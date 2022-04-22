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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Интер Милан
 
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Эмполи

История личных встреч

Интер Милан
Эмполи

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

К
3:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:3
СA
0:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 17 (3) 0.49
Джеко Эдин 13 0.37
Чалханоглу Хакан 7 (3) 0.2
Перишич Иван 7 (1) 0.2
Дюмфрис Дензел 5 0.14
Санчес Алексис 4 0.11
Корреа Хоакин 4 0.11
Барелла Николо 3 0.09
Шкриньяр Милан 3 0.09
Димарко Федерико 2 0.06
Брозович Марсело 2 0.06
Гальярдини Роберто 2 0.06
Бастони Алессандро 1 0.03
Видаль Артуро 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Д'Амброзио Данило 1 0.03
Весино Матиас 1 0.03
Госенс Робин 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 12 (4) 0.34
Байрами Недим 6 (3) 0.17
Журковски Шимон 6 0.17
Ди Франческо Федерико 5 0.14
Хендерсон Лиам 2 0.06
Бандинелли Филиппо 2 0.06
Романьоли Симоне 2 0.06
Ла Мантия Андреа 2 0.06
Кутроне Патрик 2 0.06
Штулац Лео 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Манкузо Леонардо 1 0.03
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Верре Валерио 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 10 0
Барелла Николо 8 0
Брозович Марсело 7 0
Мартинес Лаутаро 5 0
Индзаги Симоне 3 1
Перишич Иван 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Видаль Артуро 3 0
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Шкриньяр Милан 3 0
Дюмфрис Дензел 3 0
Джеко Эдин 2 0
Д'Амброзио Данило 2 0
Весино Матиас 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Раноккия Андреа 1 0
Димарко Федерико 1 0
Госенс Робин 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 9 1
Бандинелли Филиппо 10 0
Луперто Себастьяно 7 1
Исмайли Ардиан 7 0
Журковски Шимон 5 0
Паризи Фабьяно 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Пинамонти Андреа 4 0
Верре Валерио 2 1
Вити Маттиа 2 1
Хендерсон Лиам 3 0
Романьоли Симоне 3 0
Хаас Николас 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Ди Франческо Федерико 2 0
Байрами Недим 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Бенасси Марко 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Какаче Либерато 1 0
Aurelio Andreazzoli 1 0

Голы по времени матча

Забито

41
21
21 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 9
19 Не забивали 24
4
10%
5
24%
1-15
10
24%
3
14%
16-30
7
17%
3
14%
31-45
7
17%
2
10%
46-60
11
27%
6
29%
61-75
2
5%
2
10%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
7%
5
25%
1-15
4
29%
2
10%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
5
36%
4
20%
76-90

Забито

34
27
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
6
18%
1
4%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
8
24%
3
11%
31-45
6
18%
6
22%
46-60
2
6%
3
11%
61-75
9
26%
10
37%
76-90

Пропущено

14
43
7 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
3
21%
8
19%
1-15
3
21%
4
9%
16-30
1
7%
11
26%
31-45
1
7%
3
7%
46-60
2
14%
9
21%
61-75
4
29%
8
19%
76-90

Забито

75
48
38 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 29
24 Забивали первыми 13
3 Не забивали 9
10
13%
6
13%
1-15
13
17%
7
15%
16-30
15
20%
6
13%
31-45
13
17%
8
17%
46-60
13
17%
9
19%
61-75
11
15%
12
25%
76-90

Пропущено

28
63
14 В 1-м тайме 31
14 Во 2-м тайме 32
9 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 28
4
14%
13
21%
1-15
7
25%
6
10%
16-30
3
11%
12
19%
31-45
2
7%
8
13%
46-60
3
11%
12
19%
61-75
9
32%
12
19%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0
Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2
Эмполи
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0
Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
2. Интер Милан Заявка 35 22 9 4 74 - 29 75
3. Наполи Заявка 35 21 7 7 67 - 31 70
4. Ювентус Заявка 35 20 9 6 54 - 31 69
5. Рома Заявка 35 17 8 10 55 - 40 59
6. Лацио Заявка 35 17 8 10 70 - 53 59
7. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
8. Аталанта Заявка 35 15 11 9 62 - 44 56
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Торино Заявка 35 12 11 12 45 - 37 47
11. Сассуоло Заявка 35 12 10 13 60 - 61 46
12. Удинезе Заявка 35 10 13 12 54 - 54 43
13. Болонья Заявка 35 11 10 14 39 - 48 43
14. Эмполи Заявка 35 9 10 16 46 - 65 37
15. Специя Заявка 35 9 6 20 37 - 63 33
16. Сампдория Заявка 35 9 6 20 42 - 57 33
17. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
18. Салернитана Заявка 34 6 8 20 29 - 71 26
19. Дженоа Заявка 35 3 16 16 25 - 55 25
20. Венеция Заявка 34 5 7 22 28 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
4. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
5. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
6. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
7. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 17 5 3 9 20 - 24 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
17. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 17 3 6 8 15 - 27 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 17 3 3 11 11 - 28 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Интер Милан 100% (46)
    X 0% (0)
    Эмполи 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Эмполи
    1.17
    9.40
    17.95
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Эмполи

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Эмполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (16)
    Меньше
    63.64% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    27.27% (12)
    Нет
    72.73% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    56.5% (26)
    2:1 Интер Милан
    15.2% (7)
    3:1 Интер Милан
    8.7% (4)
    1:0 Интер Милан
    4.3% (2)
    3:0 Интер Милан
    4.3% (2)
    4:0 Интер Милан
    4.3% (2)
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