Вот это стартовый рывок, всего 6 ударов в створ нанесли хозяева, и 4 из них были максимально результативными.

Ничего не позволяют хозяева сделать сопернику, гости вынуждены работать без мяча.

С недовольным лицом покинул пределы футбольного поля Джуричич, но его можно понять, ведь снят он был с игры не из-за полученной травмы, а, по всей видимости, провалил задачи, которые были перед ним поставлены.

Футболисты "Наполи" провалили три последних матча, заработав лишь одно очко, поэтому в этой встрече решили реабилитироваться по полной.

Руй тоже решил проверить свою "пушку", из-за пределов штрафной площади он пробил сильно, но вот в створ ворот не попал, выше.

Угловой удар заработали футболисты "Наполи", вновь была исполнена комбинация, которая стала результативной, но на сей раз защита была уже на чеку.

Г-О-О-О-О-О-Л. 2:0. Неужели будет разгром? Еще один угловой удар заработали хозяева поля, подача в центр вратарской и максимально точный удар Осимена в перекладину, а от нее мяч угодил уже за линию.

И не останавливаются футболисты "Наполи", оба гола им удалось забить после стандартного положения. Пока в защите у "Сассуоло" проблемы.

Первый "горчичник" был показан в нашем матче, Лопес нарушил правила, сыграл грубовато, и судья наказал игрока предупреждением.

Г-О-О-О-О-О-Л. 3:0. Это вообще законно? Громят неополетанцы соперника еще в первом тайме. Провалились в центральном круге гости. Мяч подхватил Осимен, ворвался в штрафную с правого фланга и прострелил вдоль ворот, а Лосано вколотил снаряд с 7 метров прямо в цель.

Шикарная результативность от футболистов "Наполи" в этом матче. И они явно не собираются останавливаться.

Г-О-О-О-О-О-О-Л. 4:0. Друзья, это просто невероятно. Длинная диагональная передача на Мертенса с правого фланга, игрок здорово принял снаряд, накрутил защитника, ворвался в штрафную и с 11 метров поразил ближний угол - вратарь даже не пошевелился.

Очень счастливый Мертенс, улыбался он и пахал кому-то на трибунах, видимо, сегодня его поддерживает семья.

15' И снова Инсинье! Какая возможность была у "Наполи", очередной прорыв в штрафную площадь с левого фланга, а потом мощнейщий удар с правой ноги в ближний - в миллиметре от штанги пролетел игровой снаряд.

13' Инсинье круто разобрался с защитником на левом фланге, ворвался в штрафную площадь и прострелил вдоль ворот - защита справилась.

12' Три набранных очках в этом матче позволят игрокам "Наполи" максимально близко приблизиться к "Интеру" и "Милану" в турнирной таблице, но у последних еще игра в запасе.

11' И не останавливаются неополетанцы. Еще одна атака могла завершится голом, провал в обороне завершился ударом Осимена - вратарь справился.

10' Капитан гостевой команды подошел к своим партнерам, похлопал и сказал мотивационные слова. Посмотрим, как сейчас будут отвечать "Сассуоло".

9' Бодрый старт для "Наполи", в своей первой атаке они смогли поразить ворота. Классно набежал на мя Кулибали и головой пробил не только сильно, но и максимально точно - в угол.

8' Г-О-О-О-О-О-Л. 1:0. Кулибали. Счет открыт. Очень быстро вышли вперед хозяева, удалось им заработать угловой удар, последовал навес в центр вратарской площади, и Кулибали здорово пробил головой прямо в угол - вратарь не смог дотянуться.

7' В спокойном темпе началась наша встреча. Никуда не спешат коллективы, привыкают к атмосфере на стадионе, кстати, погода сегодня благоприятная.

5' Провели позиционную атаку футболисты гостевой команды, Лосано вырвался на ударную позицию, но игра была остановлена из-за офсайда.