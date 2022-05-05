Стадион: Артемио Франки
Позже
История личных встреч
Фиорентина
Рома
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 19 побед
34 матча
23.5%
14.7%
61.8%
8 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.6%
23.5%
55.9%
7 побед 8 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|17 (5)
|0.49
|Торрейра Лукас
|5
|0.14
|Гонсалес Николас
|4
|0.11
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.11
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.09
|Сапонара Риккардо
|3
|0.09
|Соттиль Рикардо
|3
|0.09
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0.09
|Мале Юссеф
|2
|0.06
|Кабрал Артур
|2
|0.06
|Кальехон Хосе
|1
|0.03
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.03
|Одриосола Альваро
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Амрабат Софьян
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Миленкович Никола
|1
|0.03
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|15 (2)
|0.43
|Пеллегрини Лоренцо
|8 (1)
|0.23
|Мхитарян Генрих
|5
|0.14
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.11
|Смоллинг Крис
|3
|0.09
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.09
|Ибаньес Рожер
|3
|0.09
|Шомуродов Элдор
|2
|0.06
|Дзаньоло Николо
|2
|0.06
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.06
|Кристанте Бриан
|2
|0.06
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.06
|Перес Карлес
|1
|0.03
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миленкович Никола
|9
|1
|Торрейра Лукас
|8
|1
|Мартинес Лукас II
|8
|0
|Бонавентура Джакомо
|6
|1
|Бираги Кристиано
|4
|1
|Одриосола Альваро
|4
|1
|Соттиль Рикардо
|3
|1
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Амрабат Софьян
|4
|0
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|Мале Юссеф
|4
|0
|Гонсалес Николас
|2
|1
|Венути Лоренцо
|3
|0
|Роша Игор II
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|14
|1
|Дзаньоло Николо
|10
|2
|Карсдорп Рик
|8
|1
|Кристанте Бриан
|9
|0
|Абрахам Тэмми
|9
|0
|Ибаньес Рожер
|8
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|1
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Верету Жордан
|6
|0
|Кумбулла Мараш
|6
|0
|Афена-Гьян Феликс
|4
|1
|Оливейра Сержиу
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|3
|1
|Калафьори Рикардо
|3
|0
|Патрисиу Руй
|2
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Фузато Даниэл
|0
|1
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
31
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
3
8%
1
3%
1-15
5
14%
3
10%
16-30
9
25%
10
32%
31-45
7
19%
3
10%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
6
17%
10
32%
76-90
Пропущено
18
24
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
11%
5
21%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
4
22%
6
25%
46-60
3
17%
6
25%
61-75
4
22%
1
4%
76-90
Забито
20
25
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
0
0%
3
12%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
7
28%
31-45
6
30%
4
16%
46-60
5
25%
3
12%
61-75
4
20%
6
24%
76-90
Пропущено
27
15
9 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 8
1
4%
2
13%
1-15
5
19%
5
33%
16-30
3
11%
1
7%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
10
37%
2
13%
76-90
Забито
56
56
22 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 30
21 Забивали первыми 19
6 Не забивали 6
3
5%
4
7%
1-15
7
13%
5
9%
16-30
12
21%
17
30%
31-45
13
23%
7
13%
46-60
11
20%
7
13%
61-75
10
18%
16
29%
76-90
Пропущено
45
39
16 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 20
3
7%
7
18%
1-15
6
13%
9
23%
16-30
7
16%
3
8%
31-45
9
20%
9
23%
46-60
6
13%
8
21%
61-75
14
31%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0
Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0
Рома
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1
Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|2.
|Милан
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 30
|77
|3.
|Наполи
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|67 - 31
|70
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 40
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|70 - 53
|59
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|54 - 47
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|62 - 44
|56
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|61 - 52
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|45 - 37
|47
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|60 - 61
|46
|12.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|54 - 54
|43
|13.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|39 - 48
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|48 - 69
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|37 - 63
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|42 - 57
|33
|17.
|Салернитана
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|31 - 72
|29
|18.
|Дженоа
|Заявка
|36
|4
|16
|16
|27 - 56
|28
|19.
|Кальяри
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|32 - 64
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|35
|5
|7
|23
|29 - 65
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 26
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 24
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|27 - 43
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|19.
|Салернитана
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 34
|14
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|17.
|Салернитана
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
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- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Фиорентина - Рома
Исход игры
Фиорентина
8.9% (4)
Ничья
51.1% (23)
Рома
40% (18)
Тотал 2.5
Больше
40% (18)
Меньше
60% (27)
Обе команды забьют
Да
86.67% (39)
Нет
13.33% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.7% (21)
1:2 Рома
28.9% (13)
0:1 Рома
8.9% (4)
2:2 Ничья
4.4% (2)
1:0 Фиорентина
4.4% (2)
2:1 Фиорентина
4.4% (2)
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