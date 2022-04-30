Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Рома
Венеция
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|15 (2)
|0.42
|Пеллегрини Лоренцо
|8 (1)
|0.22
|Мхитарян Генрих
|5
|0.14
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.11
|Смоллинг Крис
|3
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.08
|Ибаньес Рожер
|3
|0.08
|Шомуродов Элдор
|2
|0.06
|Дзаньоло Николо
|2
|0.06
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.06
|Кристанте Бриан
|2
|0.06
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.06
|Перес Карлес
|1
|0.03
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|9
|0.25
|Араму Маттиа
|7 (3)
|0.19
|Окереке Давид
|6
|0.17
|Чрнигой Домен
|3
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.06
|Йонсен Деннис
|1
|0.03
|Бузио Джанлука
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Форте Франческо
|1
|0.03
|Кальдара Маттиа
|1
|0.03
|Кийине Софиан
|1
|0.03
|Ампаду Этан
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Маенпяя Ники
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Перец Дор
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|15
|1
|Дзаньоло Николо
|10
|2
|Карсдорп Рик
|8
|1
|Кристанте Бриан
|9
|0
|Абрахам Тэмми
|9
|0
|Ибаньес Рожер
|8
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|1
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Верету Жордан
|6
|0
|Кумбулла Мараш
|6
|0
|Афена-Гьян Феликс
|4
|1
|Оливейра Сержиу
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|3
|1
|Патрисиу Руй
|2
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Фузато Даниэл
|0
|1
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|11
|2
|Кальдара Маттиа
|9
|0
|Чеккарони Пьетро
|7
|1
|Бузио Джанлука
|8
|0
|Кийине Софиан
|7
|0
|Анри Тома
|5
|1
|Хапс Ридгесиано
|6
|0
|Араму Маттиа
|6
|0
|Окереке Давид
|4
|1
|Вакка Антонио
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Свобода Михаэль
|2
|1
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|1
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Модоло Марко
|2
|0
|Леццерини Лука
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Перец Дор
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
13
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
22 Не забивали 26
3
12%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
7
28%
2
15%
31-45
4
16%
3
23%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
6
24%
3
23%
76-90
Пропущено
15
29
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 16
2
13%
6
21%
1-15
5
33%
3
10%
16-30
1
7%
2
7%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
2
13%
8
28%
61-75
2
13%
7
24%
76-90
Забито
31
22
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
1
3%
5
23%
1-15
3
10%
4
18%
16-30
10
32%
2
9%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
10
32%
5
23%
76-90
Пропущено
26
37
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
7
27%
4
11%
1-15
4
15%
5
14%
16-30
2
8%
8
22%
31-45
6
23%
7
19%
46-60
6
23%
6
16%
61-75
1
4%
7
19%
76-90
Забито
56
35
26 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 10
7 Не забивали 12
4
7%
6
17%
1-15
5
9%
5
14%
16-30
17
30%
4
11%
31-45
7
13%
6
17%
46-60
7
13%
6
17%
61-75
16
29%
8
23%
76-90
Пропущено
41
66
21 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 38
14 Пропускали первыми 25
21 Не пропускали 33
9
22%
10
15%
1-15
9
22%
8
12%
16-30
3
7%
10
15%
31-45
9
22%
10
15%
46-60
8
20%
14
21%
61-75
3
7%
14
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1
Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0
Венеция
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3
Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|64 - 31
|80
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|3.
|Наполи
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|68 - 31
|73
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Лацио
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|72 - 53
|62
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|56 - 47
|59
|7.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|55 - 42
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|65 - 45
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|62 - 55
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|45 - 38
|47
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|61 - 62
|47
|12.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|55 - 55
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 52
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|48 - 69
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|38 - 66
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|42 - 59
|33
|17.
|Салернитана
|Заявка
|36
|7
|9
|20
|32 - 73
|30
|18.
|Кальяри
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|33 - 65
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|36
|4
|16
|16
|27 - 56
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|36
|6
|7
|23
|33 - 68
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|5.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|7.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|8.
|Верона
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|34 - 24
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|27 - 43
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|19.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|34 - 17
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 27
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|17.
|Салернитана
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Венеция
Исход игры
Рома
100% (41)
Ничья
0% (0)
Венеция
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (13)
Меньше
66.67% (26)
Обе команды забьют
Да
28.21% (11)
Нет
71.79% (28)
Популярный счёт
2:0 Рома
51.2% (21)
2:1 Рома
22% (9)
1:0 Рома
12.2% (5)
3:1 Рома
4.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!