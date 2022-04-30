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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Кальяри
1:2
Конец матча
Верона
0'
0:1
8' Гол
Барак Антонин
22' Желтая карточка
Барак Антонин
23' Желтая карточка
Тамез Адриен
0:2
44' Гол
Капрари Джанлука
51' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
56' Желтая карточка
Хонгла Мартин
1:2
57' Гол
Педро Жоао
77' Желтая карточка
Симеоне Джованни
90' Желтая карточка
Карбони Андреа
90'+7

Ход матча

8'
0:1
Барак Антонин
(Симеоне Джованни)
22'
 
Барак Антонин
23'
 
Тамез Адриен
44'
0:2
Капрари Джанлука
(Илич Иван)
46'
Рог Марко
Дейола Алессандро
 
46'
Нандес Найтан
Марин Рэзван
 
50'
Паволетти Леонардо
Кейта Бальде
 
50'
Карбони Андреа
Гольданига Эдоардо
 
51'
Паволетти Леонардо
 
56'
 
Хонгла Мартин
57'
Педро Жоао
1:2
64'
 
Велозу Мигель
Илич Иван
65'
 
Гюнтер Корай
Хонгла Мартин
65'
 
Ласанья Кевин
Барак Антонин
73'
 
Шутало Бошко
Чеккерини Федерико
75'
Перейро Гастон
Белланова Рауль
 
77'
 
Симеоне Джованни
83'
 
Рецос Панайотис
Капрари Джанлука
90'
Карбони Андреа
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 95
Кальяри 34.7% (33)
X 45.3% (43)
Верона 20% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
28
Краньо
Алессио
3
Гольданига
Эдоардо
66
Ловато
Маттео
15
Альтаре
Джорджо
12
Белланова
Рауль
14
Дейола
Алессандро
27
Грасси
Альберто
8
Марин
Рэзван
29
Далберт
Эстеван
10
Педро
Жоао
9
Кейта
Бальде
96
Монтипо
Лоренцо
17
Чеккерини
Федерико
61
Тамез
Адриен
16
Казале
Николо
5
Фараони
Марко
78
Хонгла
Мартин
14
Илич
Иван
29
Депаоли
Фабио
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
Кальяри
3-5-2
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Кальяри
Верона

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:0
СA
0:2
СA
1:1
К
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 13 (3) 0.37
Паволетти Леонардо 5 0.14
Перейро Гастон 4 0.11
Дейола Алессандро 4 0.11
Кейта Бальде 3 0.09
Белланова Рауль 1 0.03
Касерес Мартин 1 0.03
Чеппители Лука 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Далберт Эстеван 0 0
Годин Диего 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 16 0.46
Капрари Джанлука 12 (2) 0.34
Барак Антонин 11 (4) 0.31
Тамез Адриен 4 0.11
Калинич Никола 4 0.11
Фараони Марко 3 0.09
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.06
Лазович Дарко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Бесса Даниэль 1 0.03
Депаоли Фабио 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Канчельери Маттео 1 0.03
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Жоао 9 0
Далберт Эстеван 9 0
Паволетти Леонардо 8 0
Грасси Альберто 5 1
Марин Рэзван 5 1
Карбони Андреа 6 0
Дейола Алессандро 5 0
Касерес Мартин 3 1
Дзаппа Габриэле 3 1
Стротман Кевин 4 0
Альтаре Джорджо 4 0
Ловато Маттео 4 0
Годин Диего 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Белланова Рауль 3 0
Чеппители Лука 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Краньо Алессио 2 0
Кейта Бальде 2 0
Базелли Даниэле 1 0
Перейро Гастон 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 10 1
Гюнтер Корай 10 0
Симеоне Джованни 8 0
Казале Николо 8 0
Велозу Мигель 5 1
Фараони Марко 5 1
Калинич Никола 4 1
Бесса Даниэль 4 1
Илич Иван 4 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Игорь Тудор 4 0
Тамез Адриен 4 0
Барак Антонин 4 0
Давидович Павел 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Лазович Дарко 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Канчельери Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
27
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
2
10%
6
22%
1-15
3
15%
4
15%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
6
30%
3
11%
46-60
5
25%
4
15%
61-75
2
10%
5
19%
76-90

Пропущено

29
32
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 18
4
14%
4
13%
1-15
2
7%
7
22%
16-30
5
17%
1
3%
31-45
5
17%
6
19%
46-60
7
24%
3
9%
61-75
6
21%
11
34%
76-90

Забито

13
34
4 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 10
27 Не забивали 19
1
8%
7
21%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
2
15%
4
12%
31-45
4
31%
5
15%
46-60
4
31%
7
21%
61-75
1
8%
8
24%
76-90

Пропущено

34
20
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
2
6%
2
10%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
9
26%
4
20%
31-45
9
26%
3
15%
46-60
5
15%
4
20%
61-75
4
12%
6
30%
76-90

Забито

33
61
11 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 20
13 Не забивали 5
3
9%
13
21%
1-15
4
12%
7
11%
16-30
4
12%
9
15%
31-45
10
30%
8
13%
46-60
9
27%
11
18%
61-75
3
9%
13
21%
76-90

Пропущено

63
52
27 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 33
21 Пропускали первыми 14
32 Не пропускали 31
6
10%
6
12%
1-15
7
11%
8
15%
16-30
14
22%
5
10%
31-45
14
22%
9
17%
46-60
12
19%
7
13%
61-75
10
16%
17
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1
Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0
Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0
Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 34 22 8 4 60 - 30 74
2. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 72 - 28 72
3. Наполи Заявка 35 21 7 7 67 - 31 70
4. Ювентус Заявка 34 19 9 6 52 - 30 66
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 34 16 8 10 66 - 50 56
7. Фиорентина Заявка 34 17 5 12 54 - 46 56
8. Аталанта Заявка 34 15 10 9 61 - 43 55
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Сассуоло Заявка 35 12 10 13 60 - 61 46
11. Торино Заявка 34 11 11 12 42 - 36 44
12. Удинезе Заявка 34 10 13 11 53 - 52 43
13. Болонья Заявка 34 11 9 14 39 - 48 42
14. Эмполи Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 34 3 16 15 25 - 54 25
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
6. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
7. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 17 4 7 6 30 - 27 19
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Эмполи Заявка 17 4 4 9 26 - 40 16
16. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
5. Интер Милан Заявка 17 9 6 2 31 - 14 33
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
11. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Торино Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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    Прогнозы 95
    Кальяри 34.7% (33)
    X 45.3% (43)
    Верона 20% (19)
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    Прогнозы на матч Кальяри 1:2 Верона

    Исход игры
    Кальяри
    34.7% (33)
    Ничья
    45.3% (43)
    Верона
    20% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.32% (25)
    Меньше
    73.68% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    69.47% (66)
    Нет
    30.53% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.2% (41)
    1:0 Кальяри
    24.2% (23)
    1:2 Верона
    15.8% (15)
    2:1 Кальяри
    9.5% (9)
    0:1 Верона
    4.2% (4)
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