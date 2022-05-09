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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Фиорентина
2:0
Первый тайм: 15'
Рома
0'
1:0
5' Пенальти
Гонсалес Николас
2:0
11' Гол
Бонавентура Джакомо
15'

Ход матча

5'
Гонсалес Николас
1:0
11'
Бонавентура Джакомо
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 146
Фиорентина 17.1% (25)
X 34.2% (50)
Рома 48.6% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Рома
2.79
3.66
3.18
Все Коэффициенты
Новости
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
32
Дункан
Альфред
22
Гонсалес
Николас
9
Кабрал
Артур
11
Иконе
Жонатан
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
27
Оливейра
Сержиу
4
Кристанте
Бриан
59
Залевски
Никола
7
Пеллегрини
Лоренцо
17
Верету
Жордан
9
Абрахам
Тэмми
Фиорентина
4-3-3
Рома
3-4-2-1

История личных встреч

Фиорентина
Рома

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 19 побед

34 матча

23.5%
14.7%
61.8%
8 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.6%
23.5%
55.9%
7 побед 8 ничьих 19 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:4
СA
2:2
К
7:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:4
СA
4:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:2
ЛЕ
0:3
ЛЕ
1:1
К
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
К
0:1
СA
4:2
СA
1:2
К
3:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 17 (5) 0.47
Гонсалес Николас 5 (1) 0.14
Торрейра Лукас 5 0.14
Бонавентура Джакомо 4 0.11
Бираги Кристиано 4 (1) 0.11
Сапонара Риккардо 3 0.08
Соттиль Рикардо 3 0.08
Пёнтек Кшиштоф 3 0.08
Мале Юссеф 2 0.06
Кабрал Артур 2 0.06
Кальехон Хосе 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Одриосола Альваро 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Амрабат Софьян 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Миленкович Никола 1 0.03
Пульгар Эрик 0 0
Терзич Алекса 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 15 (2) 0.42
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.22
Мхитарян Генрих 5 0.14
Верету Жордан 4 (1) 0.11
Смоллинг Крис 3 0.08
Эль-Шаарави Стефан 3 0.08
Ибаньес Рожер 3 0.08
Шомуродов Элдор 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.06
Кристанте Бриан 2 0.06
Афена-Гьян Феликс 2 0.06
Перес Карлес 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 9 1
Торрейра Лукас 8 1
Мартинес Лукас II 8 0
Бонавентура Джакомо 6 1
Бираги Кристиано 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Соттиль Рикардо 3 1
Итальяно Виченцо 4 0
Амрабат Софьян 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Мале Юссеф 4 0
Гонсалес Николас 2 1
Венути Лоренцо 3 0
Роша Игор II 2 0
Дункан Альфред 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Терзич Алекса 1 0
Кабрал Артур 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 14 1
Дзаньоло Николо 10 2
Карсдорп Рик 8 1
Кристанте Бриан 9 0
Абрахам Тэмми 9 0
Ибаньес Рожер 8 0
Пеллегрини Лоренцо 5 1
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Кумбулла Мараш 6 0
Афена-Гьян Феликс 4 1
Оливейра Сержиу 5 0
Мхитарян Генрих 3 1
Калафьори Рикардо 3 0
Патрисиу Руй 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Фузато Даниэл 0 1
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Залевски Никола 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
31
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
3
8%
1
3%
1-15
5
14%
3
10%
16-30
9
25%
10
32%
31-45
7
19%
3
10%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
6
17%
10
32%
76-90

Пропущено

18
24
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
11%
5
21%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
4
22%
6
25%
46-60
3
17%
6
25%
61-75
4
22%
1
4%
76-90

Забито

20
25
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
0
0%
3
12%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
7
28%
31-45
6
30%
4
16%
46-60
5
25%
3
12%
61-75
4
20%
6
24%
76-90

Пропущено

27
15
9 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 8
1
4%
2
13%
1-15
5
19%
5
33%
16-30
3
11%
1
7%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
10
37%
2
13%
76-90

Забито

56
56
22 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 30
21 Забивали первыми 19
6 Не забивали 6
3
5%
4
7%
1-15
7
13%
5
9%
16-30
12
21%
17
30%
31-45
13
23%
7
13%
46-60
11
20%
7
13%
61-75
10
18%
16
29%
76-90

Пропущено

45
39
16 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 20
3
7%
7
18%
1-15
6
13%
9
23%
16-30
7
16%
3
8%
31-45
9
20%
9
23%
46-60
6
13%
8
21%
61-75
14
31%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0
Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0
Рома
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1
Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 36 24 8 4 64 - 31 80
2. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Фиорентина 2:0 Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
7. Рома 0:2 Заявка 36 17 8 11 55 - 42 59
8. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
9. Верона Заявка 36 14 10 12 62 - 55 52
10. Торино Заявка 36 12 11 13 45 - 38 47
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 36 10 14 12 55 - 55 44
13. Болонья Заявка 36 11 10 15 42 - 52 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Специя Заявка 36 9 6 21 38 - 66 33
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 36 7 9 20 32 - 73 30
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция Заявка 36 6 7 23 33 - 68 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина 2:0 Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
3. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
4. Рома 0:2 Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
5. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 18 9 3 6 34 - 24 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома 0:2 Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина 2:0 Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 18'
    Абрахам с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Фиорентины" сыграли внимательно и перехватили мяч без особого труда. 
  • 17'
    Вновь футболисты "Ромы" перехватили контроль над мячом, дальше центра поля они пройти никак не могут. 
  • 16'
    Ужасное начало матча для "Ромы", такое ощущение, что футболисты совсем не понимают, что они делают во Флоренции. 
  • Описание гола
    15'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Бонавентура!!! Бонавентура прошёл вперёд по правому флангу, затем Джакомо спокойно вошёл в штрафную площадь и точно пробил под левую штангу, защитники "Ромы" всё время пятились назад и даже не собирались мешать сопернику. 
  • 14'
    Пеллегрини попытался убежать в штрафную площадь по правому флангу, Игор накрыл Лоренцо и перехватил мяч. 
  • 13'
    Как-то совсем неуверенно пока действуют "волки" на чужом поле, дальше центра поля они проходят с большим трудом. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Гонсалес в центре поля зацепил Верету. Игроки "Ромы" также не стали торопиться при розыгрыше стандарта. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Против Иконе были нарушены правила в центре поля. Игроки "Фиорентины" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 10'
    Пеллегрини с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Миленкович головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 9'
    Игроки "Ромы" пока никак не могут перехватить контроль над мячом, на старте матча у команды Жозе Моуринью практически ничего не получается. 
  • 8'
    Венути с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Манчини головой выбил мяч на левый фланг. 
  • 7'
    Очень интересное начало матча получается у нас, теперь уже "Рома" должна пытаться во Флоренции играть первым номером, чтобы отыграться. 
  • Пенальти
    6'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Гонсалес!!! Николас Гонсалес с "точки" уверенно пробил в левый угол ворот, Патрисиу гадал и прыгнул в правый угол. 
  • Пенальти!
    5'
    На повторе было видно, что Карсдорп попал по ноге Гонсалесу, а вот до мяча никак не добрался, в итоге Марко Гуида назначил справедливый пенальти.
  • Видеоповтор
    4'
    Марко Гуида послушал судей из комнаты VAR и пошёл сам пересматривать повтор момента. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья
      3'
      Гонсалес убежал по левой половине поля от Манчини в штрафную площадь, где его зацепил Карсдорп, Марко Гуида показал, что нужно играть дальше. 
    • 2'
      Венути из глубины поля выполнил заброс на ход Иконе по правому флангу, Жонатан ворвался в штрафную площадь, но пробить по воротам быстрому французу защитники "Фиорентины" всё же не дали. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Фиорентина" и "Рома" перед последними турами очень сильно сдали и в итоге команды ведут борьбу уже только за место в Лиге Европы. При этом "Фиорентине" как раз важно победить в таком принципиальном матче, чтобы догнать не только "Рому", но и "Аталанту" из Бергамо. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Фиорентина 2:0 Рома

    Исход игры
    Фиорентина
    17.1% (25)
    Ничья
    34.2% (50)
    Рома
    48.6% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (45)
    Меньше
    57.14% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    83.81% (88)
    Нет
    16.19% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (43)
    1:2 Рома
    21.2% (31)
    0:1 Рома
    6.2% (9)
    2:1 Фиорентина
    4.8% (7)
    1:0 Фиорентина
    4.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    0:2 Рома
    1.4% (2)
    1:3 Рома
    1.4% (2)
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