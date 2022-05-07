Стадион: Читта-дель-Триколоре
1:0
6' ГолСкамакка Джанлука
15' Желтая карточкаПерес Неуэн
39' Желтая карточкаБекао Родриго
39' Желтая карточкаАйхан Кан
Ход матча
6'
15'
39'
39'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
17
Мюлдюр
Мерт
22
Мари
Пабло
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сассуоло
Удинезе
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|14 (6)
|0.39
|Скамакка Джанлука
|14 (1)
|0.39
|Распадори Джакомо
|10
|0.28
|Траоре Хамед
|7
|0.19
|Фраттези Давиде
|4
|0.11
|Дефрель Грегоре
|2
|0.06
|Лопес Максим
|2
|0.06
|Капуто Франческо
|2
|0.06
|Джуричич Филип
|2
|0.06
|Айхан Кан
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Самеле Луиджи
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|12 (1)
|0.33
|Гомеш Бету
|11
|0.31
|Молина Науэль
|6
|0.17
|Пуссетто Игнасио
|4 (1)
|0.11
|Удоги Дестини
|4
|0.11
|Саксесс Исаак
|2
|0.06
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.06
|Самарджич Лазар
|2
|0.06
|Форестьери Фернандо
|2
|0.06
|Бекао Родриго
|2
|0.06
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Мари Пабло
|1
|0.03
|Уолас Соуза
|1
|0.03
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Перес Неуэн
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|13
|0
|Берарди Доменико
|9
|0
|Распадори Джакомо
|7
|1
|Скамакка Джанлука
|7
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|1
|Фраттези Давиде
|6
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Мюлдюр Мерт
|5
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|4
|0
|Айхан Кан
|2
|1
|Энрике Матеус
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Траоре Хамед
|3
|0
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Харрауи Абдау
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|Нето Руан
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|10
|0
|Делофеу Херард
|9
|0
|Перейра Роберто
|7
|1
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|Уолас Соуза
|6
|1
|Макенго Жан-Виктор
|6
|1
|Молина Науэль
|6
|1
|Перес Неуэн
|6
|0
|Самир Каэтано
|5
|0
|Пуссетто Игнасио
|4
|0
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Мари Пабло
|2
|1
|Зеегелаар Марвин
|3
|0
|Саксесс Исаак
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
26
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
0
0%
3
12%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
3
13%
6
23%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
7
30%
2
8%
61-75
4
17%
8
31%
76-90
Пропущено
29
27
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
2
7%
3
11%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
10
34%
3
11%
31-45
7
24%
10
37%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
10
34%
5
19%
76-90
Забито
34
26
20 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
4
12%
6
23%
1-15
10
29%
29%
2
8%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
2
6%
5
19%
46-60
5
15%
3
12%
61-75
7
21%
8
31%
76-90
Пропущено
35
29
20 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
7
20%
5
17%
1-15
7
20%
6
21%
16-30
6
17%
6
21%
31-45
5
14%
2
7%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
7
20%
8
28%
76-90
Забито
57
52
27 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 16
6 Не забивали 9
4
7%
9
17%
1-15
14
25%
7
13%
16-30
9
16%
8
15%
31-45
7
12%
7
13%
46-60
12
21%
5
10%
61-75
11
19%
16
31%
76-90
Пропущено
64
56
32 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 31
20 Пропускали первыми 17
32 Не пропускали 28
9
14%
8
14%
1-15
7
11%
8
14%
16-30
16
25%
9
16%
31-45
12
19%
12
21%
46-60
3
5%
6
11%
61-75
17
27%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1
Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2
Удинезе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1
Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|2.
|Милан
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 30
|77
|3.
|Наполи
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|68 - 31
|73
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 40
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|70 - 53
|59
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|54 - 47
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|62 - 44
|56
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|61 - 52
|52
|10.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|36
|13
|10
|13
|61 - 61
|49
|11.
|Торино
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|45 - 38
|47
|12.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|36
|10
|13
|13
|54 - 55
|43
|13.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|39 - 48
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|48 - 69
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|37 - 63
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|42 - 57
|33
|17.
|Салернитана
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|31 - 72
|29
|18.
|Дженоа
|Заявка
|36
|4
|16
|16
|27 - 56
|28
|19.
|Кальяри
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|32 - 64
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|35
|5
|7
|23
|29 - 65
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 26
|26
|12.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 24
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|27 - 43
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|19.
|Салернитана
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 34
|14
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|8.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|12.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 29
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|17.
|Салернитана
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Удинезе
Исход игры
Сассуоло
52% (53)
Ничья
32.4% (33)
Удинезе
15.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
59.41% (60)
Меньше
40.59% (41)
Обе команды забьют
Да
86.14% (87)
Нет
13.86% (14)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
36.3% (37)
1:1 Ничья
27.5% (28)
1:2 Удинезе
12.7% (13)
1:0 Сассуоло
10.8% (11)
3:1 Сассуоло
2.9% (3)
3:3 Ничья
2.9% (3)
2:2 Ничья
2% (2)
0:1 Удинезе
2% (2)
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