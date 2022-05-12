Стадион: Луиджи Феррарис
Позже
История личных встреч
Сампдория
Фиорентина
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
28 матчей
25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|11
|0.31
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.19
|Габбьядини Маноло
|6
|0.17
|Квальярелла Фабио
|3 (1)
|0.08
|Йосида Майя
|2
|0.06
|Торсби Мортен
|2
|0.06
|Сабири Абдельхамид
|2
|0.06
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Конти Андреа
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Сенси Стефано
|1
|0.03
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|17 (5)
|0.47
|Гонсалес Николас
|5 (1)
|0.14
|Торрейра Лукас
|5
|0.14
|Бонавентура Джакомо
|4
|0.11
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.11
|Сапонара Риккардо
|3
|0.08
|Соттиль Рикардо
|3
|0.08
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0.08
|Мале Юссеф
|2
|0.06
|Кабрал Артур
|2
|0.06
|Кальехон Хосе
|1
|0.03
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.03
|Одриосола Альваро
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Амрабат Софьян
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Миленкович Никола
|1
|0.03
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|12
|0
|Экдаль Альбин
|10
|1
|Торсби Мортен
|10
|0
|Кандрева Антонио
|6
|1
|Мурру Никола
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Ринкон Томас
|3
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Аудеро Эмиль
|2
|0
|Виейра Ронни
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Конти Андреа
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Сенси Стефано
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миленкович Никола
|9
|1
|Торрейра Лукас
|8
|1
|Бонавентура Джакомо
|7
|1
|Мартинес Лукас II
|8
|0
|Бираги Кристиано
|4
|1
|Одриосола Альваро
|4
|1
|Амрабат Софьян
|5
|0
|Соттиль Рикардо
|3
|1
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|Мале Юссеф
|4
|0
|Гонсалес Николас
|2
|1
|Дункан Альфред
|3
|0
|Венути Лоренцо
|3
|0
|Роша Игор II
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
20
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
5
20%
0
0%
1-15
6
24%
2
10%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
3
12%
6
30%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
6
24%
4
20%
76-90
Пропущено
31
27
19 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
7
23%
1
4%
1-15
6
19%
5
19%
16-30
6
19%
3
11%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
2
6%
3
11%
61-75
6
19%
10
37%
76-90
Забито
15
38
9 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 14
26 Не забивали 19
3
20%
5
13%
1-15
1
7%
5
13%
16-30
5
33%
9
24%
31-45
2
13%
7
18%
46-60
1
7%
6
16%
61-75
3
20%
6
16%
76-90
Пропущено
30
18
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
6
20%
2
11%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
20%
4
22%
31-45
3
10%
4
22%
46-60
6
20%
3
17%
61-75
6
20%
4
22%
76-90
Забито
40
58
23 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 22
11 Не забивали 6
8
20%
5
9%
1-15
7
18%
7
12%
16-30
8
20%
12
21%
31-45
5
13%
13
22%
46-60
3
8%
11
19%
61-75
9
23%
10
17%
76-90
Пропущено
61
45
34 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 29
22 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 26
13
21%
3
7%
1-15
9
15%
6
13%
16-30
12
20%
7
16%
31-45
7
11%
9
20%
46-60
8
13%
6
13%
61-75
12
20%
14
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2
Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1
Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|64 - 31
|80
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|3.
|Наполи
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|68 - 31
|73
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Лацио
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|72 - 53
|62
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|56 - 47
|59
|7.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|55 - 42
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|65 - 45
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|62 - 55
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|45 - 38
|47
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|61 - 62
|47
|12.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|55 - 55
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 52
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|48 - 69
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|38 - 66
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|42 - 59
|33
|17.
|Салернитана
|Заявка
|36
|7
|9
|20
|32 - 73
|30
|18.
|Кальяри
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|33 - 65
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|36
|4
|16
|16
|27 - 56
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|36
|6
|7
|23
|33 - 68
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|5.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|7.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|8.
|Верона
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|34 - 24
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|27 - 43
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|19.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|34 - 17
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 27
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|17.
|Салернитана
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория - Фиорентина
Исход игры
Сампдория
25% (12)
Ничья
25% (12)
Фиорентина
50% (24)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (30)
Меньше
37.5% (18)
Обе команды забьют
Да
81.25% (39)
Нет
18.75% (9)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
39.6% (19)
1:1 Ничья
18.8% (9)
2:1 Сампдория
14.6% (7)
1:0 Сампдория
10.4% (5)
0:1 Фиорентина
8.3% (4)
2:2 Ничья
6.3% (3)
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