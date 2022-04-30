Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Сампдория имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Эстигор Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Сампдория

47' Экубан Калеб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Мортен Френдруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Сабири Абдельхамид имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

45' Сенси Стефано из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

44' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Сампдория

38' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

37' Колли Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Сампдория выполняет удар от ворот.

34' О, нет. Из многообещающей позиции Дестро Маттиа из команды Дженоа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

33' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Экдаль Альбин получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Экдаль Альбин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Рефери не любит споров - именно за это Аудеро Эмиль сейчас получил желтую

31' Игрок команды Дженоа делает подачу своему товарищу по команде.

31' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Сампдория

30' Бадель Милан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Дестро Маттиа из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Гальдамес Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Удар от ворот произведет Дженоа

29' Феррари Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Команда Сампдория забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

24' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Дженоа

21' Амири Надим нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

20' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Дженоа выполняет удар от ворот.

13' Капуто Франческо из команды Сампдория сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

13' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Эстигор Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Сампдория выполняет удар от ворот.

9' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Сампдория выполняет удар от ворот.

7' Матч возобновлен

6' Феррари Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Дженоа

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сампдория начинает с центра поля