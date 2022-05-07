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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Лацио
0:0
Первый тайм: 27'
Сампдория
0' 27'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 105
Лацио 93.3% (98)
X 5.7% (6)
Сампдория 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Сампдория
1.53
4.86
7.15
Все Коэффициенты
Новости
1
Стракоша
Томас
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
14
Виейра
Ронни
87
Кандрева
Антонио
88
Ринкон
Томас
2
Торсби
Мортен
11
Сабири
Абдельхамид
10
Капуто
Франческо
Лацио
4-3-3
Сампдория
4-1-4-1

История личных встреч

Лацио
Сампдория

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 7 побед

27 матчей

66.7%
14.8%
18.5%
18 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

48.1%
40.7%
11.2%
13 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:3
СA
1:0
СA
3:0
СA
5:1
СA
0:3
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:0
СA
1:2
СA
7:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
К
1:1
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 27 (7) 0.75
Милинкович-Савич Сергей 10 0.28
Педро Родригес 8 0.22
Андерсон Фелипе 5 0.14
Альберто Луис 4 0.11
Дзакканьи Маттиа 4 0.11
Ачерби Франческо 4 0.11
Лаццари Мануэль 3 0.08
Катальди Данило 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Хюсай Эльсейд 1 0.03
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Лукас Лейва 0 0
Патрик 0 0
Моро Рауль 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 11 0.31
Кандрева Антонио 7 (1) 0.19
Габбьядини Маноло 6 0.17
Квальярелла Фабио 3 (1) 0.08
Йосида Майя 2 0.06
Торсби Мортен 2 0.06
Сабири Абдельхамид 2 0.06
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Конти Андреа 1 0.03
Экдаль Альбин 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Сенси Стефано 1 0.03
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Лукас Лейва 8 0
Катальди Данило 7 0
Патрик 5 1
Марушич Адам 5 1
Дзакканьи Маттиа 6 0
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Педро Родригес 5 0
Альберто Луис 5 0
Иммобиле Чиро 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Раду Стефан 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Стракоша Томас 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 12 0
Экдаль Альбин 10 1
Торсби Мортен 10 0
Кандрева Антонио 6 1
Мурру Никола 5 0
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Ринкон Томас 3 0
Габбьядини Маноло 3 0
Феррари Алекс 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Аудеро Эмиль 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Конти Андреа 1 0
Йосида Майя 1 0
Сенси Стефано 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Виейра Ронни 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
15
14 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
6
16%
3
20%
1-15
2
5%
1
7%
16-30
6
16%
5
33%
31-45
7
19%
2
13%
46-60
7
19%
1
7%
61-75
9
24%
3
20%
76-90

Пропущено

22
28
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
18%
6
21%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
3
14%
5
18%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
4
18%
6
21%
61-75
6
27%
6
21%
76-90

Забито

32
25
18 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
6
19%
5
20%
1-15
3
9%
6
24%
16-30
9
28%
3
12%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
7
22%
2
8%
61-75
4
13%
6
24%
76-90

Пропущено

32
31
18 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
7
22%
7
23%
1-15
6
19%
6
19%
16-30
5
16%
6
19%
31-45
2
6%
4
13%
46-60
6
19%
2
6%
61-75
6
19%
6
19%
76-90

Забито

69
40
32 В 1-м тайме 23
37 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 13
6 Не забивали 10
12
17%
8
20%
1-15
5
7%
7
18%
16-30
15
22%
8
20%
31-45
10
14%
5
13%
46-60
14
20%
3
8%
61-75
13
19%
9
23%
76-90

Пропущено

54
59
27 В 1-м тайме 33
27 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 29
11
20%
13
22%
1-15
8
15%
9
15%
16-30
8
15%
11
19%
31-45
5
9%
6
10%
46-60
10
19%
8
14%
61-75
12
22%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4
Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3
Сампдория
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0
Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
2. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио 0:0 Заявка 36 17 9 10 70 - 53 60
6. Рома Заявка 35 17 8 10 55 - 40 59
7. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
8. Аталанта Заявка 35 15 11 9 62 - 44 56
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Торино Заявка 36 12 11 13 45 - 38 47
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 36 10 14 12 55 - 55 44
13. Болонья Заявка 35 11 10 14 39 - 48 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Сампдория 0:0 Заявка 36 9 7 20 42 - 57 34
16. Специя Заявка 35 9 6 20 37 - 63 33
17. Салернитана Заявка 35 7 8 20 31 - 72 29
18. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
19. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
20. Венеция Заявка 35 5 7 23 29 - 65 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
4. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
5. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
6. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
7. Лацио 0:0 Заявка 18 9 6 3 37 - 22 33
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 17 5 3 9 20 - 24 18
15. Сампдория 0:0 Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 17 3 5 9 16 - 34 14
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио 0:0 Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Сампдория 0:0 Заявка 18 4 4 10 17 - 26 16
15. Болонья Заявка 17 3 6 8 15 - 27 15
16. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 105
    Лацио 93.3% (98)
    X 5.7% (6)
    Сампдория 1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Сампдория
    1.53
    4.86
    7.15
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Лацио 0:0 Сампдория

    Исход игры
    Лацио
    93.3% (98)
    Ничья
    5.7% (6)
    Сампдория
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.31% (58)
    Меньше
    43.69% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    59.22% (61)
    Нет
    40.78% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    41% (43)
    2:0 Лацио
    28.6% (30)
    1:0 Лацио
    10.5% (11)
    3:1 Лацио
    8.6% (9)
    1:1 Ничья
    3.8% (4)
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