Николо Бертола нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

50' Это был отличный перфоманс от команды Специя , есть о чем петь фанатам в перерыве.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Г О О О О Л - Гьяси Эммануэль забивает с правой ноги!

48' Матч возобновлен

47' Пуссетто Игнасио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Проведель Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Маджоре Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

42' Игрок Верде Даниэле из команды Специя неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

41' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

41' Удинезе выполняет удар от ворот.

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Агудело Кевин нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

40' Макенго Жан-Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Перес Неуэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Команда Специя сравняла счет! Игра продолжается!

34' Маджоре Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

32' Специя выполняет удар от ворот.

32' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Матч возобновлен

30' Реца Аркадиуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Игрок Пуссетто Игнасио из команды Удинезе выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

28' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Команда Удинезе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Г О О О О Л - Молина Науэль забивает с левой ноги!

26' Плохо сыграл Маджоре Джулио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Удоги Дестини имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

25' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Перес Неуэн имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

22' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удинезе выполняет удар от ворот.

19' Гьяси Эммануэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Нюйтинк Брэм получает желтую карточку за нырок

18' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Нюйтинк Брэм нырнул в штрафной. Спорно!

17' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Специя

17' Пуссетто Игнасио не смог попасть в створ ударом издали

16' Удар от ворот произведет Специя

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Реца Аркадиуш получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Реца Аркадиуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Перейра Роберто из команды Удинезе делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

10' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Молина Науэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Должен был быть гол! Агудело Кевин имел отличный шанс, но Марко Сильвестри не дал голу состоятся!

8' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Гьяси Эммануэль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

4' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удинезе выполняет удар от ворот.

3' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

1' Удинезе выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Специя начинает с центра поля