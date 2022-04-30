Стадион: Сардиния Арена
0:1
8' ГолБарак Антонин
22' Желтая карточкаБарак Антонин
23' Желтая карточкаТамез Адриен
Ход матча
8'
22'
23'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
10
Педро
Жоао
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кьеза МаттиаВратарь
-
74 Бозеджа ЭлиаВратарь
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Salvatore Bocchetti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Кальяри
Верона
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|12 (3)
|0.34
|Паволетти Леонардо
|5
|0.14
|Перейро Гастон
|4
|0.11
|Дейола Алессандро
|4
|0.11
|Кейта Бальде
|3
|0.09
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|Чеппители Лука
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Далберт Эстеван
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|16
|0.46
|Капрари Джанлука
|11 (2)
|0.31
|Барак Антонин
|11 (4)
|0.31
|Тамез Адриен
|4
|0.11
|Калинич Никола
|4
|0.11
|Фараони Марко
|3
|0.09
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.06
|Лазович Дарко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Илич Иван
|1
|0.03
|Бесса Даниэль
|1
|0.03
|Депаоли Фабио
|1
|0.03
|Чеккерини Федерико
|1
|0.03
|Канчельери Маттео
|1
|0.03
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педро Жоао
|9
|0
|Далберт Эстеван
|9
|0
|Паволетти Леонардо
|7
|0
|Грасси Альберто
|5
|1
|Марин Рэзван
|5
|1
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Карбони Андреа
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Дзаппа Габриэле
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Альтаре Джорджо
|4
|0
|Ловато Маттео
|4
|0
|Годин Диего
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Белланова Рауль
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Краньо Алессио
|2
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Базелли Даниэле
|1
|0
|Перейро Гастон
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|10
|1
|Гюнтер Корай
|10
|0
|Казале Николо
|8
|0
|Симеоне Джованни
|7
|0
|Велозу Мигель
|5
|1
|Фараони Марко
|5
|1
|Калинич Никола
|4
|1
|Бесса Даниэль
|4
|1
|Илич Иван
|4
|1
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Игорь Тудор
|4
|0
|Тамез Адриен
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Лазович Дарко
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
25
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
2
11%
5
20%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
5
26%
3
12%
46-60
5
26%
4
16%
61-75
2
11%
5
20%
76-90
Пропущено
27
31
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 17
3
11%
4
13%
1-15
2
7%
7
23%
16-30
4
15%
1
3%
31-45
5
19%
5
16%
46-60
7
26%
3
10%
61-75
6
22%
11
35%
76-90
Забито
13
34
4 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 10
26 Не забивали 18
1
8%
7
21%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
2
15%
4
12%
31-45
4
31%
5
15%
46-60
4
31%
7
21%
61-75
1
8%
8
24%
76-90
Пропущено
34
20
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
2
6%
2
10%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
9
26%
4
20%
31-45
9
26%
3
15%
46-60
5
15%
4
20%
61-75
4
12%
6
30%
76-90
Забито
32
59
11 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 19
13 Не забивали 5
3
9%
12
20%
1-15
4
13%
7
12%
16-30
4
13%
8
14%
31-45
9
28%
8
14%
46-60
9
28%
11
19%
61-75
3
9%
13
22%
76-90
Пропущено
61
51
25 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 32
20 Пропускали первыми 14
31 Не пропускали 30
5
8%
6
12%
1-15
7
11%
8
16%
16-30
13
21%
5
10%
31-45
14
23%
8
16%
46-60
12
20%
7
14%
61-75
10
16%
17
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1
Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0
Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0
Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|60 - 30
|74
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|72 - 28
|72
|3.
|Наполи
|4:0 Заявка
|35
|21
|7
|7
|65 - 30
|70
|4.
|Ювентус
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|52 - 30
|66
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|66 - 50
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|54 - 46
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|61 - 43
|55
|9.
|Верона
|1:0 Заявка
|35
|14
|10
|11
|60 - 51
|52
|10.
|Сассуоло
|0:4 Заявка
|35
|12
|10
|13
|59 - 59
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|42 - 36
|44
|12.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|53 - 52
|43
|13.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 48
|42
|14.
|Эмполи
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|34 - 59
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|41 - 57
|30
|17.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|35
|6
|10
|19
|31 - 63
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|28 - 70
|25
|19.
|Дженоа
|Заявка
|34
|3
|16
|15
|25 - 54
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Наполи
|4:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|32 - 15
|33
|6.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|7.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|8.
|Верона
|1:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|12.
|Сассуоло
|0:4 Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 26
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|30 - 27
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Эмполи
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 40
|16
|16.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 29
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|4:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Ювентус
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|31 - 14
|33
|6.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|0:4 Заявка
|18
|6
|5
|7
|33 - 33
|23
|9.
|Верона
|1:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|14.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Верона
Исход игры
Кальяри
34.7% (33)
Ничья
45.3% (43)
Верона
20% (19)
Тотал 2.5
Больше
26.32% (25)
Меньше
73.68% (70)
Обе команды забьют
Да
69.47% (66)
Нет
30.53% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (41)
1:0 Кальяри
24.2% (23)
1:2 Верона
15.8% (15)
2:1 Кальяри
9.5% (9)
0:1 Верона
4.2% (4)
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