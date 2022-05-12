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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Сампдория
 
Позже
Фиорентина

История личных встреч

Сампдория
Фиорентина

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

28 матчей

25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:5
СA
2:1
СA
3:3
СA
1:1
СA
3:1
К
3:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 11 0.31
Кандрева Антонио 7 (1) 0.19
Габбьядини Маноло 6 0.17
Квальярелла Фабио 3 (1) 0.08
Йосида Майя 2 0.06
Торсби Мортен 2 0.06
Сабири Абдельхамид 2 0.06
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Конти Андреа 1 0.03
Экдаль Альбин 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Сенси Стефано 1 0.03
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 17 (5) 0.47
Гонсалес Николас 5 (1) 0.14
Торрейра Лукас 5 0.14
Бонавентура Джакомо 4 0.11
Бираги Кристиано 4 (1) 0.11
Сапонара Риккардо 3 0.08
Соттиль Рикардо 3 0.08
Пёнтек Кшиштоф 3 0.08
Мале Юссеф 2 0.06
Кабрал Артур 2 0.06
Кальехон Хосе 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Одриосола Альваро 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Амрабат Софьян 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Миленкович Никола 1 0.03
Пульгар Эрик 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 12 0
Экдаль Альбин 10 1
Торсби Мортен 10 0
Кандрева Антонио 6 1
Мурру Никола 5 0
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Ринкон Томас 3 0
Габбьядини Маноло 3 0
Феррари Алекс 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Аудеро Эмиль 2 0
Виейра Ронни 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Конти Андреа 1 0
Йосида Майя 1 0
Сенси Стефано 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 9 1
Торрейра Лукас 8 1
Бонавентура Джакомо 7 1
Мартинес Лукас II 8 0
Бираги Кристиано 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Амрабат Софьян 5 0
Соттиль Рикардо 3 1
Итальяно Виченцо 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Мале Юссеф 4 0
Гонсалес Николас 2 1
Дункан Альфред 3 0
Венути Лоренцо 3 0
Роша Игор II 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Бенасси Марко 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Терзич Алекса 1 0
Кабрал Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
20
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
5
20%
0
0%
1-15
6
24%
2
10%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
3
12%
6
30%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
6
24%
4
20%
76-90

Пропущено

31
27
19 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
7
23%
1
4%
1-15
6
19%
5
19%
16-30
6
19%
3
11%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
2
6%
3
11%
61-75
6
19%
10
37%
76-90

Забито

15
38
9 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 14
26 Не забивали 19
3
20%
5
13%
1-15
1
7%
5
13%
16-30
5
33%
9
24%
31-45
2
13%
7
18%
46-60
1
7%
6
16%
61-75
3
20%
6
16%
76-90

Пропущено

30
18
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
6
20%
2
11%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
20%
4
22%
31-45
3
10%
4
22%
46-60
6
20%
3
17%
61-75
6
20%
4
22%
76-90

Забито

40
58
23 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 22
11 Не забивали 6
8
20%
5
9%
1-15
7
18%
7
12%
16-30
8
20%
12
21%
31-45
5
13%
13
22%
46-60
3
8%
11
19%
61-75
9
23%
10
17%
76-90

Пропущено

61
45
34 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 29
22 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 26
13
21%
3
7%
1-15
9
15%
6
13%
16-30
12
20%
7
16%
31-45
7
11%
9
20%
46-60
8
13%
6
13%
61-75
12
20%
14
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2
Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1
Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 36 24 8 4 64 - 31 80
2. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Фиорентина Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
7. Рома Заявка 36 17 8 11 55 - 42 59
8. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
9. Верона Заявка 36 14 10 12 62 - 55 52
10. Торино Заявка 36 12 11 13 45 - 38 47
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 36 10 14 12 55 - 55 44
13. Болонья Заявка 36 11 10 15 42 - 52 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Специя Заявка 36 9 6 21 38 - 66 33
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 36 7 9 20 32 - 73 30
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция Заявка 36 6 7 23 33 - 68 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
3. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
4. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
5. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 18 9 3 6 34 - 24 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 57 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Сампдория 25% (12)
    X 25% (12)
    Фиорентина 50% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Фиорентина
    4.30
    4.02
    1.97
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Сампдория - Фиорентина

    Исход игры
    Сампдория
    25% (12)
    Ничья
    25% (12)
    Фиорентина
    50% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (30)
    Меньше
    37.5% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (39)
    Нет
    18.75% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    39.6% (19)
    1:1 Ничья
    18.8% (9)
    2:1 Сампдория
    14.6% (7)
    1:0 Сампдория
    10.4% (5)
    0:1 Фиорентина
    8.3% (4)
    2:2 Ничья
    6.3% (3)
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    Сампдория
    Фиорентина
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