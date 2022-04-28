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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Специя
 
Позже
Лацио

История личных встреч

Специя
Лацио

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СA
6:1
СA
2:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 6 (1) 0.18
Гьяси Эммануэль 5 0.15
Манай Рей 5 (2) 0.15
Бастони Симоне 3 0.09
Нзола М'Бала 2 0.06
Агудело Кевин 2 0.06
Эрлич Мартин 2 0.06
Коваленко Виктор 1 0.03
Маджоре Джулио 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Сала Якопо 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Феррер Сальвадор 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 26 (6) 0.76
Милинкович-Савич Сергей 9 0.26
Педро Родригес 8 0.24
Андерсон Фелипе 5 0.15
Альберто Луис 4 0.12
Дзакканьи Маттиа 4 0.12
Лаццари Мануэль 3 0.09
Ачерби Франческо 3 0.09
Катальди Данило 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Хюсай Эльсейд 1 0.03
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Лукас Лейва 0 0
Патрик 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен 7 2
Гьяси Эммануэль 9 0
Маджоре Джулио 8 0
Манай Рей 7 0
Николау Димитрис 7 0
Бастони Симоне 4 1
Эрлич Мартин 5 0
Кивёр Якуб 5 0
Агудело Кевин 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Сала Якопо 3 0
Коваленко Виктор 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Проведель Иван 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Зут Йерун 1 0
Бурабия Мехди 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Лукас Лейва 8 0
Катальди Данило 7 0
Патрик 5 1
Марушич Адам 5 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Педро Родригес 5 0
Альберто Луис 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Иммобиле Чиро 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Раду Стефан 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Стракоша Томас 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
29
2 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
0
0%
6
21%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
13%
8
28%
31-45
5
31%
3
10%
46-60
4
25%
6
21%
61-75
5
31%
3
10%
76-90

Пропущено

21
28
4 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
0
0%
6
21%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
6
29%
6
21%
61-75
8
38%
6
21%
76-90

Забито

17
37
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
8
47%
6
16%
1-15
1
6%
2
5%
16-30
1
6%
6
16%
31-45
1
6%
7
19%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
5
29%
29%
9
24%
76-90

Пропущено

39
22
21 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
7
18%
4
18%
1-15
4
10%
2
9%
16-30
10
26%
3
14%
31-45
5
13%
3
14%
46-60
7
18%
4
18%
61-75
6
15%
6
27%
76-90

Забито

33
66
12 В 1-м тайме 31
21 Во 2-м тайме 35
12 Забивали первыми 17
11 Не забивали 6
8
24%
12
18%
1-15
1
3%
5
8%
16-30
3
9%
14
21%
31-45
6
18%
10
15%
46-60
5
15%
13
20%
61-75
10
30%
12
18%
76-90

Пропущено

60
50
25 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 26
7
12%
10
20%
1-15
5
8%
8
16%
16-30
13
22%
7
14%
31-45
8
13%
3
6%
46-60
13
22%
10
20%
61-75
14
23%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0
Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2
Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1
Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 34 22 8 4 60 - 30 74
2. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 72 - 28 72
3. Наполи Заявка 34 20 7 7 61 - 30 67
4. Ювентус Заявка 34 19 9 6 52 - 30 66
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 34 16 8 10 66 - 50 56
7. Фиорентина Заявка 34 17 5 12 54 - 46 56
8. Аталанта Заявка 34 15 10 9 61 - 43 55
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 34 12 10 12 59 - 55 46
11. Торино Заявка 34 11 11 12 42 - 36 44
12. Удинезе Заявка 34 10 13 11 53 - 52 43
13. Болонья Заявка 34 11 9 14 39 - 48 42
14. Эмполи Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 34 6 10 18 31 - 62 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 34 3 16 15 25 - 54 25
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 17 4 7 6 30 - 27 19
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Эмполи Заявка 17 4 4 9 26 - 40 16
16. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
5. Интер Милан Заявка 17 9 6 2 31 - 14 33
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Торино Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 2 дня 47 минут.

    Главный судья: Пайретто Лука

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    • Прогнозы 4
    Специя 0% (0)
    X 0% (0)
    Лацио 100% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Лацио
    5.15
    4.10
    1.74
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    Прогнозы на матч Специя - Лацио

    Исход игры
    Специя
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    Ничья
    0% (0)
    Лацио
    100% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (2)
    Меньше
    50% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (2)
    Нет
    50% (2)
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    1:2 Лацио
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