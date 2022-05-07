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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Торино
0:0
Первый тайм: 35'
Наполи
0' 35'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 108
Торино 2.8% (3)
X 21.3% (23)
Наполи 75.9% (82)
0
выиграет Наполи, со счетом 1:2
Конечно, гости более мотивированы и не имеют права на ошибку, ведь в таком случае их обгонит даже «Ювентус»....
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Наполи
3.65
3.80
2.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Бериша
Этрит
5
Иццо
Армандо
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
28
Риччи
Самуэле
38
Мандрагора
Роландо
27
Войвода
Мергим
22
Прат
Деннис
14
Брекало
Йосип
9
Белотти
Андреа
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
8
Фабиан
Руис
11
Лосано
Ирвинг
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
Торино
3-4-2-1
Наполи
4-2-3-1

История личных встреч

Торино
Наполи

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

160%
80%
8 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:5
СA
5:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
3:5
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 8 (3) 0.22
Брекало Йосип 6 0.17
Санабрия Антонио 6 0.17
Лукич Саша 5 (3) 0.14
Побега Томмазо 4 0.11
Синго Вилфред 3 0.08
Бремер Глейсон 3 0.08
Пьяца Марко 3 0.08
Прат Деннис 2 0.06
Верди Симоне 1 0.03
Пеллегри Пьетро 1 0.03
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 13 0.36
Мертенс Дрис 11 (1) 0.31
Инсинье Лоренцо 10 (8) 0.28
Фабиан Руис 6 0.17
Зелиньски Пётр 5 0.14
Лосано Ирвинг 5 0.14
Ррахмани Амир 4 0.11
Элмас Эльиф 3 0.08
Кулибали Калиду 3 0.08
Петанья Андреа 3 0.08
Политано Маттео 2 0.06
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 11 0
Лукич Саша 10 0
Мандрагора Роландо 6 1
Бремер Глейсон 7 0
Джиджи Коффи 5 1
Юрич Иван 6 0
Синго Вилфред 4 1
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Иццо Армандо 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Зима Давид 3 0
Ринкон Томас 2 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Войвода Мергим 2 0
Паро Маттео 1 0
Ансальди Кристиан 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Бериша Этрит 1 0
Белотти Андреа 1 0
Брекало Йосип 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Кулибали Калиду 5 1
Осимхен Виктор 5 1
Ррахмани Амир 5 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
Демме Диего 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Лосано Ирвинг 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Оспина Давид 1 0
Манолас Костас 1 0
Жуан Жезус 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Уна Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
33
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 14
20 Не забивали 19
7
25%
4
12%
1-15
6
21%
4
12%
16-30
3
11%
6
18%
31-45
4
14%
9
27%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
6
21%
7
21%
76-90

Пропущено

18
15
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
4
22%
3
20%
61-75
9
50%
6
40%
76-90

Забито

14
35
4 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
26 Не забивали 19
1
7%
7
20%
1-15
2
14%
6
17%
16-30
1
7%
5
14%
31-45
2
14%
8
23%
46-60
3
21%
4
11%
61-75
5
36%
5
14%
76-90

Пропущено

22
15
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
3
14%
3
20%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
2
9%
5
33%
61-75
7
32%
2
13%
76-90

Забито

42
68
20 В 1-м тайме 32
22 Во 2-м тайме 36
18 Забивали первыми 25
11 Не забивали 3
8
19%
11
16%
1-15
8
19%
10
15%
16-30
4
10%
11
16%
31-45
6
14%
17
25%
46-60
5
12%
7
10%
61-75
11
26%
12
18%
76-90

Пропущено

40
30
14 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 21
4
10%
3
10%
1-15
5
13%
4
13%
16-30
5
13%
2
7%
31-45
4
10%
5
17%
46-60
6
15%
8
27%
61-75
16
40%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1
Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1
Наполи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3
Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
2. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
3. Наполи 0:0 Заявка 36 21 8 7 67 - 31 71
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Рома Заявка 35 17 8 10 55 - 40 59
6. Лацио Заявка 35 17 8 10 70 - 53 59
7. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
8. Аталанта Заявка 35 15 11 9 62 - 44 56
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Торино 0:0 Заявка 36 12 12 12 45 - 37 48
11. Сассуоло Заявка 35 12 10 13 60 - 61 46
12. Удинезе Заявка 35 10 13 12 54 - 54 43
13. Болонья Заявка 35 11 10 14 39 - 48 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Специя Заявка 35 9 6 20 37 - 63 33
16. Сампдория Заявка 35 9 6 20 42 - 57 33
17. Салернитана Заявка 35 7 8 20 31 - 72 29
18. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
19. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
20. Венеция Заявка 35 5 7 23 29 - 65 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
4. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
5. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
6. Наполи 0:0 Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
7. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
8. Торино 0:0 Заявка 18 8 6 4 29 - 17 30
9. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 17 5 3 9 20 - 24 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 17 3 5 9 16 - 34 14
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи 0:0 Заявка 18 11 5 2 33 - 15 38
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Торино 0:0 Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 17 3 6 8 15 - 27 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 32'
    Не самым лучшим образом угловой удар подали туринские футболисты. Кулибали в своей штрафной разрядил обстановку, сыграв головой подальше от рамки.
  • Угловой
    31'
    Угловой теперь и футболисты "Торино" заработали у ворот соперника. Подача последует с левого фланга. Посмотрим, чем все это закончится.
  • 30'
    Замбо-Ангисса в итоге после навеса от правого углового флага нанес удар по рамке соперника, и снаряд прямо в руки голкиперу приземлился.
  • Угловой
    29'
    Угловой удар тем временем заработали игроки "Наполи" на правом фланге. Готовится Инсинье выполнить навесную подачу в центр штрафной.
  • 27'
    Крайне рассержен сейчас Спаллетти на решение рефери не назначать углового. Мне тоже показалось, что мяч последним у лицевой линии коснулся игрок туринской команды, но у рефери на этот счет было свое мнение.
  • 26'
    Брекало попытался нанести удар по воротам соперникам, сместившись с левого края в центр, но угодил он в ногу защитнику. В итоге рикошетом от оппонента сфера прилетела в руки голкиперу.
  • 25'
    Белотти получил мяч на линии штрафной, убрал снаряд от соперника, после чего нанес выстрел в дальний угол, но попал в игрока, стоящего перед Андреа.
  • Фол, нарушение
    24'
    Кулибали в центре поля нарушил правила, останавливая проход оппонента. Инсинье пытался доказать что-то арбитру, но чуть не нарвался на желтую карточку.
  • Фол, нарушение
    22'
    Мертенс получает сейчас удар по ногам, после чего с криком падает на газон. Что скажут судьи? Нет даже фола в этой ситуации. Рефери дает командам бороться.
  • Угловой
    21'
    А вот корнер футболисты "Наполи" разыграли не лучшим образом. После подачи с левого края снаряд прилетел в руки голкиперу, который уверенно сыграл на выходе.
  • Опасный момент
    20'
    МОМЕНТИЩЕ! Мертенс в итоге пробил со штрафного, и сфера чуть выше цели полетела. Правда, тому было логическое объяснение. Рикошет, угловой!
  • 19'
    Долго готовятся южане к тому, чтобы произвести удар со штрафного. Туринский коллектив тщательно устанавливает "стенку", чтобы исключить слабые места.
  • Фол, нарушение
    17'
    Штрафной удар зарабатывает сейчас "Наполи". Кулибали упад на газон. Желтой карточки Иццо не получил. А вот проблем ворох привез своей команде.
  • 16'
    Штрафной удар заработали игроки "Наполи" в центре поля. Последовала подача в центр штрафной, и на выходе уверенно сыграл голкипер "Торино".
  • Фол, нарушение
    15'
    15 минут встречи позади. Мандрагора сзади заехал по ноге Осимхену, но судья не увидел в этом эпизоде ничего криминального. Фола нет. Можно встречу продолжать.
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    • 14'
      Осимхен нанес удар по воротам соперника - мяч полетел значительно выше ворот. Продолжают активно пристреливаться к воротам оппонента игроки "Наполи".
    • 12'
      Мандрагора попытался прострелить мяч в центр штрафной с левого фланга - сфера угодила в ногу защитнику, после чего вылетела за пределы поля. В аут.
    • 11'
      Лосано с левого края простреливал мяч на дальнюю штангу, и спокойно в своей штрафной сыграл голкипер, который забрал в высоченном прыжке сферу в свои перчатки.
    • 10'
      10 минут откатали соперники на поле. Пока очень скромно играют команды. Как-то прощупывают друг друга соперники, не намереваясь раскрываться.
    • 8'
      Активно поддерживает публика туринскую команду, которую гонит вперед. "Наполи", к слову, пока что обходится без опасных и голевых моментов.
    • Опасный момент
      7'
      Белотти произвел удар по воротам соперника, но прямо в голкипера угодил футболист. Тот справился с выстрелом просто на "ура".
    • 6'
      Спаллетти уже вышел к кромки поля, чтобы что-то подсказать своим подопечным. Пока что "Наполи" весьма пассивно стартовал в этой встрече.
    • 5'
      Неаполитанцы сегодня постараются одержать победу и оторваться от "Ювентуса" еще на три очка. Таким образом, "адзурри" практически гарантируют себе третью позицию.
    • 3'
      На первых минутах встречи "быки" контролируют мяч в районе центрального круга. Соперник активно прессингует, но это совсем не помогает вернуть снаряд под свой контроль неаполитанцам.
    • 2'
      Футболисты "Торино" предстали сегодня в гранатовых цветах, в то время, как футболисты "Наполи" вышли на газон в бело-синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала первая половина встречи! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Торино 0:0 Наполи онлайн

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    Прогнозы на матч Торино 0:0 Наполи

    Исход игры
    Торино
    2.8% (3)
    Ничья
    21.3% (23)
    Наполи
    75.9% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.75% (64)
    Меньше
    37.25% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    79.41% (81)
    Нет
    20.59% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    50.9% (55)
    1:1 Ничья
    16.7% (18)
    0:1 Наполи
    11.1% (12)
    0:2 Наполи
    4.6% (5)
    1:3 Наполи
    3.7% (4)
    1:0 Торино
    1.9% (2)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
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