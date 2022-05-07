Белотти получил мяч на линии штрафной, убрал снаряд от соперника, после чего нанес выстрел в дальний угол, но попал в игрока, стоящего перед Андреа.

Брекало попытался нанести удар по воротам соперникам, сместившись с левого края в центр, но угодил он в ногу защитнику. В итоге рикошетом от оппонента сфера прилетела в руки голкиперу.

Крайне рассержен сейчас Спаллетти на решение рефери не назначать углового. Мне тоже показалось, что мяч последним у лицевой линии коснулся игрок туринской команды, но у рефери на этот счет было свое мнение.

Угловой удар тем временем заработали игроки "Наполи" на правом фланге. Готовится Инсинье выполнить навесную подачу в центр штрафной.

Замбо-Ангисса в итоге после навеса от правого углового флага нанес удар по рамке соперника, и снаряд прямо в руки голкиперу приземлился.

Угловой теперь и футболисты "Торино" заработали у ворот соперника. Подача последует с левого фланга. Посмотрим, чем все это закончится.

Не самым лучшим образом угловой удар подали туринские футболисты. Кулибали в своей штрафной разрядил обстановку, сыграв головой подальше от рамки.

15 минут встречи позади. Мандрагора сзади заехал по ноге Осимхену, но судья не увидел в этом эпизоде ничего криминального. Фола нет. Можно встречу продолжать.

Штрафной удар заработали игроки "Наполи" в центре поля. Последовала подача в центр штрафной, и на выходе уверенно сыграл голкипер "Торино".

Штрафной удар зарабатывает сейчас "Наполи". Кулибали упад на газон. Желтой карточки Иццо не получил. А вот проблем ворох привез своей команде.

Долго готовятся южане к тому, чтобы произвести удар со штрафного. Туринский коллектив тщательно устанавливает "стенку", чтобы исключить слабые места.

МОМЕНТИЩЕ! Мертенс в итоге пробил со штрафного, и сфера чуть выше цели полетела. Правда, тому было логическое объяснение. Рикошет, угловой!

А вот корнер футболисты "Наполи" разыграли не лучшим образом. После подачи с левого края снаряд прилетел в руки голкиперу, который уверенно сыграл на выходе.

Мертенс получает сейчас удар по ногам, после чего с криком падает на газон. Что скажут судьи? Нет даже фола в этой ситуации. Рефери дает командам бороться.

Кулибали в центре поля нарушил правила, останавливая проход оппонента. Инсинье пытался доказать что-то арбитру, но чуть не нарвался на желтую карточку.

14' Осимхен нанес удар по воротам соперника - мяч полетел значительно выше ворот. Продолжают активно пристреливаться к воротам оппонента игроки "Наполи".

12' Мандрагора попытался прострелить мяч в центр штрафной с левого фланга - сфера угодила в ногу защитнику, после чего вылетела за пределы поля. В аут.

11' Лосано с левого края простреливал мяч на дальнюю штангу, и спокойно в своей штрафной сыграл голкипер, который забрал в высоченном прыжке сферу в свои перчатки.

10' 10 минут откатали соперники на поле. Пока очень скромно играют команды. Как-то прощупывают друг друга соперники, не намереваясь раскрываться.

8' Активно поддерживает публика туринскую команду, которую гонит вперед. "Наполи", к слову, пока что обходится без опасных и голевых моментов.

7' Белотти произвел удар по воротам соперника, но прямо в голкипера угодил футболист. Тот справился с выстрелом просто на "ура".

6' Спаллетти уже вышел к кромки поля, чтобы что-то подсказать своим подопечным. Пока что "Наполи" весьма пассивно стартовал в этой встрече.

5' Неаполитанцы сегодня постараются одержать победу и оторваться от "Ювентуса" еще на три очка. Таким образом, "адзурри" практически гарантируют себе третью позицию.

3' На первых минутах встречи "быки" контролируют мяч в районе центрального круга. Соперник активно прессингует, но это совсем не помогает вернуть снаряд под свой контроль неаполитанцам.