Стадион: Стадио Олимпико
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
4
Патрик
77
Марушич
Адам
15
Колли
Омар
14
Виейра
Ронни
88
Ринкон
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Конти АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Сампдория
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 7 побед
27 матчей
66.7%
14.8%
18.5%
18 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
48.1%
40.7%
11.2%
13 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|27 (7)
|0.75
|Милинкович-Савич Сергей
|10
|0.28
|Педро Родригес
|8
|0.22
|Андерсон Фелипе
|5
|0.14
|Альберто Луис
|4
|0.11
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.11
|Ачерби Франческо
|4
|0.11
|Лаццари Мануэль
|3
|0.08
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Марушич Адам
|1
|0.03
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.03
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Лукас Лейва
|0
|0
|Патрик
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|11
|0.31
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.19
|Габбьядини Маноло
|6
|0.17
|Квальярелла Фабио
|3 (1)
|0.08
|Йосида Майя
|2
|0.06
|Торсби Мортен
|2
|0.06
|Сабири Абдельхамид
|2
|0.06
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Конти Андреа
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Сенси Стефано
|1
|0.03
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Лукас Лейва
|8
|0
|Катальди Данило
|7
|0
|Патрик
|5
|1
|Марушич Адам
|5
|1
|Дзакканьи Маттиа
|6
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Педро Родригес
|5
|0
|Альберто Луис
|5
|0
|Иммобиле Чиро
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Раду Стефан
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Стракоша Томас
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|12
|0
|Экдаль Альбин
|10
|1
|Торсби Мортен
|10
|0
|Кандрева Антонио
|6
|1
|Мурру Никола
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Ринкон Томас
|3
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Аудеро Эмиль
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Конти Андреа
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Сенси Стефано
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
37
15
14 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
6
16%
3
20%
1-15
2
5%
1
7%
16-30
6
16%
5
33%
31-45
7
19%
2
13%
46-60
7
19%
1
7%
61-75
9
24%
3
20%
76-90
Пропущено
22
28
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
18%
6
21%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
3
14%
5
18%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
4
18%
6
21%
61-75
6
27%
6
21%
76-90
Забито
32
25
18 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
6
19%
5
20%
1-15
3
9%
6
24%
16-30
9
28%
3
12%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
7
22%
2
8%
61-75
4
13%
6
24%
76-90
Пропущено
32
31
18 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
7
22%
7
23%
1-15
6
19%
6
19%
16-30
5
16%
6
19%
31-45
2
6%
4
13%
46-60
6
19%
2
6%
61-75
6
19%
6
19%
76-90
Забито
69
40
32 В 1-м тайме 23
37 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 13
6 Не забивали 10
12
17%
8
20%
1-15
5
7%
7
18%
16-30
15
22%
8
20%
31-45
10
14%
5
13%
46-60
14
20%
3
8%
61-75
13
19%
9
23%
76-90
Пропущено
54
59
27 В 1-м тайме 33
27 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 29
11
20%
13
22%
1-15
8
15%
9
15%
16-30
8
15%
11
19%
31-45
5
9%
6
10%
46-60
10
19%
8
14%
61-75
12
22%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4
Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3
Сампдория
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0
Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|2.
|Милан
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 30
|77
|3.
|Наполи
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|68 - 31
|73
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Лацио
|0:0 Заявка
|36
|17
|9
|10
|70 - 53
|60
|6.
|Рома
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 40
|59
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|54 - 47
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|62 - 44
|56
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|61 - 52
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|45 - 38
|47
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|61 - 62
|47
|12.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|55 - 55
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|39 - 48
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|48 - 69
|37
|15.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|36
|9
|7
|20
|42 - 57
|34
|16.
|Специя
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|37 - 63
|33
|17.
|Салернитана
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|31 - 72
|29
|18.
|Дженоа
|Заявка
|36
|4
|16
|16
|27 - 56
|28
|19.
|Кальяри
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|32 - 64
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|35
|5
|7
|23
|29 - 65
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 22
|33
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 24
|18
|15.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|27 - 43
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|19.
|Салернитана
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 34
|14
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 26
|16
|15.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 27
|15
|16.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|17.
|Салернитана
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Сампдория
Исход игры
Лацио
93.3% (98)
Ничья
5.7% (6)
Сампдория
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.31% (58)
Меньше
43.69% (45)
Обе команды забьют
Да
59.22% (61)
Нет
40.78% (42)
Популярный счёт
2:1 Лацио
41% (43)
2:0 Лацио
28.6% (30)
1:0 Лацио
10.5% (11)
3:1 Лацио
8.6% (9)
1:1 Ничья
3.8% (4)
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