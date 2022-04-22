Стадион: Луиджи Феррарис
История личных встреч
Дженоа
Ювентус
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед
31 матч
12.9%
16.1%
71%
4 победы 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
12.9%
38.7%
48.4%
4 победы 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
9.7%
45.2%
45.1%
3 победы 14 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|9
|0.26
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.14
|Фарес Мохамед
|2
|0.06
|Камбьясо Андреа
|1
|0.03
|Кайседо Фелипе
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Бадель Милан
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Йебоа Келвин
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|9 (1)
|0.26
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.23
|Влахович Душан
|7
|0.2
|Кин Мойзе
|5
|0.14
|Бонуччи Леонардо
|5 (3)
|0.14
|Куадрадо Хуан
|4
|0.11
|Локателли Мануэль
|3
|0.09
|Де Лихт Маттайс
|3
|0.09
|Маккенни Уэстон
|3
|0.09
|Кьеза Федерико
|2
|0.06
|Бернардески Федерико
|1
|0.03
|Кулушевски Деян
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.03
|Закария Денис
|1
|0.03
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|12
|0
|Васкес Хоан
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Эстигор Лео
|2
|2
|Ровелла Николо
|5
|0
|Дестро Маттиа
|4
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Портанова Маноло
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Бадель Милан
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Александр Блессин
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Йебоа Келвин
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Morten Frendrup
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|8
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Пеллегрини Лука
|6
|0
|Мората Альваро
|5
|0
|Рабио Адриен
|4
|0
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Кин Мойзе
|4
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|1
|Алекс Сандро
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Закария Денис
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
30
3 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 9
27 Не забивали 19
1
8%
3
10%
1-15
1
8%
5
17%
16-30
1
8%
6
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
8
27%
61-75
7
58%
8
27%
76-90
Пропущено
23
20
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
17%
4
20%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
22%
3
15%
31-45
3
13%
6
30%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
6
26%
5
25%
76-90
Забито
14
23
3 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 12
27 Не забивали 20
2
14%
7
30%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
3
21%
1
4%
61-75
6
43%
7
30%
76-90
Пропущено
31
12
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
8
26%
0
0%
1-15
2
6%
3
25%
16-30
4
13%
3
25%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
6
19%
2
17%
61-75
7
23%
3
25%
76-90
Забито
26
53
6 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 21
19 Не забивали 4
3
12%
10
19%
1-15
2
8%
9
17%
16-30
1
4%
8
15%
31-45
2
8%
2
4%
46-60
5
19%
9
17%
61-75
13
50%
15
28%
76-90
Пропущено
54
32
25 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 17
21 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
12
22%
4
13%
1-15
4
7%
5
16%
16-30
9
17%
6
19%
31-45
7
13%
7
22%
46-60
9
17%
2
6%
61-75
13
24%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4
Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0
Ювентус
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1
Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 30
|77
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|74 - 29
|75
|3.
|Наполи
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|67 - 31
|70
|4.
|Ювентус
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|54 - 31
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 40
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|70 - 53
|59
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|54 - 47
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|62 - 44
|56
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|61 - 52
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|45 - 37
|47
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|60 - 61
|46
|12.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|54 - 54
|43
|13.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|39 - 48
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|46 - 65
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|37 - 63
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|42 - 57
|33
|17.
|Кальяри
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|32 - 64
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|29 - 71
|26
|19.
|Дженоа
|Заявка
|35
|3
|16
|16
|25 - 55
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|34
|5
|7
|22
|28 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 26
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 24
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Эмполи
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|27 - 43
|16
|17.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|17.
|Салернитана
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
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Прогнозы на матч Дженоа - Ювентус
Исход игры
Дженоа
0% (0)
Ничья
0% (0)
Ювентус
100% (46)
Тотал 2.5
Больше
45.24% (19)
Меньше
54.76% (23)
Обе команды забьют
Да
45.24% (19)
Нет
54.76% (23)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
39.1% (18)
0:2 Ювентус
30.4% (14)
0:1 Ювентус
19.6% (9)
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