Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Диего Армандо Марадона
История личных встреч
Наполи
Сассуоло
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
18 матчей
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|12
|0.35
|Инсинье Лоренцо
|10 (8)
|0.29
|Мертенс Дрис
|9 (1)
|0.26
|Фабиан Руис
|6
|0.18
|Зелиньски Пётр
|5
|0.15
|Лосано Ирвинг
|4
|0.12
|Элмас Эльиф
|3
|0.09
|Петанья Андреа
|3
|0.09
|Ррахмани Амир
|3
|0.09
|Политано Маттео
|2
|0.06
|Кулибали Калиду
|2
|0.06
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|14 (6)
|0.41
|Скамакка Джанлука
|13 (1)
|0.38
|Распадори Джакомо
|10
|0.29
|Траоре Хамед
|7
|0.21
|Фраттези Давиде
|4
|0.12
|Дефрель Грегоре
|2
|0.06
|Джуричич Филип
|2
|0.06
|Лопес Максим
|1
|0.03
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Айхан Кан
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Самеле Луиджи
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|7
|0
|Кулибали Калиду
|5
|1
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Ррахмани Амир
|5
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|5
|0
|Демме Диего
|4
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Малку Кевин
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Фабиан Руис
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Оспина Давид
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|12
|0
|Распадори Джакомо
|7
|1
|Берарди Доменико
|8
|0
|Скамакка Джанлука
|7
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|1
|Фраттези Давиде
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Мюлдюр Мерт
|5
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Траоре Хамед
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Харрауи Абдау
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|Нето Руан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
33
14 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
5
17%
4
12%
1-15
4
14%
10
30%
16-30
5
17%
6
18%
31-45
7
24%
2
6%
46-60
4
14%
5
15%
61-75
4
14%
6
18%
76-90
Пропущено
14
29
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 16
3
21%
5
17%
1-15
2
14%
5
17%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
2
14%
4
14%
46-60
5
36%
3
10%
61-75
1
7%
6
21%
76-90
Забито
33
23
14 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
4
12%
0
0%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
6
18%
3
13%
31-45
9
27%
5
22%
46-60
3
9%
7
30%
61-75
7
21%
4
17%
76-90
Пропущено
15
29
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
0
0%
2
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
10
34%
31-45
3
20%
7
24%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
10
34%
76-90
Забито
62
56
28 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 29
24 Забивали первыми 14
3 Не забивали 6
9
15%
4
7%
1-15
8
13%
14
25%
16-30
11
18%
9
16%
31-45
16
26%
7
13%
46-60
7
11%
12
21%
61-75
11
18%
10
18%
76-90
Пропущено
29
58
9 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 31
3
10%
7
12%
1-15
4
14%
5
9%
16-30
2
7%
16
28%
31-45
5
17%
11
19%
46-60
8
28%
3
5%
61-75
7
24%
16
28%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3
Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1
Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|60 - 30
|74
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|72 - 28
|72
|3.
|Наполи
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|61 - 30
|67
|4.
|Ювентус
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|52 - 30
|66
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|66 - 50
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|54 - 46
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|61 - 43
|55
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|59 - 51
|49
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|59 - 55
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|42 - 36
|44
|12.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|53 - 52
|43
|13.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 48
|42
|14.
|Эмполи
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|34 - 59
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|41 - 57
|30
|17.
|Кальяри
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|31 - 62
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|28 - 70
|25
|19.
|Дженоа
|Заявка
|34
|3
|16
|15
|25 - 54
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 26
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|30 - 27
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Эмполи
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 40
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Ювентус
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|31 - 14
|33
|6.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|14.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи - Сассуоло
Исход игры
Наполи
100% (46)
Ничья
0% (0)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (26)
Меньше
43.48% (20)
Обе команды забьют
Да
56.52% (26)
Нет
43.48% (20)
Популярный счёт
2:1 Наполи
43.5% (20)
2:0 Наполи
39.1% (18)
3:1 Наполи
8.7% (4)
1:0 Наполи
4.3% (2)
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