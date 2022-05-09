Гонсалес в центре поля зацепил Верету. Игроки "Ромы" также не стали торопиться при розыгрыше стандарта.

Как-то совсем неуверенно пока действуют "волки" на чужом поле, дальше центра поля они проходят с большим трудом.

Пеллегрини попытался убежать в штрафную площадь по правому флангу, Игор накрыл Лоренцо и перехватил мяч.

Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Бонавентура!!! Бонавентура прошёл вперёд по правому флангу, затем Джакомо спокойно вошёл в штрафную площадь и точно пробил под левую штангу, защитники "Ромы" всё время пятились назад и даже не собирались мешать сопернику.

Ужасное начало матча для "Ромы", такое ощущение, что футболисты совсем не понимают, что они делают во Флоренции.

Вновь футболисты "Ромы" перехватили контроль над мячом, дальше центра поля они пройти никак не могут.

Абрахам с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Фиорентины" сыграли внимательно и перехватили мяч без особого труда.

11' Против Иконе были нарушены правила в центре поля. Игроки "Фиорентины" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

10' Пеллегрини с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Миленкович головой выбил мяч подальше от своих ворот.

9' Игроки "Ромы" пока никак не могут перехватить контроль над мячом, на старте матча у команды Жозе Моуринью практически ничего не получается.

8' Венути с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Манчини головой выбил мяч на левый фланг.

7' Очень интересное начало матча получается у нас, теперь уже "Рома" должна пытаться во Флоренции играть первым номером, чтобы отыграться.

6' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Гонсалес!!! Николас Гонсалес с "точки" уверенно пробил в левый угол ворот, Патрисиу гадал и прыгнул в правый угол.

5' На повторе было видно, что Карсдорп попал по ноге Гонсалесу, а вот до мяча никак не добрался, в итоге Марко Гуида назначил справедливый пенальти.