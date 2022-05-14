Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Эйна Ола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Удар от ворот произведет Верона

88' Лукич Саша из команды Торино наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

87' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Илич Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Бошко Шутало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Удар от ворот произведет Торино

84' Илич Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Лукич Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Удар от ворот произведет Торино

82' Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Илич Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Прат Деннис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Безумный фол. Прат Деннис грубо играет против соперника. Пострадал Бошко Шутало

80' Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Зима Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Близко! Пеллегри Пьетро нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

79' Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Бошко Шутало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Зима Давид из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

75' Тамез Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Бошко Шутало из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Хорошую попытку сделал Симеоне Джованни . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Белотти Андреа пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

70' Удар от ворот произведет Торино

70' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Игрок Илич Иван из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

68' Рефери не любит споров - именно за это Igor Tudor сейчас получил желтую

67' Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Игрок из команды [team] вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Удар от ворот произведет Торино

54' Капрари Джанлука имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Войвода Мергим получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Войвода Мергим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

49' Почти гол! Белотти Андреа пробил головой по воротам, но Лоренцо Монтипо спас!

49' Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Удар от ворот произведет Торино

46' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Гюнтер Корай уходит с поля и его заменяет Бошко Шутало