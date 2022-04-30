сассуоло тотал 1 большая
НАДИР ТЕМЕРГАЛЕЕВ #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|13
|0.37
|Инсинье Лоренцо
|10 (8)
|0.29
|Мертенс Дрис
|9 (1)
|0.26
|Фабиан Руис
|6
|0.17
|Зелиньски Пётр
|5
|0.14
|Лосано Ирвинг
|4
|0.11
|Элмас Эльиф
|3
|0.09
|Кулибали Калиду
|3
|0.09
|Петанья Андреа
|3
|0.09
|Ррахмани Амир
|3
|0.09
|Политано Маттео
|2
|0.06
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|14 (6)
|0.4
|Скамакка Джанлука
|13 (1)
|0.37
|Распадори Джакомо
|10
|0.29
|Траоре Хамед
|7
|0.2
|Фраттези Давиде
|4
|0.11
|Дефрель Грегоре
|2
|0.06
|Джуричич Филип
|2
|0.06
|Лопес Максим
|1
|0.03
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Айхан Кан
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Самеле Луиджи
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|7
|0
|Кулибали Калиду
|5
|1
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Ррахмани Амир
|5
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|5
|0
|Демме Диего
|4
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Малку Кевин
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Фабиан Руис
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Оспина Давид
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|12
|0
|Распадори Джакомо
|7
|1
|Берарди Доменико
|8
|0
|Скамакка Джанлука
|7
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|1
|Фраттези Давиде
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Мюлдюр Мерт
|5
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Траоре Хамед
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Харрауи Абдау
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|Нето Руан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|60 - 30
|74
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|72 - 28
|72
|3.
|Наполи
|4:0 Заявка
|35
|21
|7
|7
|65 - 30
|70
|4.
|Ювентус
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|52 - 30
|66
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|66 - 50
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|54 - 46
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|61 - 43
|55
|9.
|Верона
|1:0 Заявка
|35
|14
|10
|11
|60 - 51
|52
|10.
|Сассуоло
|0:4 Заявка
|35
|12
|10
|13
|59 - 59
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|42 - 36
|44
|12.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|53 - 52
|43
|13.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 48
|42
|14.
|Эмполи
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|34 - 59
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|41 - 57
|30
|17.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|35
|6
|10
|19
|31 - 63
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|28 - 70
|25
|19.
|Дженоа
|Заявка
|34
|3
|16
|15
|25 - 54
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Наполи
|4:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|32 - 15
|33
|6.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|7.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|8.
|Верона
|1:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|12.
|Сассуоло
|0:4 Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 26
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|30 - 27
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Эмполи
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 40
|16
|16.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 29
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|4:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Ювентус
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|31 - 14
|33
|6.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|0:4 Заявка
|18
|6
|5
|7
|33 - 33
|23
|9.
|Верона
|1:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|14.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11