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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Фиорентина
 
Позже
Рома

История личных встреч

Фиорентина
Рома

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 19 побед

34 матча

23.5%
14.7%
61.8%
8 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.6%
23.5%
55.9%
7 побед 8 ничьих 19 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:4
СA
2:2
К
7:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:4
СA
4:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:2
ЛЕ
0:3
ЛЕ
1:1
К
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
К
0:1
СA
4:2
СA
1:2
К
3:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 17 (5) 0.49
Торрейра Лукас 5 0.14
Гонсалес Николас 4 0.11
Бираги Кристиано 4 (1) 0.11
Бонавентура Джакомо 3 0.09
Сапонара Риккардо 3 0.09
Соттиль Рикардо 3 0.09
Пёнтек Кшиштоф 3 0.09
Мале Юссеф 2 0.06
Кабрал Артур 2 0.06
Кальехон Хосе 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Одриосола Альваро 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Амрабат Софьян 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Миленкович Никола 1 0.03
Пульгар Эрик 0 0
Терзич Алекса 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 15 (2) 0.43
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.23
Мхитарян Генрих 5 0.14
Верету Жордан 4 (1) 0.11
Смоллинг Крис 3 0.09
Эль-Шаарави Стефан 3 0.09
Ибаньес Рожер 3 0.09
Шомуродов Элдор 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.06
Кристанте Бриан 2 0.06
Афена-Гьян Феликс 2 0.06
Перес Карлес 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 9 1
Торрейра Лукас 8 1
Мартинес Лукас II 8 0
Бонавентура Джакомо 6 1
Бираги Кристиано 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Соттиль Рикардо 3 1
Итальяно Виченцо 4 0
Амрабат Софьян 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Мале Юссеф 4 0
Гонсалес Николас 2 1
Венути Лоренцо 3 0
Роша Игор II 2 0
Дункан Альфред 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Терзич Алекса 1 0
Кабрал Артур 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 14 1
Дзаньоло Николо 10 2
Карсдорп Рик 8 1
Кристанте Бриан 9 0
Абрахам Тэмми 9 0
Ибаньес Рожер 8 0
Пеллегрини Лоренцо 5 1
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Кумбулла Мараш 6 0
Афена-Гьян Феликс 4 1
Оливейра Сержиу 5 0
Мхитарян Генрих 3 1
Калафьори Рикардо 3 0
Патрисиу Руй 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Фузато Даниэл 0 1
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Залевски Никола 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
31
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
3
8%
1
3%
1-15
5
14%
3
10%
16-30
9
25%
10
32%
31-45
7
19%
3
10%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
6
17%
10
32%
76-90

Пропущено

18
24
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
11%
5
21%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
4
22%
6
25%
46-60
3
17%
6
25%
61-75
4
22%
1
4%
76-90

Забито

20
25
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
0
0%
3
12%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
7
28%
31-45
6
30%
4
16%
46-60
5
25%
3
12%
61-75
4
20%
6
24%
76-90

Пропущено

27
15
9 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 8
1
4%
2
13%
1-15
5
19%
5
33%
16-30
3
11%
1
7%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
10
37%
2
13%
76-90

Забито

56
56
22 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 30
21 Забивали первыми 19
6 Не забивали 6
3
5%
4
7%
1-15
7
13%
5
9%
16-30
12
21%
17
30%
31-45
13
23%
7
13%
46-60
11
20%
7
13%
61-75
10
18%
16
29%
76-90

Пропущено

45
39
16 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 20
3
7%
7
18%
1-15
6
13%
9
23%
16-30
7
16%
3
8%
31-45
9
20%
9
23%
46-60
6
13%
8
21%
61-75
14
31%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0
Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0
Рома
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1
Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
2. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
3. Наполи Заявка 35 21 7 7 67 - 31 70
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Рома Заявка 35 17 8 10 55 - 40 59
6. Лацио Заявка 35 17 8 10 70 - 53 59
7. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
8. Аталанта Заявка 35 15 11 9 62 - 44 56
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Торино Заявка 35 12 11 12 45 - 37 47
11. Сассуоло Заявка 35 12 10 13 60 - 61 46
12. Удинезе Заявка 35 10 13 12 54 - 54 43
13. Болонья Заявка 35 11 10 14 39 - 48 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Специя Заявка 35 9 6 20 37 - 63 33
16. Сампдория Заявка 35 9 6 20 42 - 57 33
17. Салернитана Заявка 35 7 8 20 31 - 72 29
18. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
19. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
20. Венеция Заявка 35 5 7 23 29 - 65 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
4. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
5. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
6. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
7. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 17 5 3 9 20 - 24 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 17 3 5 9 16 - 34 14
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 17 3 6 8 15 - 27 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 14 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Фиорентина 8.9% (4)
    X 51.1% (23)
    Рома 40% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Рома
    2.43
    3.68
    3.16
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Фиорентина - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Фиорентина - Рома

    Исход игры
    Фиорентина
    8.9% (4)
    Ничья
    51.1% (23)
    Рома
    40% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (18)
    Меньше
    60% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (39)
    Нет
    13.33% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.7% (21)
    1:2 Рома
    28.9% (13)
    0:1 Рома
    8.9% (4)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    1:0 Фиорентина
    4.4% (2)
    2:1 Фиорентина
    4.4% (2)
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