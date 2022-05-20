История личных встреч
Порту
Тондела
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
15 матчей
86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|5
|1
|Урибе Матеус
|2
|0.4
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.4
|Тареми Мехди
|1 (1)
|0.2
|Витинью II
|1
|0.2
|Мартинес Антонио III
|1
|0.2
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.2
|Фернандес Франсиско
|1 (1)
|0.2
|Пепе Кеплер
|0
|0
Тондела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данташ Тьягу
|3
|0.6
|Босельи Хуан
|3
|0.6
|Мурильо Джон
|1
|0.2
|Дадашов Ренат
|1
|0.2
|Дос Анжос Даниэл
|1
|0.2
|Эрнандо Ману
|1
|0.2
|Борхес Нето
|1
|0.2
|Бибито
|0
|0
|Барбоза Рафаэл II
|0
|0
|Авилес Хавьер
|0
|0
|Арканжу Телму
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эванилсон
|2
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|Тареми Мехди
|1
|0
|Витинью II
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
Тондела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рикарду Алвеш II
|3
|0
|Ниассе Бабакар
|2
|0
|Бибито
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Д'Алмейда Сесси
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Босельи Хуан
|1
|0
|Дос Анжос Даниэл
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Эрнандо Ману
|1
|0
|Куарежма Эдуарду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
2
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
2
40%
3
33%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
0
0%
1
9%
91-120
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0
Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2
Тондела
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Тондела - Боавишта 2:2 Жил Висенте - Тондела 3:0 Пасуш де Феррейра - Тондела 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1
Мафра - Тондела 1:1 Морейренсе - Тондела 2:0 Тондела - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Тондела 1:3 Тондела - Арока 2:2 Порту - Тондела 4:0 Тондела - Белененсеш 1:1 Тондела - Мафра 3:0 Фамаликан - Тондела 2:1 Тондела - Брага 0:1 Эшторил - Тондела 1:0 Тондела - Бенфика 1:3 Портимоненсе - Тондела 1:2 Тондела - Визела 2:3 Санта-Клара - Тондела 2:2 Риу Аве - Тондела 0:1
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Порту - Тондела
Исход игры
Порту
100% (44)
Ничья
0% (0)
Тондела
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.64% (17)
Меньше
61.36% (27)
Обе команды забьют
Да
18.18% (8)
Нет
81.82% (36)
Популярный счёт
2:0 Порту
59.1% (26)
3:0 Порту
18.2% (8)
3:1 Порту
11.4% (5)
2:1 Порту
6.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!