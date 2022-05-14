Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

93' Матч возобновлен

92' Бонаццоли Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Байрами Недим получил желтую карточку от судьи

91' Джурич Милан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Отличные скиллы показывает Стоянович Петар , обводя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Эмполи

89' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Салернитана выполняет удар от ворот.

86' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Пинамонти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Пинамонти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Эдерсон Хонорато - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Стоянович Петар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' После проверки VAR судья изменил решение - Салернитана пробьет пенальти!

81' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

80' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Цортеа Надир из команды Салернитана навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

78' Байрами Недим из команды Эмполи делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

77' Команда Салернитана сравняла счет! Игра продолжается!

76' Г О О О О Л - Вау! Бонаццоли Федерико классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Супер-гол!

76' Голкипер мог бы сыграть и получше

75' Должен был быть гол! Бонаццоли Федерико имел отличный шанс, но Гульельмо Викарио не дал голу состоятся!

75' Головой пробил Джурич Милан II , но голкипер отбил его в поле!

75' Маццокки Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Радованович Иван получает желтую карточку за неспортивное поведение

74' Хендерсон Лиам получает желтую карточку за неспортивное поведение

74' Викарио Гульельмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Салернитана выполняет удар от ворот.

72' Гости сейчас реально начинают давить соперника

72' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Цортеа Надир пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

70' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Салернитана выполняет удар от ворот.

69' Как он промахнулся? Паризи Фабьяно имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

66' Эмполи выполняет удар от ворот.

64' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

64' Игрок Бандинелли Филиппо из команды Эмполи неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

63' Стоянович Петар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Луперто Себастьяно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Фасио Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Луиджи Сепе отбил мяч на угловой после удара Байрами Недим из штрафной площади.

61' Луиджи Сепе не дал случится голу! Бандинелли Филиппо должен был забивать, но Луиджи Сепе сделал отличный сейв

60' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Салернитана выполняет удар от ворот.

58' Бандинелли Филиппо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Дьомбер Норберт из команды Салернитана сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

56' Салернитана выполняет удар от ворот.

56' Кутроне Патрик видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

55' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Бонаццоли Федерико имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

54' Салернитана выполняет удар от ворот.

54' Какой промах! Кутроне Патрик имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

53' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

53' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Паризи Фабьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Матч возобновится спорным мячом

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Салернитана выполняет удар от ворот.

51' Верре Валерио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Верре Валерио нанес удар издали, а Луиджи Сепе отбил его обратно в игру!

50' Эмполи выполняет удар от ворот.

50' Эдерсон Хонорато не смог попасть в створ ударом издали

49' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Луперто Себастьяно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Журковски Шимон из команды Эмполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

48' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

48' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Верди Симоне из команды Салернитана навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

46' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота