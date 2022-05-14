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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Верона
0:1
Первый тайм: 35'
Торино
0'
0:1
19' Гол
Брекало Йосип
29' Желтая карточка
Гюнтер Корай
30' Желтая карточка
Казале Николо
35'

Ход матча

19'
0:1
Брекало Йосип
(Войвода Мергим)
29'
Гюнтер Корай
 
30'
Казале Николо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 116
Верона 50% (58)
X 38.8% (45)
Торино 11.2% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Торино
2.38
3.78
3.22
Все Коэффициенты
Новости
96
Монтипо
Лоренцо
17
Чеккерини
Федерико
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
29
Депаоли
Фабио
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
11
Ласанья
Кевин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
1
Бериша
Этрит
5
Иццо
Армандо
6
Зима
Давид
13
Родригес
Рикардо
34
Эйна
Ола
10
Лукич
Саша
28
Риччи
Самуэле
27
Войвода
Мергим
22
Прат
Деннис
14
Брекало
Йосип
9
Белотти
Андреа
Верона
3-4-2-1
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Верона
Торино

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

15 матчей

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СB
1:4
СB
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 16 0.43
Капрари Джанлука 12 (2) 0.32
Барак Антонин 11 (4) 0.3
Фараони Марко 4 0.11
Тамез Адриен 4 0.11
Калинич Никола 4 0.11
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.05
Лазович Дарко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Бесса Даниэль 1 0.03
Депаоли Фабио 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Канчельери Маттео 1 0.03
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 8 (3) 0.22
Брекало Йосип 6 0.16
Санабрия Антонио 6 0.16
Лукич Саша 5 (3) 0.14
Побега Томмазо 4 0.11
Синго Вилфред 3 0.08
Бремер Глейсон 3 0.08
Пьяца Марко 3 0.08
Прат Деннис 2 0.05
Верди Симоне 1 0.03
Пеллегри Пьетро 1 0.03
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Родригес Рикардо 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 10 1
Гюнтер Корай 10 0
Симеоне Джованни 8 0
Казале Николо 8 0
Фараони Марко 6 1
Велозу Мигель 5 1
Илич Иван 5 1
Калинич Никола 4 1
Бесса Даниэль 4 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Игорь Тудор 4 0
Тамез Адриен 4 0
Барак Антонин 4 0
Давидович Павел 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Лазович Дарко 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 11 0
Лукич Саша 10 0
Мандрагора Роландо 6 1
Бремер Глейсон 7 0
Джиджи Коффи 5 1
Синго Вилфред 5 1
Юрич Иван 6 0
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Ринкон Томас 3 0
Родригес Рикардо 3 0
Иццо Армандо 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Войвода Мергим 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Зима Давид 3 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Паро Маттео 1 0
Ансальди Кристиан 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Бериша Этрит 1 0
Белотти Андреа 1 0
Брекало Йосип 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Риччи Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
14
15 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 27
7
20%
1
7%
1-15
3
9%
2
14%
16-30
5
14%
1
7%
31-45
5
14%
2
14%
46-60
7
20%
3
21%
61-75
8
23%
5
36%
76-90

Пропущено

23
22
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
9%
3
14%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
5
22%
3
14%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
7
30%
7
32%
76-90

Забито

27
28
15 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 13
22 Не забивали 21
6
22%
7
25%
1-15
4
15%
6
21%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
3
11%
4
14%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
5
19%
6
21%
76-90

Пропущено

32
19
12 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 13
4
13%
1
5%
1-15
7
22%
1
5%
16-30
1
3%
2
11%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
3
9%
5
26%
61-75
11
34%
9
47%
76-90

Забито

62
42
30 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 18
5 Не забивали 12
13
21%
8
19%
1-15
7
11%
8
19%
16-30
10
16%
4
10%
31-45
8
13%
6
14%
46-60
11
18%
5
12%
61-75
13
21%
11
26%
76-90

Пропущено

55
41
20 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 16
32 Не пропускали 28
6
11%
4
10%
1-15
8
15%
5
12%
16-30
6
11%
5
12%
31-45
10
18%
4
10%
46-60
7
13%
7
17%
61-75
18
33%
16
39%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2
Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4
Торино
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1
Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 36 24 8 4 64 - 31 80
2. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Фиорентина Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
7. Рома Заявка 36 17 8 11 55 - 42 59
8. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
9. Верона 0:1 Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино 1:0 Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе 1:1 Заявка 37 10 15 12 56 - 56 45
13. Болонья Заявка 36 11 10 15 42 - 52 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя 1:1 Заявка 37 9 7 21 39 - 67 34
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция Заявка 36 6 7 23 33 - 68 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
3. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
4. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
5. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона 0:1 Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино 1:0 Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе 1:1 Заявка 19 6 8 5 30 - 27 26
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя 1:1 Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона 0:1 Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино 1:0 Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе 1:1 Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя 1:1 Заявка 19 4 4 11 18 - 40 16
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      29'
      Гюнтер Корай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      29'
      Гюнтер Корай из команды Верона сбивает игрока соперника — это фол.
    • 28'
      Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Торино контролирует мяч.
    • 27'
      Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Торино
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Верона: 38%, Торино: 62%.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Игрок команды Верона бьет, но мяч проходит мимо ворот
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Верона 50% (58)
    X 38.8% (45)
    Торино 11.2% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Торино
    2.38
    3.78
    3.22
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    Прогнозы на матч Верона 0:1 Торино

    Исход игры
    Верона
    50% (58)
    Ничья
    38.8% (45)
    Торино
    11.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.96% (47)
    Меньше
    58.04% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (88)
    Нет
    21.43% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.3% (41)
    2:1 Верона
    28.4% (33)
    1:0 Верона
    13.8% (16)
    1:2 Торино
    8.6% (10)
    2:0 Верона
    4.3% (5)
    0:1 Торино
    1.7% (2)
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