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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Сассуоло

История личных встреч

Наполи
Сассуоло

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
К
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 12 0.35
Инсинье Лоренцо 10 (8) 0.29
Мертенс Дрис 9 (1) 0.26
Фабиан Руис 6 0.18
Зелиньски Пётр 5 0.15
Лосано Ирвинг 4 0.12
Элмас Эльиф 3 0.09
Петанья Андреа 3 0.09
Ррахмани Амир 3 0.09
Политано Маттео 2 0.06
Кулибали Калиду 2 0.06
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 14 (6) 0.41
Скамакка Джанлука 13 (1) 0.38
Распадори Джакомо 10 0.29
Траоре Хамед 7 0.21
Фраттези Давиде 4 0.12
Дефрель Грегоре 2 0.06
Джуричич Филип 2 0.06
Лопес Максим 1 0.03
Капуто Франческо 1 0.03
Айхан Кан 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Самеле Луиджи 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Кулибали Калиду 5 1
Осимхен Виктор 5 1
Ррахмани Амир 5 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
Демме Диего 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Лосано Ирвинг 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Оспина Давид 1 0
Манолас Костас 1 0
Жуан Жезус 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Уна Адам 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 12 0
Распадори Джакомо 7 1
Берарди Доменико 8 0
Скамакка Джанлука 7 0
Феррари Джанмарко 5 1
Фраттези Давиде 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Мюлдюр Мерт 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Кирьякопулос Георгиос 4 0
Энрике Матеус 3 0
Дефрель Грегоре 3 0
Траоре Хамед 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Харрауи Абдау 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Нето Руан 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
33
14 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
5
17%
4
12%
1-15
4
14%
10
30%
16-30
5
17%
6
18%
31-45
7
24%
2
6%
46-60
4
14%
5
15%
61-75
4
14%
6
18%
76-90

Пропущено

14
29
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 16
3
21%
5
17%
1-15
2
14%
5
17%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
2
14%
4
14%
46-60
5
36%
3
10%
61-75
1
7%
6
21%
76-90

Забито

33
23
14 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
4
12%
0
0%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
6
18%
3
13%
31-45
9
27%
5
22%
46-60
3
9%
7
30%
61-75
7
21%
4
17%
76-90

Пропущено

15
29
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
0
0%
2
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
10
34%
31-45
3
20%
7
24%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
10
34%
76-90

Забито

62
56
28 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 29
24 Забивали первыми 14
3 Не забивали 6
9
15%
4
7%
1-15
8
13%
14
25%
16-30
11
18%
9
16%
31-45
16
26%
7
13%
46-60
7
11%
12
21%
61-75
11
18%
10
18%
76-90

Пропущено

29
58
9 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 31
3
10%
7
12%
1-15
4
14%
5
9%
16-30
2
7%
16
28%
31-45
5
17%
11
19%
46-60
8
28%
3
5%
61-75
7
24%
16
28%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3
Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1
Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 34 22 8 4 60 - 30 74
2. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 72 - 28 72
3. Наполи Заявка 34 20 7 7 61 - 30 67
4. Ювентус Заявка 34 19 9 6 52 - 30 66
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 34 16 8 10 66 - 50 56
7. Фиорентина Заявка 34 17 5 12 54 - 46 56
8. Аталанта Заявка 34 15 10 9 61 - 43 55
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 34 12 10 12 59 - 55 46
11. Торино Заявка 34 11 11 12 42 - 36 44
12. Удинезе Заявка 34 10 13 11 53 - 52 43
13. Болонья Заявка 34 11 9 14 39 - 48 42
14. Эмполи Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 34 6 10 18 31 - 62 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 34 3 16 15 25 - 54 25
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 17 4 7 6 30 - 27 19
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Эмполи Заявка 17 4 4 9 26 - 40 16
16. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
5. Интер Милан Заявка 17 9 6 2 31 - 14 33
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Торино Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Прогнозы на матч Наполи - Сассуоло

Исход игры
Наполи
100% (46)
Ничья
0% (0)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (26)
Меньше
43.48% (20)
Обе команды забьют
Да
56.52% (26)
Нет
43.48% (20)
Популярный счёт
2:1 Наполи
43.5% (20)
2:0 Наполи
39.1% (18)
3:1 Наполи
8.7% (4)
1:0 Наполи
4.3% (2)
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