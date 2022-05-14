Стадион: Карло Кастеллани
1:0
Перерыв
1:0
31' ГолКутроне Патрик
Ход матча
31'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
55
Сепе
Луиджи
22
Оби
Джоэл
10
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
-
10 Верди СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
87 МикаэлНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эмполи
Салернитана
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|13 (4)
|0.35
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.16
|Журковски Шимон
|6
|0.16
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.14
|Кутроне Патрик
|3
|0.08
|Хендерсон Лиам
|2
|0.05
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.05
|Романьоли Симоне
|2
|0.05
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.05
|Штулац Лео
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Аслани Кристьян
|1
|0.03
|Манкузо Леонардо
|1
|0.03
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Верре Валерио
|0
|0
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|9 (2)
|0.24
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.14
|Верди Симоне
|5 (1)
|0.14
|Эдерсон Хонорато
|2
|0.05
|Кулибали Мамаду
|2
|0.05
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Радованович Иван
|1
|0.03
|Скьявоне Андреа
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Раньери Лука
|1
|0.03
|Рибери Франк
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Муссе Ли
|0
|0
|Бохинен Эмиль
|0
|0
|Кечрида Вайди
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|9
|1
|Бандинелли Филиппо
|10
|0
|Луперто Себастьяно
|7
|1
|Исмайли Ардиан
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|0
|Паризи Фабьяно
|5
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Пинамонти Андреа
|4
|0
|Верре Валерио
|2
|1
|Вити Маттиа
|2
|1
|Хендерсон Лиам
|3
|0
|Романьоли Симоне
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Байрами Недим
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Aurelio Andreazzoli
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Раньери Лука
|9
|0
|Бонаццоли Федерико
|6
|0
|Джурич Милан II
|6
|0
|Кастанос Григорис
|4
|1
|Бохинен Эмиль
|5
|0
|Рибери Франк
|3
|1
|Эдерсон Хонорато
|4
|0
|Оби Джоэл
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Весели Фредерик
|2
|1
|Радованович Иван
|3
|0
|Верди Симоне
|3
|0
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Цортеа Надир
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Сепе Луиджи
|2
|0
|Давиде Никола
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Муссе Ли
|2
|0
|Перотти Диего
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Делли Карри Филиппо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
15
8 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
1
4%
2
13%
1-15
4
15%
3
20%
16-30
3
11%
3
20%
31-45
6
22%
1
7%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
10
37%
3
20%
76-90
Пропущено
43
38
23 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
8
19%
3
8%
1-15
4
9%
4
11%
16-30
11
26%
8
21%
31-45
3
7%
7
18%
46-60
9
21%
7
18%
61-75
8
19%
9
24%
76-90
Забито
24
18
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
24 Не забивали 25
6
25%
5
28%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
6
25%
5
28%
61-75
2
8%
3
17%
76-90
Пропущено
23
34
9 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
5
22%
8
24%
1-15
2
9%
6
18%
16-30
2
9%
4
12%
31-45
5
22%
5
15%
46-60
4
17%
6
18%
61-75
5
22%
5
15%
76-90
Забито
51
33
22 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 14
9 Не забивали 14
7
14%
7
21%
1-15
8
16%
5
15%
16-30
7
14%
5
15%
31-45
8
16%
2
6%
46-60
9
18%
8
24%
61-75
12
24%
6
18%
76-90
Пропущено
66
72
32 В 1-м тайме 33
34 Во 2-м тайме 39
19 Пропускали первыми 22
29 Не пропускали 34
13
20%
11
15%
1-15
6
9%
10
14%
16-30
13
20%
12
17%
31-45
8
12%
12
17%
46-60
13
20%
13
18%
61-75
13
20%
14
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1
Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1
Салернитана
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1
Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|64 - 31
|80
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|3.
|Наполи
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|68 - 31
|73
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Лацио
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|72 - 53
|62
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|56 - 47
|59
|7.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|55 - 42
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|65 - 45
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|62 - 55
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|45 - 38
|47
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|61 - 62
|47
|12.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|55 - 55
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 52
|43
|14.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|37
|10
|10
|17
|49 - 69
|40
|15.
|Специя
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|38 - 66
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|42 - 59
|33
|17.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|37
|7
|9
|21
|32 - 74
|30
|18.
|Кальяри
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|33 - 65
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|36
|4
|16
|16
|27 - 56
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|36
|6
|7
|23
|33 - 68
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|5.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|7.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|8.
|Верона
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|34 - 24
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|28 - 43
|19
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|16.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|17.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|19.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|34 - 17
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 27
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|17.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 39
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Салернитана
Исход игры
Эмполи
41.5% (49)
Ничья
38.1% (45)
Салернитана
20.3% (24)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (45)
Меньше
59.46% (66)
Обе команды забьют
Да
74.77% (83)
Нет
25.23% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (38)
2:1 Эмполи
17.8% (21)
1:0 Эмполи
16.1% (19)
1:2 Салернитана
16.1% (19)
2:0 Эмполи
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:1 Салернитана
1.7% (2)
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