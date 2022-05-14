Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
0:1
19' ГолБрекало Йосип
29' Желтая карточкаГюнтер Корай
30' Желтая карточкаКазале Николо
Ход матча
19'
0:1
29'
30'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
34
Эйна
Ола
10
Лукич
Саша
22
Прат
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
78 Andrei Anton
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Верона
Торино
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
15 матчей
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|16
|0.43
|Капрари Джанлука
|12 (2)
|0.32
|Барак Антонин
|11 (4)
|0.3
|Фараони Марко
|4
|0.11
|Тамез Адриен
|4
|0.11
|Калинич Никола
|4
|0.11
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.05
|Лазович Дарко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Илич Иван
|1
|0.03
|Бесса Даниэль
|1
|0.03
|Депаоли Фабио
|1
|0.03
|Чеккерини Федерико
|1
|0.03
|Канчельери Маттео
|1
|0.03
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белотти Андреа
|8 (3)
|0.22
|Брекало Йосип
|6
|0.16
|Санабрия Антонио
|6
|0.16
|Лукич Саша
|5 (3)
|0.14
|Побега Томмазо
|4
|0.11
|Синго Вилфред
|3
|0.08
|Бремер Глейсон
|3
|0.08
|Пьяца Марко
|3
|0.08
|Прат Деннис
|2
|0.05
|Верди Симоне
|1
|0.03
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|10
|1
|Гюнтер Корай
|10
|0
|Симеоне Джованни
|8
|0
|Казале Николо
|8
|0
|Фараони Марко
|6
|1
|Велозу Мигель
|5
|1
|Илич Иван
|5
|1
|Калинич Никола
|4
|1
|Бесса Даниэль
|4
|1
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Игорь Тудор
|4
|0
|Тамез Адриен
|4
|0
|Барак Антонин
|4
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Лазович Дарко
|2
|0
|Хонгла Мартин
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|11
|0
|Лукич Саша
|10
|0
|Мандрагора Роландо
|6
|1
|Бремер Глейсон
|7
|0
|Джиджи Коффи
|5
|1
|Синго Вилфред
|5
|1
|Юрич Иван
|6
|0
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Ринкон Томас
|3
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Иццо Армандо
|3
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Зима Давид
|3
|0
|Прат Деннис
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Бериша Этрит
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
14
15 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 27
7
20%
1
7%
1-15
3
9%
2
14%
16-30
5
14%
1
7%
31-45
5
14%
2
14%
46-60
7
20%
3
21%
61-75
8
23%
5
36%
76-90
Пропущено
23
22
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
9%
3
14%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
5
22%
3
14%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
7
30%
7
32%
76-90
Забито
27
28
15 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 13
22 Не забивали 21
6
22%
7
25%
1-15
4
15%
6
21%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
3
11%
4
14%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
5
19%
6
21%
76-90
Пропущено
32
19
12 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 13
4
13%
1
5%
1-15
7
22%
1
5%
16-30
1
3%
2
11%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
3
9%
5
26%
61-75
11
34%
9
47%
76-90
Забито
62
42
30 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 18
5 Не забивали 12
13
21%
8
19%
1-15
7
11%
8
19%
16-30
10
16%
4
10%
31-45
8
13%
6
14%
46-60
11
18%
5
12%
61-75
13
21%
11
26%
76-90
Пропущено
55
41
20 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 16
32 Не пропускали 28
6
11%
4
10%
1-15
8
15%
5
12%
16-30
6
11%
5
12%
31-45
10
18%
4
10%
46-60
7
13%
7
17%
61-75
18
33%
16
39%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2
Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4
Торино
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1
Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|64 - 31
|80
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|3.
|Наполи
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|68 - 31
|73
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Лацио
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|72 - 53
|62
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|56 - 47
|59
|7.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|55 - 42
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|65 - 45
|59
|9.
|Верона
|0:1 Заявка
|37
|14
|10
|13
|62 - 56
|52
|10.
|Торино
|1:0 Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 38
|50
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|61 - 62
|47
|12.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|37
|10
|15
|12
|56 - 56
|45
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 52
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|49 - 70
|38
|15.
|Специя
|1:1 Заявка
|37
|9
|7
|21
|39 - 67
|34
|16.
|Сампдория
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|42 - 59
|33
|17.
|Салернитана
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|33 - 74
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|33 - 65
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|36
|4
|16
|16
|27 - 56
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|36
|6
|7
|23
|33 - 68
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|5.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|7.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|8.
|Верона
|0:1 Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 25
|30
|9.
|Торино
|1:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|19
|6
|8
|5
|30 - 27
|26
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|1:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|28 - 44
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|19.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|34 - 17
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 27
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|0:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Торино
|1:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|12.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|13.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|14.
|Специя
|1:1 Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 40
|16
|15.
|Салернитана
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 39
|16
|16.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона 0:1 Торино
Исход игры
Верона
50% (58)
Ничья
38.8% (45)
Торино
11.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.96% (47)
Меньше
58.04% (65)
Обе команды забьют
Да
78.57% (88)
Нет
21.43% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (41)
2:1 Верона
28.4% (33)
1:0 Верона
13.8% (16)
1:2 Торино
8.6% (10)
2:0 Верона
4.3% (5)
0:1 Торино
1.7% (2)
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