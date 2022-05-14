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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Удинезе
1:1
Первый тайм: 36'
Специя
0'
18' Желтая карточка
Нюйтинк Брэм
19' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
1:0
26' Гол
Молина Науэль
1:1
35' Гол
Верде Даниэле
36'

Ход матча

18'
Нюйтинк Брэм
 
19'
 
Гьяси Эммануэль
26'
Молина Науэль
(Удоги Дестини)
1:0
31'
 
Феррер Сальвадор
Реца Аркадиуш
35'
1:1
Верде Даниэле

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 116
Удинезе 87.1% (101)
X 10.3% (12)
Специя 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Специя
1.94
4.04
4.97
Все Коэффициенты
Новости
1
Сильвестри
Марко
2
Перес
Неуэн
22
Мари
Пабло
17
Нюйтинк
Брэм
16
Молина
Науэль
37
Перейра
Роберто
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
10
Делофеу
Херард
23
Пуссетто
Игнасио
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
25
Маджоре
Джулио
14
Кивёр
Якуб
10
Верде
Даниэле
33
Агудело
Кевин
11
Гьяси
Эммануэль
9
Манай
Рей
Удинезе
3-5-2
Специя
4-2-3-1

История личных встреч

Удинезе
Специя

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
0:1
СA
0:2
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 12 (1) 0.32
Гомеш Бету 11 0.3
Молина Науэль 6 0.16
Пуссетто Игнасио 4 (1) 0.11
Удоги Дестини 4 0.11
Саксесс Исаак 2 0.05
Перейра Роберто 2 (1) 0.05
Самарджич Лазар 2 0.05
Форестьери Фернандо 2 0.05
Бекао Родриго 2 0.05
Макенго Жан-Виктор 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Нюйтинк Брэм 1 0.03
Мари Пабло 1 0.03
Уолас Соуза 1 0.03
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Перес Неуэн 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 7 (1) 0.19
Гьяси Эммануэль 5 0.14
Манай Рей 5 (2) 0.14
Бастони Симоне 3 0.08
Агудело Кевин 3 0.08
Нзола М'Бала 2 0.05
Эрлич Мартин 2 0.05
Коваленко Виктор 1 0.03
Маджоре Джулио 1 0.03
Амьен-Аду Кельвен 1 0.03
Христов Петко 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Сала Якопо 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Реца Аркадиуш 0 0
Феррер Сальвадор 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 10 0
Делофеу Херард 9 0
Перейра Роберто 7 1
Арслан Толгай-Али 8 0
Уолас Соуза 6 1
Макенго Жан-Виктор 6 1
Молина Науэль 6 1
Перес Неуэн 6 0
Самир Каэтано 5 0
Пуссетто Игнасио 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Удоги Дестини 4 0
Мари Пабло 2 1
Зеегелаар Марвин 3 0
Саксесс Исаак 1 1
Яяло Мато 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен 8 2
Гьяси Эммануэль 9 0
Маджоре Джулио 9 0
Манай Рей 8 0
Николау Димитрис 7 0
Бастони Симоне 5 1
Эрлич Мартин 5 0
Кивёр Якуб 5 0
Коваленко Виктор 4 0
Агудело Кевин 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Сала Якопо 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Проведель Иван 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Зут Йерун 1 0
Бурабия Мехди 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
17
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 25
6
23%
8
47%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
8
31%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

29
39
17 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
5
17%
7
18%
1-15
6
21%
4
10%
16-30
6
21%
10
26%
31-45
2
7%
5
13%
46-60
2
7%
7
18%
61-75
8
28%
6
15%
76-90

Забито

27
21
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
23 Не забивали 22
3
11%
1
5%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
2
7%
7
33%
46-60
2
7%
4
19%
61-75
9
33%
5
24%
76-90

Пропущено

28
27
9 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
4
14%
0
0%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
3
11%
4
15%
31-45
10
36%
3
11%
46-60
4
14%
8
30%
30%
61-75
5
18%
10
37%
76-90

Забито

53
38
24 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 13
9 Не забивали 11
9
17%
9
24%
1-15
7
13%
2
5%
16-30
8
15%
4
11%
31-45
7
13%
8
21%
46-60
5
9%
5
13%
61-75
17
32%
10
26%
76-90

Пропущено

57
66
26 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 39
18 Пропускали первыми 22
29 Не пропускали 30
9
16%
7
11%
1-15
8
14%
6
9%
16-30
9
16%
14
21%
31-45
12
21%
8
12%
46-60
6
11%
15
23%
61-75
13
23%
16
24%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2
Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4
Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3
Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 36 24 8 4 64 - 31 80
2. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Фиорентина Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
7. Рома Заявка 36 17 8 11 55 - 42 59
8. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
9. Верона 0:1 Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино 1:0 Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе 1:1 Заявка 37 10 15 12 56 - 56 45
13. Болонья Заявка 36 11 10 15 42 - 52 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя 1:1 Заявка 37 9 7 21 39 - 67 34
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция Заявка 36 6 7 23 33 - 68 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
3. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
4. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
5. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона 0:1 Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино 1:0 Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе 1:1 Заявка 19 6 8 5 30 - 27 26
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя 1:1 Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона 0:1 Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино 1:0 Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе 1:1 Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя 1:1 Заявка 19 4 4 11 18 - 40 16
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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    Прогнозы 116
    Удинезе 87.1% (101)
    X 10.3% (12)
    Специя 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Специя
    1.94
    4.04
    4.97
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    Где смотреть матч Удинезе 1:1 Специя онлайн

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    Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Специя

    Исход игры
    Удинезе
    87.1% (101)
    Ничья
    10.3% (12)
    Специя
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (56)
    Меньше
    50% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    58.04% (65)
    Нет
    41.96% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    42.2% (49)
    1:0 Удинезе
    27.6% (32)
    1:1 Ничья
    8.6% (10)
    2:0 Удинезе
    8.6% (10)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Специя
    1.7% (2)
    3:1 Удинезе
    1.7% (2)
    3:2 Удинезе
    1.7% (2)
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