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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Эмполи
1:0
Перерыв
Салернитана
0'
1:0
31' Гол
Кутроне Патрик
1:0. Гол Патрика Кутроне (видео)...

Ход матча

31'
Кутроне Патрик
(Аслани Кристьян)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 118
Эмполи 41.5% (49)
X 38.1% (45)
Салернитана 20.3% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Салернитана
3.26
3.98
4.94
Все Коэффициенты
Новости
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
6
Романьоли
Симоне
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
27
Журковски
Шимон
23
Аслани
Кристьян
25
Бандинелли
Филиппо
7
Верре
Валерио
9
Кутроне
Патрик
99
Пинамонти
Андреа
55
Сепе
Луиджи
23
Дьомбер
Норберт
16
Радованович
Иван
17
Фасио
Федерико
30
Маццокки
Паскуале
13
Эдерсон
Хонорато
18
Кулибали
Лассана
20
Кастанос
Григорис
22
Оби
Джоэл
11
Джурич
Милан
II
10
Верди
Симоне
Эмполи
4-3-1-2
Салернитана
3-5-2

История личных встреч

Эмполи
Салернитана

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:4
СB
2:0
СB
5:0
СB
2:4
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
5:2
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 13 (4) 0.35
Байрами Недим 6 (3) 0.16
Журковски Шимон 6 0.16
Ди Франческо Федерико 5 0.14
Кутроне Патрик 3 0.08
Хендерсон Лиам 2 0.05
Бандинелли Филиппо 2 0.05
Романьоли Симоне 2 0.05
Ла Мантия Андреа 2 0.05
Штулац Лео 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Манкузо Леонардо 1 0.03
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Верре Валерио 0 0
Фьямоцци Риккардо 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 9 (2) 0.24
Джурич Милан II 5 (1) 0.14
Верди Симоне 5 (1) 0.14
Эдерсон Хонорато 2 0.05
Кулибали Мамаду 2 0.05
Цортеа Надир 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Радованович Иван 1 0.03
Скьявоне Андреа 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Раньери Лука 1 0.03
Рибери Франк 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Бохинен Эмиль 0 0
Кечрида Вайди 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 9 1
Бандинелли Филиппо 10 0
Луперто Себастьяно 7 1
Исмайли Ардиан 7 0
Журковски Шимон 5 0
Паризи Фабьяно 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Пинамонти Андреа 4 0
Верре Валерио 2 1
Вити Маттиа 2 1
Хендерсон Лиам 3 0
Романьоли Симоне 3 0
Хаас Николас 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Ди Франческо Федерико 2 0
Байрами Недим 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Бенасси Марко 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Какаче Либерато 1 0
Aurelio Andreazzoli 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Раньери Лука 9 0
Бонаццоли Федерико 6 0
Джурич Милан II 6 0
Кастанос Григорис 4 1
Бохинен Эмиль 5 0
Рибери Франк 3 1
Эдерсон Хонорато 4 0
Оби Джоэл 4 0
Фасио Федерико 2 1
Весели Фредерик 2 1
Радованович Иван 3 0
Верди Симоне 3 0
Ди Таккио Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Цортеа Надир 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Сепе Луиджи 2 0
Давиде Никола 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Муссе Ли 2 0
Перотти Диего 1 0
Айя Рамзи 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Руджери Маттео 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
15
8 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
1
4%
2
13%
1-15
4
15%
3
20%
16-30
3
11%
3
20%
31-45
6
22%
1
7%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
10
37%
3
20%
76-90

Пропущено

43
38
23 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
8
19%
3
8%
1-15
4
9%
4
11%
16-30
11
26%
8
21%
31-45
3
7%
7
18%
46-60
9
21%
7
18%
61-75
8
19%
9
24%
76-90

Забито

24
18
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
24 Не забивали 25
6
25%
5
28%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
6
25%
5
28%
61-75
2
8%
3
17%
76-90

Пропущено

23
34
9 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
5
22%
8
24%
1-15
2
9%
6
18%
16-30
2
9%
4
12%
31-45
5
22%
5
15%
46-60
4
17%
6
18%
61-75
5
22%
5
15%
76-90

Забито

51
33
22 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 14
9 Не забивали 14
7
14%
7
21%
1-15
8
16%
5
15%
16-30
7
14%
5
15%
31-45
8
16%
2
6%
46-60
9
18%
8
24%
61-75
12
24%
6
18%
76-90

Пропущено

66
72
32 В 1-м тайме 33
34 Во 2-м тайме 39
19 Пропускали первыми 22
29 Не пропускали 34
13
20%
11
15%
1-15
6
9%
10
14%
16-30
13
20%
12
17%
31-45
8
12%
12
17%
46-60
13
20%
13
18%
61-75
13
20%
14
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1
Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1
Салернитана
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1
Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 36 24 8 4 64 - 31 80
2. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Фиорентина Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
7. Рома Заявка 36 17 8 11 55 - 42 59
8. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
9. Верона Заявка 36 14 10 12 62 - 55 52
10. Торино Заявка 36 12 11 13 45 - 38 47
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 36 10 14 12 55 - 55 44
13. Болонья Заявка 36 11 10 15 42 - 52 43
14. Эмполи 1:0 Заявка 37 10 10 17 49 - 69 40
15. Специя Заявка 36 9 6 21 38 - 66 33
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана 0:1 Заявка 37 7 9 21 32 - 74 30
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция Заявка 36 6 7 23 33 - 68 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
3. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
4. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
5. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 18 9 3 6 34 - 24 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Эмполи 1:0 Заявка 19 5 4 10 28 - 43 19
15. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
16. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
17. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана 0:1 Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи 1:0 Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
17. Салернитана 0:1 Заявка 19 4 3 12 15 - 39 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Эмполи 41.5% (49)
    X 38.1% (45)
    Салернитана 20.3% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Салернитана
    3.26
    3.98
    4.94
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    Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Салернитана

    Исход игры
    Эмполи
    41.5% (49)
    Ничья
    38.1% (45)
    Салернитана
    20.3% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.54% (45)
    Меньше
    59.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    74.77% (83)
    Нет
    25.23% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.2% (38)
    2:1 Эмполи
    17.8% (21)
    1:0 Эмполи
    16.1% (19)
    1:2 Салернитана
    16.1% (19)
    2:0 Эмполи
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Салернитана
    1.7% (2)
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