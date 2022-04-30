Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Андреа Карбони - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Велозу Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Верона

87' Рог Марко не смог попасть в створ ударом издали

86' Удар от ворот произведет Верона

86' Ох, нехорошо это выглядит. Ловато Маттео получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Жуан Педро из команды Кальяри наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

84' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Жуан Педро из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

84' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Верона

81' Жуан Педро нанес удар, но тот был заблокирован.

80' Игрок Капрари Джанлука из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

80' Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

80' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Ловато Маттео получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Ловато Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Симеоне Джованни получил желтую карточку от судьи

76' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Кальяри выполняет удар от ворот.

76' Симеоне Джованни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Удар от ворот произведет Верона

74' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Кальяри

73' Тактическая замена. Чеккерини Федерико уходит с поля и его заменяет Бошко Шутало

72' Удар от ворот произведет Кальяри

72' Симеоне Джованни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

72' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Белланова Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Игрок Фараони Марко из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

66' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Чеккерини Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Жуан Педро наказан за толчок Тамез Адриен

61' Удар от ворот произведет Кальяри

61' Жуан Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Верона

59' Андреа Карбони из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

59' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Кальяри

58' Отличный гол забил Жуан Педро

58' Забив гол, Кальяри сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

57' Г О О О О Л - Жуан Педро правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

56' Хонгла Мартин получил желтую карточку от судьи

56' Монтипо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Монтипо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Матч возобновлен

55' Хонгла Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Паволетти Леонардо получил желтую карточку от судьи

51' Тактическая замена. Гольданига Эдоардо уходит с поля и его заменяет Андреа Карбони

50' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Далберт Эстеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хонгла Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Тамез Адриен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Кальяри