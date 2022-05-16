Фелипе Андерсон подобрал мяч на линии штрафной и пробил по воротам вторым касанием, однако в створ не попал.

Джорджо Кьеллини прощается с туринской публикой, под овации трибун, партнеров и соперников уступая место на поле Маттайсу Де Лихту.

Влахович у лицевой линии успел достать тяжелый мяч, однако Лаццари навязал сербу борьбу и не дал тому развернуться.

Быстрый выход из обороны у "Лацио" срывается фолом Кабрала, который высоковато задрал ногу в единоборстве с Бонуччи. Арбитр обходится без желтой карточки.

Теперь уже Локателли высоко задирает ногу, нарушая правила в единоборстве с соперником. Штрафной для "Лацио", до ворот порядка 28 метров, мяч установлен правее центра.

Долго римляне готовили штрафной, в итоге Луис Альберто решил покатить на фланг, запоров перспективный "стандарт".

Фелипе Андерсон выбирается на ударную позицию на линии штрафной, но под удар бразильца успевает броситься защитник, от ноги которого мяч пришел в руки Перину.

15' Лаццари смещается с правого фланга в центр и с радиуса штрафной наносит удар с левой - мяч угодил в грудь Локателли и ушел на угловой.

13' Влахович забил 24-й гол в текущем чемпионате, на 3 мяча отставая от Чиро Иммобиле, который сегодня в заявке "Лацио" отсутствует. Получится ли у серба побороться за "Золотую бутсу" в Серии А?

12' Бернардески ушел от подката Марушича и с линии штрафной нанес обводящий удар в дальний угол - мяч просвистел рядом с "девяткой".

10' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДУШАН ВЛАХОВИЧ!

Мората разыграл аут с партнером и вырезал классную подачу на дальнюю штангу, а Влахович, опередив Марушича, головой поражает ближний угол гостевых ворот!

8' Атака хозяев через центр завершается подкатом под Влаховича, который арбитр посчитал чистым, с чем серб явно не согласен.

7' Влахович скидывает мяч головой на ход Морате, тот в борьбе с двумя защитниками ворвался в штрафную, но далековато отпустил от себя мяч, позволив Стракоше сыграть на выходе.

6' Ачерби довольно жестко фолит против Дибалы, далеко не сразу аргентинец поднимается с газона.