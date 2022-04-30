  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Сампдория
1:0
Перерыв
Дженоа
0'
1:0
25' Гол
Сабири Абдельхамид
32' Желтая карточка
Аудеро Эмиль
1:0. Гол Абдельхамида Сабири (ви...

Ход матча

25'
Сабири Абдельхамид
(Ауджелло Томмазо)
1:0
32'
Аудеро Эмиль
 
38'
 
Портанова Маноло
Стураро Стефано

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 96
Сампдория 63.5% (61)
X 31.3% (30)
Дженоа 5.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Дженоа
2.83
3.21
2.86
Все Коэффициенты
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
2
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Альбин
5
Сенси
Стефано
87
Кандрева
Антонио
10
Капуто
Франческо
11
Сабири
Абдельхамид
57
Сиригу
Сальваторе
32
Morten
Frendrup
13
Бани
Маттиа
55
Эстигор
Лео
15
Васкес
Хоан
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
20
Экубан
Калеб
8
Амири
Надим
99
Гальдамес
Пабло
23
Дестро
Маттиа
Сампдория
4-3-3
Дженоа
4-2-3-1

История личных встреч

Сампдория
Дженоа

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

27 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
51.9%
14.8%
9 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:3
СA
1:1
К
1:3
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
2:3
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 11 0.31
Кандрева Антонио 7 (1) 0.2
Габбьядини Маноло 6 0.17
Квальярелла Фабио 3 (1) 0.09
Йосида Майя 2 0.06
Торсби Мортен 2 0.06
Сабири Абдельхамид 2 0.06
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Конти Андреа 1 0.03
Экдаль Альбин 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Сенси Стефано 1 0.03
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.26
Кришито Доменико 5 (5) 0.14
Фарес Мохамед 2 0.06
Камбьясо Андреа 1 0.03
Кайседо Фелипе 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Бадель Милан 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Бьянки Флавио 1 0.03
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Йебоа Келвин 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 12 0
Экдаль Альбин 10 1
Торсби Мортен 10 0
Кандрева Антонио 5 1
Мурру Никола 5 0
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Ринкон Томас 3 0
Габбьядини Маноло 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Аудеро Эмиль 2 0
Феррари Алекс 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Конти Андреа 1 0
Йосида Майя 1 0
Сенси Стефано 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Виейра Ронни 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 12 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Эстигор Лео 2 2
Ровелла Николо 5 0
Дестро Маттиа 4 0
Бираски Давиде 4 0
Портанова Маноло 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Бадель Милан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Каллон Яя 3 0
Александр Блессин 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Гудмундссон Альберт 2 0
Йебоа Келвин 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бани Маттиа 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Хефти Сильван 1 0
Morten Frendrup 1 0
Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 26
5
21%
2
14%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
2
14%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
6
25%
6
43%
76-90

Пропущено

31
30
19 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
7
23%
8
27%
1-15
6
19%
1
3%
16-30
6
19%
4
13%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
2
6%
6
20%
61-75
6
19%
7
23%
76-90

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
24 Не забивали 26
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
20%
7
58%
76-90

Пропущено

28
23
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 10
6
21%
4
17%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
5
18%
5
22%
31-45
2
7%
3
13%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
6
21%
6
26%
76-90

Забито

39
26
22 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 6
10 Не забивали 18
8
21%
3
12%
1-15
6
15%
2
8%
16-30
8
21%
1
4%
31-45
5
13%
2
8%
46-60
3
8%
5
19%
61-75
9
23%
13
50%
76-90

Пропущено

59
53
33 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 29
21 Пропускали первыми 20
29 Не пропускали 23
13
22%
12
23%
1-15
9
15%
3
6%
16-30
11
19%
9
17%
31-45
6
10%
7
13%
46-60
8
14%
9
17%
61-75
12
20%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1
Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3
Дженоа
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0
Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 34 22 8 4 60 - 30 74
2. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 72 - 28 72
3. Наполи Заявка 35 21 7 7 67 - 31 70
4. Ювентус Заявка 34 19 9 6 52 - 30 66
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 34 16 8 10 66 - 50 56
7. Фиорентина Заявка 34 17 5 12 54 - 46 56
8. Аталанта Заявка 34 15 10 9 61 - 43 55
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Сассуоло Заявка 35 12 10 13 60 - 61 46
11. Торино Заявка 34 11 11 12 42 - 36 44
12. Удинезе Заявка 34 10 13 11 53 - 52 43
13. Болонья Заявка 34 11 9 14 39 - 48 42
14. Эмполи Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория 1:0 Заявка 35 9 6 20 42 - 57 33
17. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа 0:1 Заявка 35 3 16 16 25 - 55 25
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
6. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
7. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 17 4 7 6 30 - 27 19
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Сампдория 1:0 Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Эмполи Заявка 17 4 4 9 26 - 40 16
17. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
18. Дженоа 0:1 Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
5. Интер Милан Заявка 17 9 6 2 31 - 14 33
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
11. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Торино Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Сампдория 1:0 Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа 0:1 Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 96
    Сампдория 63.5% (61)
    X 31.3% (30)
    Дженоа 5.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Дженоа
    2.83
    3.21
    2.86
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Сампдория 1:0 Дженоа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Сампдория 1:0 Дженоа

    Исход игры
    Сампдория
    63.5% (61)
    Ничья
    31.3% (30)
    Дженоа
    5.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.98% (31)
    Меньше
    67.02% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    58.51% (55)
    Нет
    41.49% (39)
    Популярный счёт
    1:0 Сампдория
    31.3% (30)
    1:1 Ничья
    25% (24)
    2:1 Сампдория
    22.9% (22)
    2:0 Сампдория
    5.2% (5)
    2:2 Ничья
    4.2% (4)
    1:2 Дженоа
    3.1% (3)
    3:1 Сампдория
    2.1% (2)
    0:1 Дженоа
    2.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сампдория
    Дженоа
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     