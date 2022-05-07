  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Лацио
2:0
Конец матча
Сампдория
0'
1:0
41' Гол
Патрик
2:0
59' Гол
Альберто Луис
79' Желтая карточка
Виейра Ронни
81' Желтая карточка
Хюсай Эльсейд
90'+5
1:0. Гол Патрика (видео). Чемпио...

Ход матча

41'
Патрик
(Альберто Луис)
1:0
59'
Альберто Луис
(Лаццари Мануэль)
2:0
65'
Лукас Лейва
Катальди Данило
 
68'
 
Квальярелла Фабио
Капуто Франческо
68'
 
Дамсгор Миккель
Сабири Абдельхамид
77'
Башич Тома
Альберто Луис
 
78'
 
Аскилдсен Кристоффер
Торсби Мортен
78'
Хюсай Эльсейд
Лаццари Мануэль
 
79'
 
Виейра Ронни
81'
Хюсай Эльсейд
 
83'
Ромеро Лука
Дзакканьи Маттиа
 
86'
 
Тримболи Симоне
Виейра Ронни

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 105
Лацио 93.3% (98)
X 5.7% (6)
Сампдория 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Стракоша
Томас
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
14
Виейра
Ронни
87
Кандрева
Антонио
88
Ринкон
Томас
2
Торсби
Мортен
11
Сабири
Абдельхамид
10
Капуто
Франческо
Лацио
4-3-3
Сампдория
4-1-4-1

История личных встреч

Лацио
Сампдория

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 7 побед

27 матчей

66.7%
14.8%
18.5%
18 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

48.1%
40.7%
11.2%
13 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:3
СA
1:0
СA
3:0
СA
5:1
СA
0:3
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:0
СA
1:2
СA
7:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
К
1:1
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 27 (7) 0.75
Милинкович-Савич Сергей 10 0.28
Педро Родригес 8 0.22
Альберто Луис 5 0.14
Андерсон Фелипе 5 0.14
Дзакканьи Маттиа 4 0.11
Ачерби Франческо 4 0.11
Лаццари Мануэль 3 0.08
Катальди Данило 1 0.03
Патрик 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Хюсай Эльсейд 1 0.03
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Лукас Лейва 0 0
Моро Рауль 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 11 0.31
Кандрева Антонио 7 (1) 0.19
Габбьядини Маноло 6 0.17
Квальярелла Фабио 3 (1) 0.08
Йосида Майя 2 0.06
Торсби Мортен 2 0.06
Сабири Абдельхамид 2 0.06
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Конти Андреа 1 0.03
Экдаль Альбин 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Сенси Стефано 1 0.03
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Лукас Лейва 8 0
Катальди Данило 7 0
Патрик 5 1
Марушич Адам 5 1
Дзакканьи Маттиа 6 0
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Педро Родригес 5 0
Альберто Луис 5 0
Иммобиле Чиро 4 0
Рейна Пепе 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Раду Стефан 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Стракоша Томас 2 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 12 0
Экдаль Альбин 10 1
Торсби Мортен 10 0
Кандрева Антонио 6 1
Мурру Никола 5 0
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Ринкон Томас 3 0
Габбьядини Маноло 3 0
Феррари Алекс 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Аудеро Эмиль 2 0
Виейра Ронни 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Конти Андреа 1 0
Йосида Майя 1 0
Сенси Стефано 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
15
15 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 26
6
15%
3
20%
1-15
2
5%
1
7%
16-30
7
18%
5
33%
31-45
8
21%
2
13%
46-60
7
18%
1
7%
61-75
9
23%
3
20%
76-90

Пропущено

22
30
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
4
18%
6
20%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
3
14%
6
20%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
4
18%
6
20%
61-75
6
27%
6
20%
76-90

Забито

32
25
18 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
6
19%
5
20%
1-15
3
9%
6
24%
16-30
9
28%
3
12%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
7
22%
2
8%
61-75
4
13%
6
24%
76-90

Пропущено

32
31
18 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
7
22%
7
23%
1-15
6
19%
6
19%
16-30
5
16%
6
19%
31-45
2
6%
4
13%
46-60
6
19%
2
6%
61-75
6
19%
6
19%
76-90

Забито

71
40
33 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 13
6 Не забивали 11
12
17%
8
20%
1-15
5
7%
7
18%
16-30
16
23%
8
20%
31-45
11
15%
5
13%
46-60
14
20%
3
8%
61-75
13
18%
9
23%
76-90

Пропущено

54
61
27 В 1-м тайме 34
27 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 30
11
20%
13
21%
1-15
8
15%
9
15%
16-30
8
15%
12
20%
31-45
5
9%
7
11%
46-60
10
19%
8
13%
61-75
12
22%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4
Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3
Сампдория
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0
Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
2. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Рома Заявка 35 17 8 10 55 - 40 59
7. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
8. Аталанта Заявка 35 15 11 9 62 - 44 56
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Торино Заявка 36 12 11 13 45 - 38 47
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 36 10 14 12 55 - 55 44
13. Болонья Заявка 35 11 10 14 39 - 48 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Специя Заявка 35 9 6 20 37 - 63 33
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 35 7 8 20 31 - 72 29
18. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
19. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
20. Венеция Заявка 35 5 7 23 29 - 65 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
4. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
5. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 17 5 3 9 20 - 24 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 17 3 5 9 16 - 34 14
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 17 3 6 8 15 - 27 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 105
    Лацио 93.3% (98)
    X 5.7% (6)
    Сампдория 1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Где смотреть матч Лацио 2:0 Сампдория онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Лацио 2:0 Сампдория

    Исход игры
    Лацио
    93.3% (98)
    Ничья
    5.7% (6)
    Сампдория
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.31% (58)
    Меньше
    43.69% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    59.22% (61)
    Нет
    40.78% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    41% (43)
    2:0 Лацио
    28.6% (30)
    1:0 Лацио
    10.5% (11)
    3:1 Лацио
    8.6% (9)
    1:1 Ничья
    3.8% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     