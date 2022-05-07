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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Сассуоло
1:1
Конец матча
Удинезе
0'
1:0
6' Гол
Скамакка Джанлука
15' Желтая карточка
Перес Неуэн
39' Желтая карточка
Бекао Родриго
39' Желтая карточка
Айхан Кан
76' Желтая карточка
Кирьякопулос Георгиос
1:1
77' Гол
Нюйтинк Брэм
90'+5
1:1. Гол Брама Нюйтинка (видео)....

Ход матча

6'
Скамакка Джанлука
(Распадори Джакомо)
1:0
15'
 
Перес Неуэн
39'
 
Бекао Родриго
39'
Айхан Кан
 
60'
 
Несторовски Илья
Пуссетто Игнасио
60'
 
Нюйтинк Брэм
Перес Неуэн
61'
 
Соппи Брэндон
Молина Науэль
65'
Дефрель Грегоре
Скамакка Джанлука
 
74'
 
Самарджич Лазар
Перейра Роберто
76'
Кирьякопулос Георгиос
 
77'
1:1
Нюйтинк Брэм
86'
Траоре Хамед
Фраттези Давиде
 
86'
Нето Руан
Мюлдюр Мерт
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 9
  • 1 Офсайды 6
  • 10 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 102
Сассуоло 52% (53)
X 32.4% (33)
Удинезе 15.7% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
97
Энрике
Матеус
25
Берарди
Доменико
91
Скамакка
Джанлука
18
Распадори
Джакомо
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
2
Перес
Неуэн
16
Молина
Науэль
6
Макенго
Жан-Виктор
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
23
Пуссетто
Игнасио
10
Делофеу
Херард
Сассуоло
4-3-3
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Удинезе

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 14 (6) 0.39
Скамакка Джанлука 14 (1) 0.39
Распадори Джакомо 10 0.28
Траоре Хамед 7 0.19
Фраттези Давиде 4 0.11
Дефрель Грегоре 2 0.06
Лопес Максим 2 0.06
Капуто Франческо 2 0.06
Джуричич Филип 2 0.06
Айхан Кан 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Самеле Луиджи 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 12 (1) 0.33
Гомеш Бету 11 0.31
Молина Науэль 6 0.17
Пуссетто Игнасио 4 (1) 0.11
Удоги Дестини 4 0.11
Саксесс Исаак 2 0.06
Перейра Роберто 2 (1) 0.06
Самарджич Лазар 2 0.06
Форестьери Фернандо 2 0.06
Бекао Родриго 2 0.06
Макенго Жан-Виктор 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Нюйтинк Брэм 1 0.03
Мари Пабло 1 0.03
Уолас Соуза 1 0.03
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Перес Неуэн 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 13 0
Берарди Доменико 9 0
Распадори Джакомо 7 1
Скамакка Джанлука 7 0
Феррари Джанмарко 5 1
Фраттези Давиде 6 0
Кирьякопулос Георгиос 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Мюлдюр Мерт 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Айхан Кан 2 1
Энрике Матеус 3 0
Дефрель Грегоре 3 0
Траоре Хамед 3 0
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Харрауи Абдау 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Нето Руан 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 10 0
Делофеу Херард 9 0
Перейра Роберто 7 1
Арслан Толгай-Али 8 0
Уолас Соуза 6 1
Макенго Жан-Виктор 6 1
Молина Науэль 6 1
Перес Неуэн 6 0
Самир Каэтано 5 0
Пуссетто Игнасио 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Удоги Дестини 4 0
Мари Пабло 2 1
Зеегелаар Марвин 3 0
Саксесс Исаак 1 1
Яяло Мато 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
27
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
1
4%
3
11%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
3
13%
6
22%
31-45
5
21%
2
7%
46-60
7
29%
29%
2
7%
61-75
4
17%
9
33%
76-90

Пропущено

30
28
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
2
7%
4
14%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
10
33%
3
11%
31-45
7
23%
10
36%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
11
37%
5
18%
76-90

Забито

34
26
20 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
4
12%
6
23%
1-15
10
29%
29%
2
8%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
2
6%
5
19%
46-60
5
15%
3
12%
61-75
7
21%
8
31%
76-90

Пропущено

35
29
20 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
7
20%
5
17%
1-15
7
20%
6
21%
16-30
6
17%
6
21%
31-45
5
14%
2
7%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
7
20%
8
28%
76-90

Забито

58
53
28 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 16
6 Не забивали 9
5
9%
9
17%
1-15
14
24%
7
13%
16-30
9
16%
8
15%
31-45
7
12%
7
13%
46-60
12
21%
5
9%
61-75
11
19%
17
32%
76-90

Пропущено

65
57
32 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 31
20 Пропускали первыми 18
33 Не пропускали 29
9
14%
9
16%
1-15
7
11%
8
14%
16-30
16
25%
9
16%
31-45
12
18%
12
21%
46-60
3
5%
6
11%
61-75
18
28%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1
Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2
Удинезе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1
Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
2. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио 0:0 Заявка 36 17 9 10 70 - 53 60
6. Рома Заявка 35 17 8 10 55 - 40 59
7. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
8. Аталанта Заявка 35 15 11 9 62 - 44 56
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Торино Заявка 36 12 11 13 45 - 38 47
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 36 10 14 12 55 - 55 44
13. Болонья Заявка 35 11 10 14 39 - 48 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Сампдория 0:0 Заявка 36 9 7 20 42 - 57 34
16. Специя Заявка 35 9 6 20 37 - 63 33
17. Салернитана Заявка 35 7 8 20 31 - 72 29
18. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
19. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
20. Венеция Заявка 35 5 7 23 29 - 65 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
4. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
5. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
6. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
7. Лацио 0:0 Заявка 18 9 6 3 37 - 22 33
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 17 5 3 9 20 - 24 18
15. Сампдория 0:0 Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 17 3 5 9 16 - 34 14
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио 0:0 Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Сампдория 0:0 Заявка 18 4 4 10 17 - 26 16
15. Болонья Заявка 17 3 6 8 15 - 27 15
16. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Сассуоло: 59%, Удинезе: 41%.
  • 94'
    Делофеу Херард из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 94'
    Удинезе начинает контратаку
  • 94'
    Дефрель Грегоре из команды Сассуоло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 94'
    Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 102
    Сассуоло 52% (53)
    X 32.4% (33)
    Удинезе 15.7% (16)
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    Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Удинезе

    Исход игры
    Сассуоло
    52% (53)
    Ничья
    32.4% (33)
    Удинезе
    15.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.41% (60)
    Меньше
    40.59% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    86.14% (87)
    Нет
    13.86% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Сассуоло
    36.3% (37)
    1:1 Ничья
    27.5% (28)
    1:2 Удинезе
    12.7% (13)
    1:0 Сассуоло
    10.8% (11)
    3:3 Ничья
    2.9% (3)
    3:1 Сассуоло
    2.9% (3)
    0:1 Удинезе
    2% (2)
    2:2 Ничья
    2% (2)
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