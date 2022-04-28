Стадион: Гевисс Стэдиум
Позже
История личных встреч
Аталанта
Салернитана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|11
|0.32
|Сапата Дуван
|10 (3)
|0.29
|Муриэль Луис
|8 (2)
|0.24
|Малиновский Руслан
|6
|0.18
|Коопмейнерс Теун
|4
|0.12
|Иличич Йосип
|3
|0.09
|Де Рон Мартен
|3
|0.09
|Миранчук Алексей
|2
|0.06
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.03
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Толой Рафаэл
|1
|0.03
|Госенс Робин
|1
|0.03
|Пессина Маттео
|1
|0.03
|Меле Йоаким
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Сиссе Мустафа
|1
|0.03
|Пикколи Роберто
|1
|0.03
|Скальвини Джорджио
|1
|0.03
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|8 (1)
|0.24
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.15
|Верди Симоне
|3
|0.09
|Кулибали Мамаду
|2
|0.06
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Радованович Иван
|1
|0.03
|Скьявоне Андреа
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Раньери Лука
|1
|0.03
|Рибери Франк
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Муссе Ли
|0
|0
|Бохинен Эмиль
|0
|0
|Кечрида Вайди
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|8
|0
|Малиновский Руслан
|8
|0
|Де Рон Мартен
|6
|1
|Демирал Мерих
|7
|0
|Толой Рафаэл
|6
|0
|Фройлер Ремо
|6
|0
|Джимсити Берат
|6
|0
|Дзаппакоста Давиде
|6
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|2
|Сапата Дуван
|3
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Коопмейнерс Теун
|3
|0
|Муссо Хуан
|1
|1
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Иличич Йосип
|1
|0
|Спортьелло Марко
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|9
|0
|Дьомбер Норберт
|8
|0
|Бонаццоли Федерико
|6
|0
|Кастанос Григорис
|4
|1
|Джурич Милан II
|5
|0
|Оби Джоэл
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Весели Фредерик
|2
|1
|Рибери Франк
|3
|0
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Бохинен Эмиль
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Сепе Луиджи
|2
|0
|Радованович Иван
|2
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Муссе Ли
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Давиде Никола
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Делли Карри Филиппо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
14
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
4
13%
3
21%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
5
16%
3
21%
61-75
10
32%
3
21%
76-90
Пропущено
26
37
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
5
19%
3
8%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
7
27%
8
22%
31-45
2
8%
7
19%
46-60
4
15%
7
19%
61-75
6
23%
8
22%
76-90
Забито
30
15
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
4
13%
4
27%
1-15
6
20%
2
13%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
5
17%
3
20%
61-75
8
27%
3
20%
76-90
Пропущено
17
32
9 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
2
12%
8
25%
1-15
5
29%
29%
6
19%
16-30
2
12%
4
13%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
2
12%
6
19%
61-75
3
18%
4
13%
76-90
Забито
61
29
27 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 11
8 Не забивали 14
8
13%
6
21%
1-15
10
16%
4
14%
16-30
9
15%
5
17%
31-45
6
10%
2
7%
46-60
10
16%
6
21%
61-75
18
30%
30%
6
21%
76-90
Пропущено
43
69
23 В 1-м тайме 33
20 Во 2-м тайме 36
15 Пропускали первыми 22
24 Не пропускали 31
7
16%
11
16%
1-15
7
16%
10
14%
16-30
9
21%
12
17%
31-45
5
12%
11
16%
46-60
6
14%
13
19%
61-75
9
21%
12
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2
Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0
Салернитана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1
Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|60 - 30
|74
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|72 - 28
|72
|3.
|Наполи
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|61 - 30
|67
|4.
|Ювентус
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|52 - 30
|66
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|66 - 50
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|54 - 46
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|61 - 43
|55
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|59 - 51
|49
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|59 - 55
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|42 - 36
|44
|12.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|53 - 52
|43
|13.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 48
|42
|14.
|Эмполи
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|34 - 59
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|41 - 57
|30
|17.
|Кальяри
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|31 - 62
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|28 - 70
|25
|19.
|Дженоа
|Заявка
|34
|3
|16
|15
|25 - 54
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 26
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|30 - 27
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Эмполи
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 40
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Ювентус
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|31 - 14
|33
|6.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|14.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Салернитана
Исход игры
Аталанта
93.9% (46)
Ничья
6.1% (3)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (21)
Меньше
57.14% (28)
Обе команды забьют
Да
40.82% (20)
Нет
59.18% (29)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
44.9% (22)
3:1 Аталанта
16.3% (8)
2:1 Аталанта
14.3% (7)
1:0 Аталанта
8.2% (4)
3:0 Аталанта
6.1% (3)
3:2 Аталанта
4.1% (2)
1:1 Ничья
4.1% (2)
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