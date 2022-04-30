Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
25' ГолСабири Абдельхамид
32' Желтая карточкаАудеро Эмиль
51' Желтая карточкаКандрева Антонио
90' Желтая карточкаГудмундссон Альберт
90' Желтая карточкаФеррари Алекс
1:0
90' Не забитый пенальтиКришито Доменико
Ход матча
25'
32'
51'
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 23
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
15
Колли
Омар
13
Бани
Маттиа
55
Эстигор
Лео
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
20
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
13 Конти АндреаПолузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
20 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Водишек РокВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Йебоа КелвинНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Сампдория
Дженоа
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
27 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
51.9%
14.8%
9 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|11
|0.31
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.2
|Габбьядини Маноло
|6
|0.17
|Квальярелла Фабио
|3 (1)
|0.09
|Йосида Майя
|2
|0.06
|Торсби Мортен
|2
|0.06
|Сабири Абдельхамид
|2
|0.06
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Конти Андреа
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Сенси Стефано
|1
|0.03
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|9
|0.26
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.14
|Фарес Мохамед
|2
|0.06
|Камбьясо Андреа
|1
|0.03
|Кайседо Фелипе
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Бадель Милан
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Йебоа Келвин
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|12
|0
|Экдаль Альбин
|10
|1
|Торсби Мортен
|10
|0
|Кандрева Антонио
|6
|1
|Мурру Никола
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Ринкон Томас
|3
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Аудеро Эмиль
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Конти Андреа
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Сенси Стефано
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|12
|0
|Васкес Хоан
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Эстигор Лео
|2
|2
|Ровелла Николо
|5
|0
|Дестро Маттиа
|4
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Портанова Маноло
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Бадель Милан
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Александр Блессин
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Йебоа Келвин
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Morten Frendrup
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
14
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
20 Не забивали 27
5
20%
2
14%
1-15
6
24%
1
7%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
3
12%
2
14%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
6
24%
6
43%
76-90
Пропущено
31
31
19 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
7
23%
8
26%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
6
19%
4
13%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
2
6%
6
19%
61-75
6
19%
7
23%
76-90
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
25 Не забивали 27
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
20%
7
58%
76-90
Пропущено
28
23
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 10
6
21%
4
17%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
5
18%
5
22%
31-45
2
7%
3
13%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
6
21%
6
26%
76-90
Забито
40
26
23 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 6
10 Не забивали 19
8
20%
3
12%
1-15
7
18%
2
8%
16-30
8
20%
1
4%
31-45
5
13%
2
8%
46-60
3
8%
5
19%
61-75
9
23%
13
50%
76-90
Пропущено
59
54
33 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 29
21 Пропускали первыми 21
29 Не пропускали 24
13
22%
12
22%
1-15
9
15%
4
7%
16-30
11
19%
9
17%
31-45
6
10%
7
13%
46-60
8
14%
9
17%
61-75
12
20%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1
Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3
Дженоа
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0
Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|60 - 30
|74
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|72 - 28
|72
|3.
|Наполи
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|67 - 31
|70
|4.
|Ювентус
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|52 - 30
|66
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|66 - 50
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|54 - 46
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|61 - 43
|55
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|61 - 52
|52
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|60 - 61
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|42 - 36
|44
|12.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|53 - 52
|43
|13.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 48
|42
|14.
|Эмполи
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|34 - 59
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|42 - 57
|33
|17.
|Кальяри
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|32 - 64
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|28 - 70
|25
|19.
|Дженоа
|Заявка
|35
|3
|16
|16
|25 - 55
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|6.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|7.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 26
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|30 - 27
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Эмполи
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 40
|16
|17.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Ювентус
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|31 - 14
|33
|6.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|14.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория 1:0 Дженоа
Исход игры
Сампдория
63.5% (61)
Ничья
31.3% (30)
Дженоа
5.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
32.98% (31)
Меньше
67.02% (63)
Обе команды забьют
Да
58.51% (55)
Нет
41.49% (39)
Популярный счёт
1:0 Сампдория
31.3% (30)
1:1 Ничья
25% (24)
2:1 Сампдория
22.9% (22)
2:0 Сампдория
5.2% (5)
2:2 Ничья
4.2% (4)
1:2 Дженоа
3.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (2)
3:1 Сампдория
2.1% (2)
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