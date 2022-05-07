Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Лацио имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Команда Лацио забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Дзакканьи Маттиа нанес удар головой, но Эмиль Аудеро спокойно отбил мяч.

38' Удар от ворот произведет Сампдория

37' Альберто Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Игрок Андерсон Фелипе из команды Лацио неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

35' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

32' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Отличный пас сделал Альберто Луис из команды Лацио . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

30' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Милинкович-Савич Сергей пробует нанести удар издали, но Эмиль Аудеро держит все под контролем

28' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Сампдория

26' Альберто Луис из команды Лацио наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

24' Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе , обводя своих соперников

23' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ринкон Томас бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

22' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Лацио выполняет удар от ворот.

20' Как он промахнулся? Торсби Мортен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

20' Андерсон Фелипе пробует нанести удар издали, но Эмиль Аудеро держит все под контролем

18' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Марушич Адам из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Сампдория выполняет удар от ворот.

15' Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

13' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Альберто Луис пробует нанести удар издали, но Эмиль Аудеро держит все под контролем

11' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Отличный пас сделал Виейра Ронни из команды Сампдория , но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.

9' Лацио выполняет удар от ворот.

8' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Ауджелло Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Сампдория выполняет удар от ворот.

6' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Колли Омар из команды Сампдория

6' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

4' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

4' Аудеро Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Кандрева Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Сампдория выполняет удар от ворот.

2' Лаццари Мануэль из команды Лацио делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

2' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сампдория начинает с центра поля