Конечно, гости более мотивированы и не имеют права на ошибку, ведь в таком случае их обгонит даже «Ювентус»....
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белотти Андреа
|8 (3)
|0.22
|Брекало Йосип
|6
|0.17
|Санабрия Антонио
|6
|0.17
|Лукич Саша
|5 (3)
|0.14
|Побега Томмазо
|4
|0.11
|Синго Вилфред
|3
|0.08
|Бремер Глейсон
|3
|0.08
|Пьяца Марко
|3
|0.08
|Прат Деннис
|2
|0.06
|Верди Симоне
|1
|0.03
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|13
|0.36
|Мертенс Дрис
|11 (1)
|0.31
|Инсинье Лоренцо
|10 (8)
|0.28
|Фабиан Руис
|6
|0.17
|Зелиньски Пётр
|5
|0.14
|Лосано Ирвинг
|5
|0.14
|Ррахмани Амир
|4
|0.11
|Элмас Эльиф
|3
|0.08
|Кулибали Калиду
|3
|0.08
|Петанья Андреа
|3
|0.08
|Политано Маттео
|2
|0.06
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|11
|0
|Лукич Саша
|10
|0
|Мандрагора Роландо
|6
|1
|Бремер Глейсон
|7
|0
|Джиджи Коффи
|5
|1
|Юрич Иван
|6
|0
|Синго Вилфред
|4
|1
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Иццо Армандо
|3
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Зима Давид
|3
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Прат Деннис
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Войвода Мергим
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Бериша Этрит
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|7
|0
|Кулибали Калиду
|5
|1
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Ррахмани Амир
|5
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|5
|0
|Демме Диего
|4
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Малку Кевин
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Фабиан Руис
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Оспина Давид
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|2.
|Милан
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 30
|77
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|36
|21
|8
|7
|67 - 31
|71
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 40
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|70 - 53
|59
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|54 - 47
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|62 - 44
|56
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|61 - 52
|52
|10.
|Торино
|0:0 Заявка
|36
|12
|12
|12
|45 - 37
|48
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|60 - 61
|46
|12.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|54 - 54
|43
|13.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|39 - 48
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|48 - 69
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|37 - 63
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|42 - 57
|33
|17.
|Салернитана
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|31 - 72
|29
|18.
|Дженоа
|Заявка
|36
|4
|16
|16
|27 - 56
|28
|19.
|Кальяри
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|32 - 64
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|35
|5
|7
|23
|29 - 65
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|6.
|Наполи
|0:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|8.
|Торино
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 17
|30
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 26
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 24
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|27 - 43
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|19.
|Салернитана
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 34
|14
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|0:0 Заявка
|18
|11
|5
|2
|33 - 15
|38
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|13.
|Торино
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|17.
|Салернитана
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11