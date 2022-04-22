Стадион: Сан-Сиро
Позже
История личных встреч
Интер Милан
Эмполи
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|17 (3)
|0.49
|Джеко Эдин
|13
|0.37
|Чалханоглу Хакан
|7 (3)
|0.2
|Перишич Иван
|7 (1)
|0.2
|Дюмфрис Дензел
|5
|0.14
|Санчес Алексис
|4
|0.11
|Корреа Хоакин
|4
|0.11
|Барелла Николо
|3
|0.09
|Шкриньяр Милан
|3
|0.09
|Димарко Федерико
|2
|0.06
|Брозович Марсело
|2
|0.06
|Гальярдини Роберто
|2
|0.06
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.03
|Весино Матиас
|1
|0.03
|Госенс Робин
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|12 (4)
|0.34
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.17
|Журковски Шимон
|6
|0.17
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.14
|Хендерсон Лиам
|2
|0.06
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.06
|Романьоли Симоне
|2
|0.06
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.06
|Кутроне Патрик
|2
|0.06
|Штулац Лео
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Манкузо Леонардо
|1
|0.03
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Верре Валерио
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|10
|0
|Барелла Николо
|8
|0
|Брозович Марсело
|7
|0
|Мартинес Лаутаро
|5
|0
|Индзаги Симоне
|3
|1
|Перишич Иван
|4
|0
|Бастони Алессандро
|4
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Шкриньяр Милан
|3
|0
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Раноккия Андреа
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|9
|1
|Бандинелли Филиппо
|10
|0
|Луперто Себастьяно
|7
|1
|Исмайли Ардиан
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|0
|Паризи Фабьяно
|5
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Пинамонти Андреа
|4
|0
|Верре Валерио
|2
|1
|Вити Маттиа
|2
|1
|Хендерсон Лиам
|3
|0
|Романьоли Симоне
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Байрами Недим
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Aurelio Andreazzoli
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
41
21
21 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 9
19 Не забивали 24
4
10%
5
24%
1-15
10
24%
3
14%
16-30
7
17%
3
14%
31-45
7
17%
2
10%
46-60
11
27%
6
29%
61-75
2
5%
2
10%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
7%
5
25%
1-15
4
29%
2
10%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
5
36%
4
20%
76-90
Забито
34
27
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
6
18%
1
4%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
8
24%
3
11%
31-45
6
18%
6
22%
46-60
2
6%
3
11%
61-75
9
26%
10
37%
76-90
Пропущено
14
43
7 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
3
21%
8
19%
1-15
3
21%
4
9%
16-30
1
7%
11
26%
31-45
1
7%
3
7%
46-60
2
14%
9
21%
61-75
4
29%
8
19%
76-90
Забито
75
48
38 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 29
24 Забивали первыми 13
3 Не забивали 9
10
13%
6
13%
1-15
13
17%
7
15%
16-30
15
20%
6
13%
31-45
13
17%
8
17%
46-60
13
17%
9
19%
61-75
11
15%
12
25%
76-90
Пропущено
28
63
14 В 1-м тайме 31
14 Во 2-м тайме 32
9 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 28
4
14%
13
21%
1-15
7
25%
6
10%
16-30
3
11%
12
19%
31-45
2
7%
8
13%
46-60
3
11%
12
19%
61-75
9
32%
12
19%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0
Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2
Эмполи
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0
Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 30
|77
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|74 - 29
|75
|3.
|Наполи
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|67 - 31
|70
|4.
|Ювентус
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|54 - 31
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 40
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|70 - 53
|59
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|54 - 47
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|62 - 44
|56
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|61 - 52
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|45 - 37
|47
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|60 - 61
|46
|12.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|54 - 54
|43
|13.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|39 - 48
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|46 - 65
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|37 - 63
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|42 - 57
|33
|17.
|Кальяри
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|32 - 64
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|29 - 71
|26
|19.
|Дженоа
|Заявка
|35
|3
|16
|16
|25 - 55
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|34
|5
|7
|22
|28 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 26
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 24
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Эмполи
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|27 - 43
|16
|17.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|17.
|Салернитана
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Эмполи
Исход игры
Интер Милан
100% (46)
Ничья
0% (0)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (16)
Меньше
63.64% (28)
Обе команды забьют
Да
27.27% (12)
Нет
72.73% (32)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
56.5% (26)
2:1 Интер Милан
15.2% (7)
3:1 Интер Милан
8.7% (4)
1:0 Интер Милан
4.3% (2)
3:0 Интер Милан
4.3% (2)
4:0 Интер Милан
4.3% (2)
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