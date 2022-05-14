Стадион: Дачия-Арена
18' Желтая карточкаНюйтинк Брэм
19' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
1:0
26' ГолМолина Науэль
1:1
35' ГолВерде Даниэле
1:2
45' ГолГьяси Эммануэль
1:3
47' ГолМаджоре Джулио
72' Желтая карточкаПерейра Роберто
80' Желтая карточкаКивёр Якуб
1:3
90' Не забитый пенальтиМанай Рей
2:3
90' ГолМари Пабло
90' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
Ход матча
18'
19'
26'
1:0
35'
45'
47'
1:3
72'
80'
90'
1:3
90'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 7
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
22
Мари
Пабло
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
28
Эрлич
Мартин
14
Кивёр
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кивёр ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Удинезе
Специя
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|12 (1)
|0.32
|Гомеш Бету
|11
|0.3
|Молина Науэль
|7
|0.19
|Пуссетто Игнасио
|4 (1)
|0.11
|Удоги Дестини
|4
|0.11
|Саксесс Исаак
|2
|0.05
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.05
|Самарджич Лазар
|2
|0.05
|Форестьери Фернандо
|2
|0.05
|Бекао Родриго
|2
|0.05
|Мари Пабло
|2
|0.05
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.03
|Уолас Соуза
|1
|0.03
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Перес Неуэн
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|8 (1)
|0.22
|Гьяси Эммануэль
|6
|0.16
|Манай Рей
|5 (2)
|0.14
|Бастони Симоне
|3
|0.08
|Агудело Кевин
|3
|0.08
|Маджоре Джулио
|2
|0.05
|Нзола М'Бала
|2
|0.05
|Эрлич Мартин
|2
|0.05
|Коваленко Виктор
|1
|0.03
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0.03
|Христов Петко
|1
|0.03
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Сала Якопо
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|10
|0
|Перейра Роберто
|8
|1
|Арслан Толгай-Али
|9
|0
|Делофеу Херард
|9
|0
|Уолас Соуза
|6
|1
|Макенго Жан-Виктор
|6
|1
|Молина Науэль
|6
|1
|Перес Неуэн
|6
|0
|Самир Каэтано
|5
|0
|Пуссетто Игнасио
|4
|0
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Мари Пабло
|2
|1
|Зеегелаар Марвин
|3
|0
|Саксесс Исаак
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амьен-Аду Кельвен
|8
|2
|Гьяси Эммануэль
|10
|0
|Маджоре Джулио
|9
|0
|Манай Рей
|8
|0
|Николау Димитрис
|7
|0
|Бастони Симоне
|5
|1
|Кивёр Якуб
|6
|0
|Эрлич Мартин
|5
|0
|Коваленко Виктор
|4
|0
|Агудело Кевин
|2
|1
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Сала Якопо
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Проведель Иван
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
20
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 25
6
21%
8
40%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
2
7%
3
15%
31-45
5
18%
2
10%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
9
32%
5
25%
76-90
Пропущено
32
41
19 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
5
16%
7
17%
1-15
6
19%
5
12%
16-30
8
25%
10
24%
31-45
3
9%
5
12%
46-60
2
6%
7
17%
61-75
8
25%
7
17%
76-90
Забито
27
21
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
3
11%
1
5%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
2
7%
7
33%
46-60
2
7%
4
19%
61-75
9
33%
5
24%
76-90
Пропущено
28
27
9 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
4
14%
0
0%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
3
11%
4
15%
31-45
10
36%
3
11%
46-60
4
14%
8
30%
30%
61-75
5
18%
10
37%
76-90
Забито
55
41
25 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 13
9 Не забивали 11
9
16%
9
22%
1-15
8
15%
2
5%
16-30
8
15%
6
15%
31-45
7
13%
9
22%
46-60
5
9%
5
12%
61-75
18
33%
10
24%
76-90
Пропущено
60
68
28 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 40
18 Пропускали первыми 23
30 Не пропускали 31
9
15%
7
10%
1-15
8
13%
7
10%
16-30
11
18%
14
21%
31-45
13
22%
8
12%
46-60
6
10%
15
22%
61-75
13
22%
17
25%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2
Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4
Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3
Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|64 - 31
|80
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|3.
|Наполи
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|68 - 31
|73
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Лацио
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|72 - 53
|62
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|56 - 47
|59
|7.
|Рома
|0:1 Заявка
|37
|17
|8
|12
|55 - 43
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|65 - 45
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|62 - 56
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 38
|50
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|61 - 62
|47
|12.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|57 - 58
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 52
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|49 - 70
|38
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|41 - 68
|36
|16.
|Сампдория
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|42 - 59
|33
|17.
|Салернитана
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|33 - 74
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|33 - 65
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|36
|4
|16
|16
|27 - 56
|28
|20.
|Венеция
|1:0 Заявка
|37
|7
|7
|23
|34 - 68
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|4.
|Рома
|0:1 Заявка
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|7.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 25
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|31 - 29
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|28 - 44
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|19.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|20.
|Венеция
|1:0 Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|34 - 17
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 27
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|12.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 41
|18
|15.
|Салернитана
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 39
|16
|16.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|17.
|Венеция
|1:0 Заявка
|19
|4
|3
|12
|13 - 30
|15
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|19.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Удинезе 2:3 Специя
Исход игры
Удинезе
87.1% (101)
Ничья
10.3% (12)
Специя
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (56)
Меньше
50% (56)
Обе команды забьют
Да
58.04% (65)
Нет
41.96% (47)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
42.2% (49)
1:0 Удинезе
27.6% (32)
2:0 Удинезе
8.6% (10)
1:1 Ничья
8.6% (10)
3:2 Удинезе
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:1 Специя
1.7% (2)
3:1 Удинезе
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!