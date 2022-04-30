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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Кальяри
0:1
Первый тайм: 31'
Верона
0'
0:1
8' Гол
Барак Антонин
22' Желтая карточка
Барак Антонин
23' Желтая карточка
Тамез Адриен
31'

Ход матча

8'
0:1
Барак Антонин
(Симеоне Джованни)
22'
 
Барак Антонин
23'
 
Тамез Адриен

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 95
Кальяри 34.7% (33)
X 45.3% (43)
Верона 20% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Верона
2.65
3.56
2.93
Все Коэффициенты
28
Краньо
Алессио
3
Гольданига
Эдоардо
66
Ловато
Маттео
15
Альтаре
Джорджо
12
Белланова
Рауль
14
Дейола
Алессандро
27
Грасси
Альберто
8
Марин
Рэзван
29
Далберт
Эстеван
10
Педро
Жоао
9
Кейта
Бальде
96
Монтипо
Лоренцо
61
Тамез
Адриен
16
Казале
Николо
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
78
Хонгла
Мартин
14
Илич
Иван
29
Депаоли
Фабио
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
Кальяри
3-5-2
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Кальяри
Верона

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:0
СA
0:2
СA
1:1
К
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 12 (3) 0.34
Паволетти Леонардо 5 0.14
Перейро Гастон 4 0.11
Дейола Алессандро 4 0.11
Кейта Бальде 3 0.09
Белланова Рауль 1 0.03
Касерес Мартин 1 0.03
Чеппители Лука 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Далберт Эстеван 0 0
Годин Диего 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 16 0.46
Капрари Джанлука 11 (2) 0.31
Барак Антонин 11 (4) 0.31
Тамез Адриен 4 0.11
Калинич Никола 4 0.11
Фараони Марко 3 0.09
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.06
Лазович Дарко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Бесса Даниэль 1 0.03
Депаоли Фабио 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Канчельери Маттео 1 0.03
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Жоао 9 0
Далберт Эстеван 9 0
Паволетти Леонардо 7 0
Грасси Альберто 5 1
Марин Рэзван 5 1
Дейола Алессандро 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Дзаппа Габриэле 3 1
Стротман Кевин 4 0
Альтаре Джорджо 4 0
Ловато Маттео 4 0
Годин Диего 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Белланова Рауль 3 0
Чеппители Лука 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Краньо Алессио 2 0
Кейта Бальде 2 0
Базелли Даниэле 1 0
Перейро Гастон 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 10 1
Гюнтер Корай 10 0
Казале Николо 8 0
Симеоне Джованни 7 0
Велозу Мигель 5 1
Фараони Марко 5 1
Калинич Никола 4 1
Бесса Даниэль 4 1
Илич Иван 4 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Игорь Тудор 4 0
Тамез Адриен 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Лазович Дарко 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Канчельери Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
25
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
2
11%
5
20%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
5
26%
3
12%
46-60
5
26%
4
16%
61-75
2
11%
5
20%
76-90

Пропущено

27
31
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 17
3
11%
4
13%
1-15
2
7%
7
23%
16-30
4
15%
1
3%
31-45
5
19%
5
16%
46-60
7
26%
3
10%
61-75
6
22%
11
35%
76-90

Забито

13
34
4 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 10
26 Не забивали 18
1
8%
7
21%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
2
15%
4
12%
31-45
4
31%
5
15%
46-60
4
31%
7
21%
61-75
1
8%
8
24%
76-90

Пропущено

34
20
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
2
6%
2
10%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
9
26%
4
20%
31-45
9
26%
3
15%
46-60
5
15%
4
20%
61-75
4
12%
6
30%
76-90

Забито

32
59
11 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 19
13 Не забивали 5
3
9%
12
20%
1-15
4
13%
7
12%
16-30
4
13%
8
14%
31-45
9
28%
8
14%
46-60
9
28%
11
19%
61-75
3
9%
13
22%
76-90

Пропущено

61
51
25 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 32
20 Пропускали первыми 14
31 Не пропускали 30
5
8%
6
12%
1-15
7
11%
8
16%
16-30
13
21%
5
10%
31-45
14
23%
8
16%
46-60
12
20%
7
14%
61-75
10
16%
17
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1
Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0
Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0
Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 34 22 8 4 60 - 30 74
2. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 72 - 28 72
3. Наполи 4:0 Заявка 35 21 7 7 65 - 30 70
4. Ювентус Заявка 34 19 9 6 52 - 30 66
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 34 16 8 10 66 - 50 56
7. Фиорентина Заявка 34 17 5 12 54 - 46 56
8. Аталанта Заявка 34 15 10 9 61 - 43 55
9. Верона 1:0 Заявка 35 14 10 11 60 - 51 52
10. Сассуоло 0:4 Заявка 35 12 10 13 59 - 59 46
11. Торино Заявка 34 11 11 12 42 - 36 44
12. Удинезе Заявка 34 10 13 11 53 - 52 43
13. Болонья Заявка 34 11 9 14 39 - 48 42
14. Эмполи Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри 0:1 Заявка 35 6 10 19 31 - 63 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 34 3 16 15 25 - 54 25
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Наполи 4:0 Заявка 18 10 3 5 32 - 15 33
6. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
7. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
8. Верона 1:0 Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
12. Сассуоло 0:4 Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 17 4 7 6 30 - 27 19
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Эмполи Заявка 17 4 4 9 26 - 40 16
16. Кальяри 0:1 Заявка 18 3 6 9 18 - 29 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи 4:0 Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
5. Интер Милан Заявка 17 9 6 2 31 - 14 33
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло 0:4 Заявка 18 6 5 7 33 - 33 23
9. Верона 1:0 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
10. Фиорентина Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
11. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Торино Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри 0:1 Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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    Прогнозы 95
    Кальяри 34.7% (33)
    X 45.3% (43)
    Верона 20% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Верона
    2.65
    3.56
    2.93
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Верона

    Исход игры
    Кальяри
    34.7% (33)
    Ничья
    45.3% (43)
    Верона
    20% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.32% (25)
    Меньше
    73.68% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    69.47% (66)
    Нет
    30.53% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.2% (41)
    1:0 Кальяри
    24.2% (23)
    1:2 Верона
    15.8% (15)
    2:1 Кальяри
    9.5% (9)
    0:1 Верона
    4.2% (4)
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