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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Рома
 
Позже
Венеция

История личных встреч

Рома
Венеция

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 15 (2) 0.42
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.22
Мхитарян Генрих 5 0.14
Верету Жордан 4 (1) 0.11
Смоллинг Крис 3 0.08
Эль-Шаарави Стефан 3 0.08
Ибаньес Рожер 3 0.08
Шомуродов Элдор 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.06
Кристанте Бриан 2 0.06
Афена-Гьян Феликс 2 0.06
Перес Карлес 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 9 0.25
Араму Маттиа 7 (3) 0.19
Окереке Давид 6 0.17
Чрнигой Домен 3 0.08
Чеккарони Пьетро 2 0.06
Йонсен Деннис 1 0.03
Бузио Джанлука 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Форте Франческо 1 0.03
Кальдара Маттиа 1 0.03
Кийине Софиан 1 0.03
Ампаду Этан 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Маенпяя Ники 0 0
Матею Алеш 0 0
Перец Дор 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 15 1
Дзаньоло Николо 10 2
Карсдорп Рик 8 1
Кристанте Бриан 9 0
Абрахам Тэмми 9 0
Ибаньес Рожер 8 0
Пеллегрини Лоренцо 5 1
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Кумбулла Мараш 6 0
Афена-Гьян Феликс 4 1
Оливейра Сержиу 5 0
Мхитарян Генрих 3 1
Патрисиу Руй 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Фузато Даниэл 0 1
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Залевски Никола 1 0
Joao Sacramento 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 11 2
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 7 1
Бузио Джанлука 8 0
Кийине Софиан 7 0
Анри Тома 5 1
Хапс Ридгесиано 6 0
Араму Маттиа 6 0
Окереке Давид 4 1
Вакка Антонио 4 0
Хейманс Дан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Свобода Михаэль 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Матею Алеш 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Леццерини Лука 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Кюизанс Микаэль 2 0
Нани Луиш 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Перец Дор 1 0
Шнегг Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
13
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
22 Не забивали 26
3
12%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
7
28%
2
15%
31-45
4
16%
3
23%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
6
24%
3
23%
76-90

Пропущено

15
29
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 16
2
13%
6
21%
1-15
5
33%
3
10%
16-30
1
7%
2
7%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
2
13%
8
28%
61-75
2
13%
7
24%
76-90

Забито

31
22
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
1
3%
5
23%
1-15
3
10%
4
18%
16-30
10
32%
2
9%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
10
32%
5
23%
76-90

Пропущено

26
37
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
7
27%
4
11%
1-15
4
15%
5
14%
16-30
2
8%
8
22%
31-45
6
23%
7
19%
46-60
6
23%
6
16%
61-75
1
4%
7
19%
76-90

Забито

56
35
26 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 10
7 Не забивали 12
4
7%
6
17%
1-15
5
9%
5
14%
16-30
17
30%
4
11%
31-45
7
13%
6
17%
46-60
7
13%
6
17%
61-75
16
29%
8
23%
76-90

Пропущено

41
66
21 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 38
14 Пропускали первыми 25
21 Не пропускали 33
9
22%
10
15%
1-15
9
22%
8
12%
16-30
3
7%
10
15%
31-45
9
22%
10
15%
46-60
8
20%
14
21%
61-75
3
7%
14
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1
Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0
Венеция
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3
Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 36 24 8 4 64 - 31 80
2. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Фиорентина Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
7. Рома Заявка 36 17 8 11 55 - 42 59
8. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
9. Верона Заявка 36 14 10 12 62 - 55 52
10. Торино Заявка 36 12 11 13 45 - 38 47
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 36 10 14 12 55 - 55 44
13. Болонья Заявка 36 11 10 15 42 - 52 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Специя Заявка 36 9 6 21 38 - 66 33
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 36 7 9 20 32 - 73 30
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция Заявка 36 6 7 23 33 - 68 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
3. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
4. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
5. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 18 9 3 6 34 - 24 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Венеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2022, осталось 2 дня 17 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Рома 100% (41)
    X 0% (0)
    Венеция 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Венеция
    1.28
    6.60
    12.50
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    Прогнозы на матч Рома - Венеция

    Исход игры
    Рома
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Венеция
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (13)
    Меньше
    66.67% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    28.21% (11)
    Нет
    71.79% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    51.2% (21)
    2:1 Рома
    22% (9)
    1:0 Рома
    12.2% (5)
    3:1 Рома
    4.9% (2)
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