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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Аталанта
 
Позже
Салернитана
Прогнозы 49
Аталанта 93.9% (46)
X 6.1% (3)
Салернитана 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Салернитана
1.33
6.20
9.70
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Аталанта
Салернитана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 11 0.32
Сапата Дуван 10 (3) 0.29
Муриэль Луис 8 (2) 0.24
Малиновский Руслан 6 0.18
Коопмейнерс Теун 4 0.12
Иличич Йосип 3 0.09
Де Рон Мартен 3 0.09
Миранчук Алексей 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Фройлер Ремо 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Госенс Робин 1 0.03
Пессина Маттео 1 0.03
Меле Йоаким 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Сиссе Мустафа 1 0.03
Пикколи Роберто 1 0.03
Скальвини Джорджио 1 0.03
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 8 (1) 0.24
Джурич Милан II 5 (1) 0.15
Верди Симоне 3 0.09
Кулибали Мамаду 2 0.06
Цортеа Надир 1 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Радованович Иван 1 0.03
Скьявоне Андреа 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Раньери Лука 1 0.03
Рибери Франк 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Бохинен Эмиль 0 0
Кечрида Вайди 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 8 0
Малиновский Руслан 8 0
Де Рон Мартен 6 1
Демирал Мерих 7 0
Толой Рафаэл 6 0
Фройлер Ремо 6 0
Джимсити Берат 6 0
Дзаппакоста Давиде 6 0
Джан Пьеро Гасперини 1 2
Сапата Дуван 3 0
Пашалич Марио 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Коопмейнерс Теун 3 0
Муссо Хуан 1 1
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Иличич Йосип 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 9 0
Дьомбер Норберт 8 0
Бонаццоли Федерико 6 0
Кастанос Григорис 4 1
Джурич Милан II 5 0
Оби Джоэл 4 0
Фасио Федерико 2 1
Весели Фредерик 2 1
Рибери Франк 3 0
Эдерсон Хонорато 3 0
Ди Таккио Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Бохинен Эмиль 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Сепе Луиджи 2 0
Радованович Иван 2 0
Верди Симоне 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Муссе Ли 2 0
Цортеа Надир 2 0
Айя Рамзи 1 0
Давиде Никола 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Руджери Маттео 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
14
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
4
13%
3
21%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
5
16%
3
21%
61-75
10
32%
3
21%
76-90

Пропущено

26
37
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
5
19%
3
8%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
7
27%
8
22%
31-45
2
8%
7
19%
46-60
4
15%
7
19%
61-75
6
23%
8
22%
76-90

Забито

30
15
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
4
13%
4
27%
1-15
6
20%
2
13%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
5
17%
3
20%
61-75
8
27%
3
20%
76-90

Пропущено

17
32
9 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
2
12%
8
25%
1-15
5
29%
29%
6
19%
16-30
2
12%
4
13%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
2
12%
6
19%
61-75
3
18%
4
13%
76-90

Забито

61
29
27 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 11
8 Не забивали 14
8
13%
6
21%
1-15
10
16%
4
14%
16-30
9
15%
5
17%
31-45
6
10%
2
7%
46-60
10
16%
6
21%
61-75
18
30%
30%
6
21%
76-90

Пропущено

43
69
23 В 1-м тайме 33
20 Во 2-м тайме 36
15 Пропускали первыми 22
24 Не пропускали 31
7
16%
11
16%
1-15
7
16%
10
14%
16-30
9
21%
12
17%
31-45
5
12%
11
16%
46-60
6
14%
13
19%
61-75
9
21%
12
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2
Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0
Салернитана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1
Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 34 22 8 4 60 - 30 74
2. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 72 - 28 72
3. Наполи Заявка 34 20 7 7 61 - 30 67
4. Ювентус Заявка 34 19 9 6 52 - 30 66
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 34 16 8 10 66 - 50 56
7. Фиорентина Заявка 34 17 5 12 54 - 46 56
8. Аталанта Заявка 34 15 10 9 61 - 43 55
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 34 12 10 12 59 - 55 46
11. Торино Заявка 34 11 11 12 42 - 36 44
12. Удинезе Заявка 34 10 13 11 53 - 52 43
13. Болонья Заявка 34 11 9 14 39 - 48 42
14. Эмполи Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 34 6 10 18 31 - 62 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 34 3 16 15 25 - 54 25
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 17 4 7 6 30 - 27 19
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Эмполи Заявка 17 4 4 9 26 - 40 16
16. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
5. Интер Милан Заявка 17 9 6 2 31 - 14 33
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Торино Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Салернитана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2022, осталось 2 дня 12 часов 52 минуты.

    Главный судья: Гуида Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Аталанта 93.9% (46)
    X 6.1% (3)
    Салернитана 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Салернитана
    1.33
    6.20
    9.70
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Аталанта - Салернитана

    Исход игры
    Аталанта
    93.9% (46)
    Ничья
    6.1% (3)
    Салернитана
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (21)
    Меньше
    57.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    40.82% (20)
    Нет
    59.18% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    44.9% (22)
    3:1 Аталанта
    16.3% (8)
    2:1 Аталанта
    14.3% (7)
    1:0 Аталанта
    8.2% (4)
    3:0 Аталанта
    6.1% (3)
    3:2 Аталанта
    4.1% (2)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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