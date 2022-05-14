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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Рома
0:1
Первый тайм: 8'
Венеция
0'
0:1
1' Гол
Окереке Давид
8'

Ход матча

1'
0:1
Окереке Давид
(Араму Маттиа)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 122
Рома 96.7% (118)
X 1.6% (2)
Венеция 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Венеция
1.28
6.80
12.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Патрисиу
Руй
3
Ибаньес
Рожер
6
Смоллинг
Крис
24
Кумбулла
Мараш
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
4
Кристанте
Бриан
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
11
Перес
Карлес
7
Пеллегрини
Лоренцо
9
Абрахам
Тэмми
1
Маенпяя
Ники
44
Ампаду
Этан
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
37
Матею
Алеш
33
Чрнигой
Домен
5
Вакка
Антонио
55
Хапс
Ридгесиано
10
Араму
Маттиа
23
Кийине
Софиан
77
Окереке
Давид
Рома
3-4-2-1
Венеция
3-4-2-1

История личных встреч

Рома
Венеция

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 15 (2) 0.42
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.22
Мхитарян Генрих 5 0.14
Верету Жордан 4 (1) 0.11
Смоллинг Крис 3 0.08
Эль-Шаарави Стефан 3 0.08
Ибаньес Рожер 3 0.08
Шомуродов Элдор 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.06
Кристанте Бриан 2 0.06
Афена-Гьян Феликс 2 0.06
Перес Карлес 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 9 0.25
Араму Маттиа 7 (3) 0.19
Окереке Давид 6 0.17
Чрнигой Домен 3 0.08
Чеккарони Пьетро 2 0.06
Йонсен Деннис 1 0.03
Бузио Джанлука 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Форте Франческо 1 0.03
Кальдара Маттиа 1 0.03
Кийине Софиан 1 0.03
Ампаду Этан 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Маенпяя Ники 0 0
Матею Алеш 0 0
Перец Дор 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 15 1
Дзаньоло Николо 10 2
Карсдорп Рик 8 1
Кристанте Бриан 9 0
Абрахам Тэмми 9 0
Ибаньес Рожер 8 0
Пеллегрини Лоренцо 5 1
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Кумбулла Мараш 6 0
Афена-Гьян Феликс 4 1
Оливейра Сержиу 5 0
Мхитарян Генрих 3 1
Патрисиу Руй 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Фузато Даниэл 0 1
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Залевски Никола 1 0
Joao Sacramento 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 11 2
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 7 1
Бузио Джанлука 8 0
Кийине Софиан 7 0
Анри Тома 5 1
Хапс Ридгесиано 6 0
Араму Маттиа 6 0
Окереке Давид 4 1
Вакка Антонио 4 0
Хейманс Дан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Свобода Михаэль 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Матею Алеш 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Леццерини Лука 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Кюизанс Микаэль 2 0
Нани Луиш 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Перец Дор 1 0
Шнегг Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
13
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
22 Не забивали 26
3
12%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
7
28%
2
15%
31-45
4
16%
3
23%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
6
24%
3
23%
76-90

Пропущено

15
29
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 16
2
13%
6
21%
1-15
5
33%
3
10%
16-30
1
7%
2
7%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
2
13%
8
28%
61-75
2
13%
7
24%
76-90

Забито

31
22
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
1
3%
5
23%
1-15
3
10%
4
18%
16-30
10
32%
2
9%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
10
32%
5
23%
76-90

Пропущено

26
37
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
7
27%
4
11%
1-15
4
15%
5
14%
16-30
2
8%
8
22%
31-45
6
23%
7
19%
46-60
6
23%
6
16%
61-75
1
4%
7
19%
76-90

Забито

56
35
26 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 10
7 Не забивали 12
4
7%
6
17%
1-15
5
9%
5
14%
16-30
17
30%
4
11%
31-45
7
13%
6
17%
46-60
7
13%
6
17%
61-75
16
29%
8
23%
76-90

Пропущено

41
66
21 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 38
14 Пропускали первыми 25
21 Не пропускали 33
9
22%
10
15%
1-15
9
22%
8
12%
16-30
3
7%
10
15%
31-45
9
22%
10
15%
46-60
8
20%
14
21%
61-75
3
7%
14
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1
Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0
Венеция
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3
Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 36 24 8 4 64 - 31 80
2. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Фиорентина Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
7. Рома 0:1 Заявка 37 17 8 12 55 - 43 59
8. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
13. Болонья Заявка 36 11 10 15 42 - 52 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция 1:0 Заявка 37 7 7 23 34 - 68 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
3. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
4. Рома 0:1 Заявка 19 10 5 4 25 - 16 35
5. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция 1:0 Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома 0:1 Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
17. Венеция 1:0 Заявка 19 4 3 12 13 - 30 15
18. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
19. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 11'
    Абрахам в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром "Ромы". Но в течение 6-ти матчей Серии А он уже не забивает. Однако Тэмми сделал важное дело, когда забил мяч в ответном матче Лиги конференций против "Лестера".
  • 9'
    Показывают нам Окереке сейчас режиссеры. Все-таки хорошо он во время подачи партнера сориентировался, сумев избежать офсайда и пробил головой в цель.
  • 8'
    Смоллинг из центр играл на опережении. Выбивал он мяч на Пеллегрини, которому до снаряда добраться на левом краю не удалось. Потеря.
  • 7'
    Смоллинг фолит против соперника. Но до этого против Криса фолили соперники. Мяч остается римским "волкам", которые продолжат давление.
  • 6'
    Спинаццола пытался продраться к воротам соперника по левому флангу, но подача в центр штрафной была крайне неудачной. Мяч в свои перчатки забрал голкипер "Венеции".
  • 5'
    Футболисты "Ромы" пытаются тут же ввязаться в игру, но команда соперника действует весьма агрессивно. Римлянам придется не сладко.
  • 3'
    Моуриньо показывает, что ничего не случилось. Да, пропустили, но все под контролем. Но мне не кажется, что португальский специалист в душе также спокоен.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОКЕРЕКЕ! 0:1!
    Вот это старт в матче! Передача с правого фланга в центр штрафной. Окереке головой пробивает по воротам, и мяч ложится в сетку!
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, друзья, наша встреча стартовала! Удачи соперникам, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Рома 0:1 Венеция

Исход игры
Рома
96.7% (118)
Ничья
1.6% (2)
Венеция
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
31.53% (35)
Нет
68.47% (76)
Популярный счёт
2:0 Рома
46.7% (57)
2:1 Рома
21.3% (26)
1:0 Рома
9.8% (12)
3:1 Рома
5.7% (7)
3:0 Рома
4.9% (6)
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