Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Игрок Пуссетто Игнасио из команды Удинезе выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

28' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Команда Удинезе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Г О О О О Л - Молина Науэль забивает с левой ноги!

26' Плохо сыграл Эрлич Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Удоги Дестини имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

25' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Перес Неуэн имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

22' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удинезе выполняет удар от ворот.

19' Гьяси Эммануэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Нюйтинк Брэм получает желтую карточку за нырок

18' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Нюйтинк Брэм нырнул в штрафной. Спорно!

17' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Специя

17' Пуссетто Игнасио не смог попасть в створ ударом издали

16' Удар от ворот произведет Специя

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Реца Аркадиуш получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Реца Аркадиуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Перейра Роберто из команды Удинезе делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

10' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Молина Науэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Должен был быть гол! Агудело Кевин имел отличный шанс, но Марко Сильвестри не дал голу состоятся!

8' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Гьяси Эммануэль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

4' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удинезе выполняет удар от ворот.

3' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

1' Удинезе выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Специя начинает с центра поля