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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Сассуоло
1:0
Второй тайм: 67'
Удинезе
0'
1:0
6' Гол
Скамакка Джанлука
15' Желтая карточка
Перес Неуэн
39' Желтая карточка
Бекао Родриго
39' Желтая карточка
Айхан Кан
67'

Ход матча

6'
Скамакка Джанлука
(Распадори Джакомо)
1:0
15'
 
Перес Неуэн
39'
 
Бекао Родриго
39'
Айхан Кан
 
60'
 
Несторовски Илья
Пуссетто Игнасио
60'
 
Нюйтинк Брэм
Перес Неуэн
61'
 
Соппи Брэндон
Молина Науэль
65'
Дефрель Грегоре
Скамакка Джанлука
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 102
Сассуоло 52% (53)
X 32.4% (33)
Удинезе 15.7% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Удинезе
2.43
4.22
5.97
Все Коэффициенты
Новости
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
97
Энрике
Матеус
25
Берарди
Доменико
91
Скамакка
Джанлука
18
Распадори
Джакомо
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
2
Перес
Неуэн
16
Молина
Науэль
6
Макенго
Жан-Виктор
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
23
Пуссетто
Игнасио
10
Делофеу
Херард
Сассуоло
4-3-3
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Удинезе

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 14 (6) 0.39
Скамакка Джанлука 14 (1) 0.39
Распадори Джакомо 10 0.28
Траоре Хамед 7 0.19
Фраттези Давиде 4 0.11
Дефрель Грегоре 2 0.06
Лопес Максим 2 0.06
Капуто Франческо 2 0.06
Джуричич Филип 2 0.06
Айхан Кан 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Самеле Луиджи 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 12 (1) 0.33
Гомеш Бету 11 0.31
Молина Науэль 6 0.17
Пуссетто Игнасио 4 (1) 0.11
Удоги Дестини 4 0.11
Саксесс Исаак 2 0.06
Перейра Роберто 2 (1) 0.06
Самарджич Лазар 2 0.06
Форестьери Фернандо 2 0.06
Бекао Родриго 2 0.06
Макенго Жан-Виктор 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Мари Пабло 1 0.03
Уолас Соуза 1 0.03
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Перес Неуэн 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 13 0
Берарди Доменико 9 0
Распадори Джакомо 7 1
Скамакка Джанлука 7 0
Феррари Джанмарко 5 1
Фраттези Давиде 6 0
Рожерио да Силва 5 0
Мюлдюр Мерт 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Кирьякопулос Георгиос 4 0
Айхан Кан 2 1
Энрике Матеус 3 0
Дефрель Грегоре 3 0
Траоре Хамед 3 0
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Харрауи Абдау 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Нето Руан 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 10 0
Делофеу Херард 9 0
Перейра Роберто 7 1
Арслан Толгай-Али 8 0
Уолас Соуза 6 1
Макенго Жан-Виктор 6 1
Молина Науэль 6 1
Перес Неуэн 6 0
Самир Каэтано 5 0
Пуссетто Игнасио 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Удоги Дестини 4 0
Мари Пабло 2 1
Зеегелаар Марвин 3 0
Саксесс Исаак 1 1
Яяло Мато 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
26
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
0
0%
3
12%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
3
13%
6
23%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
7
30%
2
8%
61-75
4
17%
8
31%
76-90

Пропущено

29
27
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
2
7%
3
11%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
10
34%
3
11%
31-45
7
24%
10
37%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
10
34%
5
19%
76-90

Забито

34
26
20 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
4
12%
6
23%
1-15
10
29%
29%
2
8%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
2
6%
5
19%
46-60
5
15%
3
12%
61-75
7
21%
8
31%
76-90

Пропущено

35
29
20 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
7
20%
5
17%
1-15
7
20%
6
21%
16-30
6
17%
6
21%
31-45
5
14%
2
7%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
7
20%
8
28%
76-90

Забито

57
52
27 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 16
6 Не забивали 9
4
7%
9
17%
1-15
14
25%
7
13%
16-30
9
16%
8
15%
31-45
7
12%
7
13%
46-60
12
21%
5
10%
61-75
11
19%
16
31%
76-90

Пропущено

64
56
32 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 31
20 Пропускали первыми 17
32 Не пропускали 28
9
14%
8
14%
1-15
7
11%
8
14%
16-30
16
25%
9
16%
31-45
12
19%
12
21%
46-60
3
5%
6
11%
61-75
17
27%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1
Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2
Удинезе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1
Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
2. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Рома Заявка 35 17 8 10 55 - 40 59
6. Лацио Заявка 35 17 8 10 70 - 53 59
7. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
8. Аталанта Заявка 35 15 11 9 62 - 44 56
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Сассуоло 1:0 Заявка 36 13 10 13 61 - 61 49
11. Торино Заявка 36 12 11 13 45 - 38 47
12. Удинезе 0:1 Заявка 36 10 13 13 54 - 55 43
13. Болонья Заявка 35 11 10 14 39 - 48 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Специя Заявка 35 9 6 20 37 - 63 33
16. Сампдория Заявка 35 9 6 20 42 - 57 33
17. Салернитана Заявка 35 7 8 20 31 - 72 29
18. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
19. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
20. Венеция Заявка 35 5 7 23 29 - 65 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
4. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
5. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
6. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
7. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Сассуоло 1:0 Заявка 18 7 5 6 27 - 26 26
12. Удинезе 0:1 Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 17 5 3 9 20 - 24 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 17 3 5 9 16 - 34 14
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло 1:0 Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе 0:1 Заявка 18 4 6 8 25 - 29 18
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 17 3 6 8 15 - 27 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 102
    Сассуоло 52% (53)
    X 32.4% (33)
    Удинезе 15.7% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Удинезе
    2.43
    4.22
    5.97
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Удинезе

    Исход игры
    Сассуоло
    52% (53)
    Ничья
    32.4% (33)
    Удинезе
    15.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.41% (60)
    Меньше
    40.59% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    86.14% (87)
    Нет
    13.86% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Сассуоло
    36.3% (37)
    1:1 Ничья
    27.5% (28)
    1:2 Удинезе
    12.7% (13)
    1:0 Сассуоло
    10.8% (11)
    3:1 Сассуоло
    2.9% (3)
    3:3 Ничья
    2.9% (3)
    2:2 Ничья
    2% (2)
    0:1 Удинезе
    2% (2)
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    Сассуоло
    Удинезе
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