тондела
    1.22
    7.80
    18.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Порту - Тондела онлайн

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    Прогнозы на матч Порту - Тондела

    Исход игры
    Порту
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Тондела
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.64% (17)
    Меньше
    61.36% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    18.18% (8)
    Нет
    81.82% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    59.1% (26)
    3:0 Порту
    18.2% (8)
    3:1 Порту
    11.4% (5)
    2:1 Порту
    6.8% (3)
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    Тондела
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