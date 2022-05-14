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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Верона
0:1
Конец матча
Торино
0'
0:1
19' Гол
Брекало Йосип
29' Желтая карточка
Гюнтер Корай
29' Желтая карточка
Казале Николо
43' Желтая карточка
Капрари Джанлука
43' Желтая карточка
Иццо Армандо
68' Желтая карточка
Игорь Тудор
80' Желтая карточка
Прат Деннис
90'+7
0:1. Гол Йосипа Брекало (видео)....

Ход матча

19'
0:1
Брекало Йосип
(Войвода Мергим)
29'
Гюнтер Корай
 
29'
Казале Николо
 
43'
Капрари Джанлука
 
43'
 
Иццо Армандо
46'
Шутало Бошко
Гюнтер Корай
 
55'
 
Ансальди Кристиан
Войвода Мергим
55'
 
Побега Томмазо
Риччи Самуэле
60'
 
Джиджи Коффи
Иццо Армандо
68'
Игорь Тудор
 
73'
Канчельери Маттео
Депаоли Фабио
 
73'
Хонгла Мартин
Чеккерини Федерико
 
73'
Фработта Джанлука
Лазович Дарко
 
76'
 
Пеллегри Пьетро
Белотти Андреа
80'
 
Прат Деннис
86'
Давидович Павел
Тамез Адриен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 116
Верона 50% (58)
X 38.8% (45)
Торино 11.2% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
96
Монтипо
Лоренцо
17
Чеккерини
Федерико
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
29
Депаоли
Фабио
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
11
Ласанья
Кевин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
1
Бериша
Этрит
5
Иццо
Армандо
6
Зима
Давид
13
Родригес
Рикардо
34
Эйна
Ола
10
Лукич
Саша
28
Риччи
Самуэле
27
Войвода
Мергим
22
Прат
Деннис
14
Брекало
Йосип
9
Белотти
Андреа
Верона
3-4-2-1
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Верона
Торино

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

15 матчей

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СB
1:4
СB
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 16 0.43
Капрари Джанлука 12 (2) 0.32
Барак Антонин 11 (4) 0.3
Фараони Марко 4 0.11
Тамез Адриен 4 0.11
Калинич Никола 4 0.11
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.05
Лазович Дарко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Бесса Даниэль 1 0.03
Депаоли Фабио 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Канчельери Маттео 1 0.03
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 8 (3) 0.22
Брекало Йосип 7 0.19
Санабрия Антонио 6 0.16
Лукич Саша 5 (3) 0.14
Побега Томмазо 4 0.11
Синго Вилфред 3 0.08
Бремер Глейсон 3 0.08
Пьяца Марко 3 0.08
Прат Деннис 2 0.05
Верди Симоне 1 0.03
Пеллегри Пьетро 1 0.03
Ансальди Кристиан 0 0
Войвода Мергим 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Родригес Рикардо 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 10 1
Гюнтер Корай 11 0
Казале Николо 9 0
Симеоне Джованни 8 0
Фараони Марко 6 1
Велозу Мигель 5 1
Илич Иван 5 1
Калинич Никола 4 1
Бесса Даниэль 4 1
Игорь Тудор 5 0
Маньяни Джанджакомо 3 1
Тамез Адриен 4 0
Барак Антонин 4 0
Капрари Джанлука 4 0
Давидович Павел 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Лазович Дарко 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 11 0
Лукич Саша 10 0
Мандрагора Роландо 6 1
Бремер Глейсон 7 0
Джиджи Коффи 5 1
Синго Вилфред 5 1
Юрич Иван 6 0
Иццо Армандо 4 0
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Ринкон Томас 3 0
Родригес Рикардо 3 0
Прат Деннис 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Войвода Мергим 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Зима Давид 3 0
Линетти Кароль 2 0
Паро Маттео 1 0
Ансальди Кристиан 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Бериша Этрит 1 0
Белотти Андреа 1 0
Брекало Йосип 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Риччи Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
15
15 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
20 Не забивали 27
7
20%
1
7%
1-15
3
9%
3
20%
16-30
5
14%
1
7%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
7
20%
3
20%
61-75
8
23%
5
33%
76-90

Пропущено

24
22
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
8%
3
14%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
7
29%
29%
7
32%
76-90

Забито

27
28
15 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 13
23 Не забивали 22
6
22%
7
25%
1-15
4
15%
6
21%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
3
11%
4
14%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
5
19%
6
21%
76-90

Пропущено

32
19
12 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 13
4
13%
1
5%
1-15
7
22%
1
5%
16-30
1
3%
2
11%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
3
9%
5
26%
61-75
11
34%
9
47%
76-90

Забито

62
43
30 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 19
6 Не забивали 12
13
21%
8
19%
1-15
7
11%
9
21%
16-30
10
16%
4
9%
31-45
8
13%
6
14%
46-60
11
18%
5
12%
61-75
13
21%
11
26%
76-90

Пропущено

56
41
21 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 16
33 Не пропускали 28
6
11%
4
10%
1-15
9
16%
5
12%
16-30
6
11%
5
12%
31-45
10
18%
4
10%
46-60
7
13%
7
17%
61-75
18
32%
16
39%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2
Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4
Торино
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1
Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 36 24 8 4 64 - 31 80
2. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Фиорентина Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
7. Рома 0:1 Заявка 37 17 8 12 55 - 43 59
8. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
13. Болонья Заявка 36 11 10 15 42 - 52 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция 1:0 Заявка 37 7 7 23 34 - 68 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
3. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
4. Рома 0:1 Заявка 19 10 5 4 25 - 16 35
5. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция 1:0 Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома 0:1 Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
17. Венеция 1:0 Заявка 19 4 3 12 13 - 30 15
18. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
19. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Торино вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Верона: 47%, Торино: 53%.
  • 97'
    Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    96'
    Судья сигнализирует, что Пеллегри Пьетро из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бошко Шутало
  • 96'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Удар от ворот произведет Торино
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Верона контролирует мяч.
    • 93'
      Торино контролирует мяч.
    • 92'
      Бошко Шутало из команды Верона отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      92'
      Судья сигнализирует, что Пеллегри Пьетро из команды Торино поставил подножку. Пострадал Казале Николо
    • 92'
      Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Побега Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 91'
      Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Верона контролирует мяч.
    • 91'
      Торино контролирует мяч.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Верона 50% (58)
    X 38.8% (45)
    Торино 11.2% (13)
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    Прогнозы на матч Верона 0:1 Торино

    Исход игры
    Верона
    50% (58)
    Ничья
    38.8% (45)
    Торино
    11.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.96% (47)
    Меньше
    58.04% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (88)
    Нет
    21.43% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.3% (41)
    2:1 Верона
    28.4% (33)
    1:0 Верона
    13.8% (16)
    1:2 Торино
    8.6% (10)
    2:0 Верона
    4.3% (5)
    0:1 Торино
    1.7% (2)
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