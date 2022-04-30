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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Наполи
4:0
Первый тайм: 30'
Сассуоло
0'
1:0
7' Гол
Кулибали Калиду
2:0
15' Гол
Осимхен Виктор
18' Желтая карточка
Лопес Максим
3:0
19' Гол
Лосано Ирвинг
4:0
21' Гол
Мертенс Дрис
30'

Ход матча

7'
Кулибали Калиду
(Инсинье Лоренцо)
1:0
15'
Осимхен Виктор
(Инсинье Лоренцо)
2:0
18'
 
Лопес Максим
19'
Лосано Ирвинг
(Осимхен Виктор)
3:0
21'
Мертенс Дрис
(Руй Мариу)
4:0
25'
 
Энрике Матеус
Джуричич Филип

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 114
Наполи 95.6% (109)
X 2.6% (3)
Сассуоло 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Сассуоло
1.48
5.20
6.42
Все Коэффициенты
Новости
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
8
Фабиан
Руис
11
Лосано
Ирвинг
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
10
Джуричич
Филип
91
Скамакка
Джанлука
Наполи
4-2-3-1
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Наполи
Сассуоло

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
К
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 13 0.37
Инсинье Лоренцо 10 (8) 0.29
Мертенс Дрис 9 (1) 0.26
Фабиан Руис 6 0.17
Зелиньски Пётр 5 0.14
Лосано Ирвинг 4 0.11
Элмас Эльиф 3 0.09
Кулибали Калиду 3 0.09
Петанья Андреа 3 0.09
Ррахмани Амир 3 0.09
Политано Маттео 2 0.06
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 14 (6) 0.4
Скамакка Джанлука 13 (1) 0.37
Распадори Джакомо 10 0.29
Траоре Хамед 7 0.2
Фраттези Давиде 4 0.11
Дефрель Грегоре 2 0.06
Джуричич Филип 2 0.06
Лопес Максим 1 0.03
Капуто Франческо 1 0.03
Айхан Кан 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Самеле Луиджи 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Кулибали Калиду 5 1
Осимхен Виктор 5 1
Ррахмани Амир 5 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
Демме Диего 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Лосано Ирвинг 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Оспина Давид 1 0
Манолас Костас 1 0
Жуан Жезус 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Уна Адам 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 12 0
Распадори Джакомо 7 1
Берарди Доменико 8 0
Скамакка Джанлука 7 0
Феррари Джанмарко 5 1
Фраттези Давиде 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Мюлдюр Мерт 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Кирьякопулос Георгиос 4 0
Энрике Матеус 3 0
Дефрель Грегоре 3 0
Траоре Хамед 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Харрауи Абдау 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Нето Руан 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
33
14 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
5
17%
4
12%
1-15
4
14%
10
30%
16-30
5
17%
6
18%
31-45
7
24%
2
6%
46-60
4
14%
5
15%
61-75
4
14%
6
18%
76-90

Пропущено

14
29
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 16
3
21%
5
17%
1-15
2
14%
5
17%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
2
14%
4
14%
46-60
5
36%
3
10%
61-75
1
7%
6
21%
76-90

Забито

33
23
14 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
4
12%
0
0%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
6
18%
3
13%
31-45
9
27%
5
22%
46-60
3
9%
7
30%
61-75
7
21%
4
17%
76-90

Пропущено

15
29
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
0
0%
2
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
10
34%
31-45
3
20%
7
24%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
10
34%
76-90

Забито

62
56
28 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 29
24 Забивали первыми 14
3 Не забивали 6
9
15%
4
7%
1-15
8
13%
14
25%
16-30
11
18%
9
16%
31-45
16
26%
7
13%
46-60
7
11%
12
21%
61-75
11
18%
10
18%
76-90

Пропущено

29
58
9 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 31
3
10%
7
12%
1-15
4
14%
5
9%
16-30
2
7%
16
28%
31-45
5
17%
11
19%
46-60
8
28%
3
5%
61-75
7
24%
16
28%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3
Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1
Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 34 22 8 4 60 - 30 74
2. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 72 - 28 72
3. Наполи 4:0 Заявка 35 21 7 7 65 - 30 70
4. Ювентус Заявка 34 19 9 6 52 - 30 66
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 34 16 8 10 66 - 50 56
7. Фиорентина Заявка 34 17 5 12 54 - 46 56
8. Аталанта Заявка 34 15 10 9 61 - 43 55
9. Верона 1:0 Заявка 35 14 10 11 60 - 51 52
10. Сассуоло 0:4 Заявка 35 12 10 13 59 - 59 46
11. Торино Заявка 34 11 11 12 42 - 36 44
12. Удинезе Заявка 34 10 13 11 53 - 52 43
13. Болонья Заявка 34 11 9 14 39 - 48 42
14. Эмполи Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри 0:1 Заявка 35 6 10 19 31 - 63 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 34 3 16 15 25 - 54 25
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Наполи 4:0 Заявка 18 10 3 5 32 - 15 33
6. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
7. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
8. Верона 1:0 Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
12. Сассуоло 0:4 Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 17 4 7 6 30 - 27 19
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Эмполи Заявка 17 4 4 9 26 - 40 16
16. Кальяри 0:1 Заявка 18 3 6 9 18 - 29 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи 4:0 Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
5. Интер Милан Заявка 17 9 6 2 31 - 14 33
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло 0:4 Заявка 18 6 5 7 33 - 33 23
9. Верона 1:0 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
10. Фиорентина Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
11. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Торино Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри 0:1 Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 31'
    Первая атака гостевой команды завершилась ударом Скамачча из-за пределов штрафной - защитник заблокировал игровой снаряд, будет угловой. 
  • 30'
    Руй тоже решил проверить свою "пушку", из-за пределов штрафной площади он пробил сильно, но вот в створ ворот не попал, выше. 
  • 29'
    Футболисты "Наполи" провалили три последних матча, заработав лишь одно очко, поэтому в этой встрече решили реабилитироваться по полной. 
  • 28'
    С недовольным лицом покинул пределы футбольного поля Джуричич, но его можно понять, ведь снят он был с игры не из-за полученной травмы, а, по всей видимости, провалил задачи, которые были перед ним поставлены. 
  • Замена
    26'
    Замена в составе гостей, Джуричич покинул пределы поля, вместо него появился Матеус-Энерике. 
  • 25'
    Ничего не позволяют хозяева сделать сопернику, гости вынуждены работать без мяча. 
  • 24'
    Вот это стартовый рывок, всего 6 ударов в створ нанесли хозяева, и 4 из них были максимально результативными. 
  • 23'
    Очень счастливый Мертенс, улыбался он и пахал кому-то на трибунах, видимо, сегодня его поддерживает семья. 
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л. 4:0. Друзья, это просто невероятно. Длинная диагональная передача на Мертенса с правого фланга, игрок здорово принял снаряд, накрутил защитника, ворвался в штрафную и с 11 метров поразил ближний угол - вратарь даже не пошевелился. 
  • 21'
    Шикарная результативность от футболистов "Наполи" в этом матче. И они явно не собираются останавливаться. 
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-О-Л. 3:0. Это вообще законно? Громят неополетанцы соперника еще в первом тайме. Провалились в центральном круге гости. Мяч подхватил Осимен, ворвался в штрафную с правого фланга и прострелил вдоль ворот, а Лосано вколотил снаряд с 7 метров прямо в цель. 
  • Желтая карточка
    19'
    Первый "горчичник" был показан в нашем матче, Лопес нарушил правила, сыграл грубовато, и судья наказал игрока предупреждением. 
  • 18'
    И не останавливаются футболисты "Наполи", оба гола им удалось забить после стандартного положения. Пока в защите у "Сассуоло" проблемы. 
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-О-Л. 2:0. Неужели будет разгром? Еще один угловой удар заработали хозяева поля, подача в центр вратарской и максимально точный удар Осимена в перекладину, а от нее мяч угодил уже за линию. 
  • Угловой
    16'
    Угловой удар заработали футболисты "Наполи", вновь была исполнена комбинация, которая стала результативной, но на сей раз защита была уже на чеку. 
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    • Опасный момент
      15'
      И снова Инсинье! Какая возможность была у "Наполи", очередной прорыв в штрафную площадь с левого фланга, а потом мощнейщий удар с правой ноги в ближний - в миллиметре от штанги пролетел игровой снаряд. 
    • 13'
      Инсинье круто разобрался с защитником на левом фланге, ворвался в штрафную площадь и прострелил вдоль ворот - защита справилась. 
    • 12'
      Три набранных очках в этом матче позволят игрокам "Наполи" максимально близко приблизиться к "Интеру" и "Милану" в турнирной таблице, но у последних еще игра в запасе. 
    • 11'
      И не останавливаются неополетанцы. Еще одна атака могла завершится голом, провал в обороне завершился ударом Осимена - вратарь справился. 
    • 10'
      Капитан гостевой команды подошел к своим партнерам, похлопал и сказал мотивационные слова. Посмотрим, как сейчас будут отвечать "Сассуоло". 
    • 9'
      Бодрый старт для "Наполи", в своей первой атаке они смогли поразить ворота. Классно набежал на мя Кулибали и головой пробил не только сильно, но и максимально точно - в угол. 
    • Описание гола
      8'
      Г-О-О-О-О-О-Л. 1:0. Кулибали. Счет открыт. Очень быстро вышли вперед хозяева, удалось им заработать угловой удар, последовал навес в центр вратарской площади, и Кулибали здорово пробил головой прямо в угол - вратарь не смог дотянуться. 
    • 7'
      В спокойном темпе началась наша встреча. Никуда не спешат коллективы, привыкают к атмосфере на стадионе, кстати, погода сегодня благоприятная. 
    • Офсайд
      5'
      Провели позиционную атаку футболисты гостевой команды, Лосано вырвался на ударную позицию, но игра была остановлена из-за офсайда. 
    • 3'
      В своей стандартной, сине-белой форме играют футболисты "Наполи", а гости одеты в зелено-черную экипировку. 
    • 2'
      С центрального круга разыграли мяч футболисты гостевой команды. Посмотрим, смогут они продемонстрировать достойную игру против фаворита. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Стартовый свисток прозвучал! Поехали! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Наполи 4:0 Сассуоло

    Исход игры
    Наполи
    95.6% (109)
    Ничья
    2.6% (3)
    Сассуоло
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.88% (63)
    Меньше
    41.12% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    60.75% (65)
    Нет
    39.25% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    43% (49)
    2:0 Наполи
    30.7% (35)
    3:1 Наполи
    8.8% (10)
    1:0 Наполи
    5.3% (6)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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