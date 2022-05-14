Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

20' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

19' Г О О О О Л - Брекало Йосип забивает с правой ноги!

19' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Ласанья Кевин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

17' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Верона выполняет удар от ворот.

16' Брекало Йосип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Прат Деннис пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

12' Зима Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Зима Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Удар от ворот произведет Торино

8' Капрари Джанлука не смог попасть в створ ударом издали

8' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Торино начинает с центра поля