Стадион: Альянц Стэдиум
1:0
10' ГолВлахович Душан
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
36
Перин
Маттиа
12
Алекс
Сандро
10
Дибала
Пауло
4
Патрик
77
Марушич
Адам
- Основной состав
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Аке МарлиПолузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Ювентус
Лацио
30 матчей
90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.7%
33.3%
10%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
26.7%
3.3%
21 победа 8 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
40 матчей
67.5%
15%
17.5%
27 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.5%
50%
7.5%
17 побед 20 ничьих 3 победы
Второй тайм
52.5%
30%
17.5%
21 победа 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|10 (1)
|0.27
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.22
|Влахович Душан
|7
|0.19
|Кин Мойзе
|5
|0.14
|Бонуччи Леонардо
|5 (3)
|0.14
|Куадрадо Хуан
|4
|0.11
|Локателли Мануэль
|3
|0.08
|Де Лихт Маттайс
|3
|0.08
|Маккенни Уэстон
|3
|0.08
|Кьеза Федерико
|2
|0.05
|Бернардески Федерико
|1
|0.03
|Кулушевски Деян
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.03
|Закария Денис
|1
|0.03
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|27 (7)
|0.73
|Милинкович-Савич Сергей
|10
|0.27
|Педро Родригес
|8
|0.22
|Альберто Луис
|5
|0.14
|Андерсон Фелипе
|5
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.11
|Ачерби Франческо
|4
|0.11
|Лаццари Мануэль
|3
|0.08
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Патрик
|1
|0.03
|Марушич Адам
|1
|0.03
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.03
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Лукас Лейва
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|8
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Пеллегрини Лука
|6
|0
|Мората Альваро
|5
|0
|Рабио Адриен
|4
|0
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Кин Мойзе
|4
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|1
|Алекс Сандро
|3
|0
|Дибала Пауло
|3
|0
|Мело Артур
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Закария Денис
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Лукас Лейва
|8
|0
|Катальди Данило
|7
|0
|Патрик
|5
|1
|Марушич Адам
|5
|1
|Дзакканьи Маттиа
|6
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Педро Родригес
|5
|0
|Альберто Луис
|5
|0
|Иммобиле Чиро
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Раду Стефан
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Стракоша Томас
|2
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
32
13 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
7
30%
6
19%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
2
9%
9
28%
31-45
2
9%
3
9%
46-60
1
4%
7
22%
61-75
7
30%
4
13%
76-90
Пропущено
12
32
6 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
0
0%
7
22%
1-15
3
25%
6
19%
16-30
3
25%
5
16%
31-45
1
8%
2
6%
46-60
2
17%
6
19%
61-75
3
25%
6
19%
76-90
Забито
31
39
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
3
10%
6
15%
1-15
5
16%
2
5%
16-30
6
19%
7
18%
31-45
1
3%
8
21%
46-60
8
26%
7
18%
61-75
8
26%
9
23%
76-90
Пропущено
22
22
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
18%
4
18%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
6
27%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
7
32%
6
27%
76-90
Забито
54
71
27 В 1-м тайме 33
27 Во 2-м тайме 38
22 Забивали первыми 18
4 Не забивали 6
10
19%
12
17%
1-15
9
17%
5
7%
16-30
8
15%
16
23%
31-45
3
6%
11
15%
46-60
9
17%
14
20%
61-75
15
28%
13
18%
76-90
Пропущено
34
54
15 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 27
4
12%
11
20%
1-15
5
15%
8
15%
16-30
6
18%
8
15%
31-45
7
21%
5
9%
46-60
2
6%
10
19%
61-75
10
29%
29%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2
Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0
Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1
Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|66 - 31
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|81 - 32
|81
|3.
|Наполи
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|71 - 31
|76
|4.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|37
|21
|9
|7
|56 - 33
|72
|5.
|Лацио
|0:1 Заявка
|37
|18
|8
|11
|72 - 54
|62
|6.
|Рома
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|56 - 43
|60
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|18
|5
|14
|57 - 51
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|65 - 47
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|62 - 56
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 38
|50
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|64 - 63
|50
|12.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|57 - 58
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|43 - 55
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|49 - 70
|38
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|41 - 68
|36
|16.
|Сампдория
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|46 - 60
|36
|17.
|Салернитана
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|33 - 74
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|37
|6
|11
|20
|34 - 68
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|37
|4
|16
|17
|27 - 59
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|28 - 12
|40
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|4.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|24 - 12
|37
|5.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|26 - 16
|36
|6.
|Наполи
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|37 - 16
|36
|7.
|Лацио
|0:1 Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 25
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 24
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|31 - 29
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|29 - 32
|21
|14.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|28 - 44
|17
|18.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 33
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|34 - 19
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 16
|39
|5.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|0:1 Заявка
|19
|8
|3
|8
|33 - 32
|27
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|37 - 36
|26
|8.
|Рома
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 27
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 31
|21
|12.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 41
|18
|15.
|Салернитана
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 39
|16
|16.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 31
|13
|20.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|13 - 35
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус 1:0 Лацио
Исход игры
Ювентус
70.7% (99)
Ничья
25% (35)
Лацио
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
69.3% (79)
Меньше
30.7% (35)
Обе команды забьют
Да
83.33% (95)
Нет
16.67% (19)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
42.9% (60)
1:1 Ничья
13.6% (19)
1:0 Ювентус
10% (14)
2:2 Ничья
5% (7)
1:2 Лацио
2.9% (4)
3:2 Ювентус
2.1% (3)
2:0 Ювентус
1.4% (2)
3:0 Ювентус
1.4% (2)
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