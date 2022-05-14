Первый тайм

11' Абрахам в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром "Ромы". Но в течение 6-ти матчей Серии А он уже не забивает. Однако Тэмми сделал важное дело, когда забил мяч в ответном матче Лиги конференций против "Лестера".

9' Показывают нам Окереке сейчас режиссеры. Все-таки хорошо он во время подачи партнера сориентировался, сумев избежать офсайда и пробил головой в цель.

8' Смоллинг из центр играл на опережении. Выбивал он мяч на Пеллегрини, которому до снаряда добраться на левом краю не удалось. Потеря.

7' Смоллинг фолит против соперника. Но до этого против Криса фолили соперники. Мяч остается римским "волкам", которые продолжат давление.

6' Спинаццола пытался продраться к воротам соперника по левому флангу, но подача в центр штрафной была крайне неудачной. Мяч в свои перчатки забрал голкипер "Венеции".

5' Футболисты "Ромы" пытаются тут же ввязаться в игру, но команда соперника действует весьма агрессивно. Римлянам придется не сладко.