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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Ювентус
1:0
Первый тайм: 25'
Лацио
0'
1:0
10' Гол
Влахович Душан
25'
Удар Катальди в перекладину (вид...

Ход матча

10'
Влахович Душан
(Мората Альваро)
1:0
18'
Де Лихт Маттайс
Кьеллини Джорджо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 139
Ювентус 70.5% (98)
X 25.2% (35)
Лацио 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Лацио
2.35
4.75
8.21
Все Коэффициенты
Новости
36
Перин
Маттиа
11
Куадрадо
Хуан
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
47
Миретти
Фабио
27
Локателли
Мануэль
20
Бернардески
Федерико
10
Дибала
Пауло
9
Мората
Альваро
7
Влахович
Душан
1
Стракоша
Томас
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
11
Кабрал
Жоване
20
Дзакканьи
Маттиа
Ювентус
4-2-3-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Ювентус
Лацио

30 матчей

90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.7%
33.3%
10%
17 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
26.7%
3.3%
21 победа 8 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

40 матчей

67.5%
15%
17.5%
27 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.5%
50%
7.5%
17 побед 20 ничьих 3 победы

Второй тайм

52.5%
30%
17.5%
21 победа 12 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
С
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
С
2:3
К
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
К
0:1
СA
0:2
С
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
4:1
СИ
4:0
СA
0:2
К
2:1
К
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
СA
1:1
СA
5:2
СA
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 10 (1) 0.27
Мората Альваро 8 (1) 0.22
Влахович Душан 7 0.19
Кин Мойзе 5 0.14
Бонуччи Леонардо 5 (3) 0.14
Куадрадо Хуан 4 0.11
Локателли Мануэль 3 0.08
Де Лихт Маттайс 3 0.08
Маккенни Уэстон 3 0.08
Кьеза Федерико 2 0.05
Бернардески Федерико 1 0.03
Кулушевски Деян 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Де Шильо Маттиа 1 0.03
Закария Денис 1 0.03
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Алекс Сандро 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 27 (7) 0.73
Милинкович-Савич Сергей 10 0.27
Педро Родригес 8 0.22
Альберто Луис 5 0.14
Андерсон Фелипе 5 0.14
Дзакканьи Маттиа 4 0.11
Ачерби Франческо 4 0.11
Лаццари Мануэль 3 0.08
Катальди Данило 1 0.03
Патрик 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Хюсай Эльсейд 1 0.03
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Лукас Лейва 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 8 0
Данило Луис 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Пеллегрини Лука 6 0
Мората Альваро 5 0
Рабио Адриен 4 0
Бернардески Федерико 4 0
Кин Мойзе 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Алекс Сандро 3 0
Дибала Пауло 3 0
Мело Артур 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Де Шильо Маттиа 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Влахович Душан 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Закария Денис 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Лукас Лейва 8 0
Катальди Данило 7 0
Патрик 5 1
Марушич Адам 5 1
Дзакканьи Маттиа 6 0
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Педро Родригес 5 0
Альберто Луис 5 0
Иммобиле Чиро 4 0
Рейна Пепе 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Раду Стефан 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Стракоша Томас 2 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
32
13 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
7
30%
6
19%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
2
9%
9
28%
31-45
2
9%
3
9%
46-60
1
4%
7
22%
61-75
7
30%
4
13%
76-90

Пропущено

12
32
6 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
0
0%
7
22%
1-15
3
25%
6
19%
16-30
3
25%
5
16%
31-45
1
8%
2
6%
46-60
2
17%
6
19%
61-75
3
25%
6
19%
76-90

Забито

31
39
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
3
10%
6
15%
1-15
5
16%
2
5%
16-30
6
19%
7
18%
31-45
1
3%
8
21%
46-60
8
26%
7
18%
61-75
8
26%
9
23%
76-90

Пропущено

22
22
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
18%
4
18%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
6
27%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
7
32%
6
27%
76-90

Забито

54
71
27 В 1-м тайме 33
27 Во 2-м тайме 38
22 Забивали первыми 18
4 Не забивали 6
10
19%
12
17%
1-15
9
17%
5
7%
16-30
8
15%
16
23%
31-45
3
6%
11
15%
46-60
9
17%
14
20%
61-75
15
28%
13
18%
76-90

Пропущено

34
54
15 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 27
4
12%
11
20%
1-15
5
15%
8
15%
16-30
6
18%
8
15%
31-45
7
21%
5
9%
46-60
2
6%
10
19%
61-75
10
29%
29%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2
Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0
Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1
Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 37 25 8 4 66 - 31 83
2. Интер Милан Заявка 37 24 9 4 81 - 32 81
3. Наполи Заявка 37 23 7 7 71 - 31 76
4. Ювентус 1:0 Заявка 37 21 9 7 56 - 33 72
5. Лацио 0:1 Заявка 37 18 8 11 72 - 54 62
6. Рома Заявка 37 17 9 11 56 - 43 60
7. Фиорентина Заявка 37 18 5 14 57 - 51 59
8. Аталанта Заявка 37 16 11 10 65 - 47 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
13. Болонья Заявка 37 11 10 16 43 - 55 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 37 10 6 21 46 - 60 36
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 37 6 11 20 34 - 68 29
19. Дженоа Заявка 37 4 16 17 27 - 59 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
3. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
4. Ювентус 1:0 Заявка 19 11 4 4 24 - 12 37
5. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
6. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
7. Лацио 0:1 Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Сампдория Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
15. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
19. Кальяри Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус 1:0 Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио 0:1 Заявка 19 8 3 8 33 - 32 27
7. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
8. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 23'
    Фелипе Андерсон выбирается на ударную позицию на линии штрафной, но под удар бразильца успевает броситься защитник, от ноги которого мяч пришел в руки Перину.
  • 22'
    Долго римляне готовили штрафной, в итоге Луис Альберто решил покатить на фланг, запоров перспективный "стандарт".
  • Фол, нарушение
    21'
    Теперь уже Локателли высоко задирает ногу, нарушая правила в единоборстве с соперником. Штрафной для "Лацио", до ворот порядка 28 метров, мяч установлен правее центра.
  • Фол, нарушение
    20'
    Быстрый выход из обороны у "Лацио" срывается фолом Кабрала, который высоковато задрал ногу в единоборстве с Бонуччи. Арбитр обходится без желтой карточки.
  • 19'
    Влахович у лицевой линии успел достать тяжелый мяч, однако Лаццари навязал сербу борьбу и не дал тому развернуться.
  • Замена
    18'
    Джорджо Кьеллини прощается с туринской публикой, под овации трибун, партнеров и соперников уступая место на поле Маттайсу Де Лихту.
  • 16'
    Фелипе Андерсон подобрал мяч на линии штрафной и пробил по воротам вторым касанием, однако в створ не попал.
  • 15'
    Лаццари смещается с правого фланга в центр и с радиуса штрафной наносит удар с левой - мяч угодил в грудь Локателли и ушел на угловой.
  • 13'
    Влахович забил 24-й гол в текущем чемпионате, на 3 мяча отставая от Чиро Иммобиле, который сегодня в заявке "Лацио" отсутствует. Получится ли у серба побороться за "Золотую бутсу" в Серии А?
  • 12'
    Бернардески ушел от подката Марушича и с линии штрафной нанес обводящий удар в дальний угол - мяч просвистел рядом с "девяткой".
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДУШАН ВЛАХОВИЧ!
    Мората разыграл аут с партнером и вырезал классную подачу на дальнюю штангу, а Влахович, опередив Марушича, головой поражает ближний угол гостевых ворот!
  • 8'
    Атака хозяев через центр завершается подкатом под Влаховича, который арбитр посчитал чистым, с чем серб явно не согласен.
  • 7'
    Влахович скидывает мяч головой на ход Морате, тот в борьбе с двумя защитниками ворвался в штрафную, но далековато отпустил от себя мяч, позволив Стракоше сыграть на выходе.
  • Фол, нарушение
    6'
    Ачерби довольно жестко фолит против Дибалы, далеко не сразу аргентинец поднимается с газона.
  • Штанга
    5'
    А вот и первый момент! Дзакканьи смещается с левого фланга, сыграл в "стеночку" с Катальди, опять откатил мяч партнеру, который с 20 метров пальнул в перекладину!
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    • 4'
      Пока не держится мяч у соперников, все попытки обострить игру приводят к постоянным потерям.
    • 3'
      В матче первого круга "Ювентус" победил в Риме со счётом 2:0 - тогда дублем с пенальти отметился Леонардо Бонуччи.
    • 2'
      Турнирной мотивации у "Ювентуса" в этом сезоне уже не осталось, туринцы уже никуда не денутся с четвертого места. А вот  "Лацио" пока сохраняет пятую позицию и сегодня может её обеспечить, опередив заклятых соперников из "Ромы".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Ювентус 1:0 Лацио

    Исход игры
    Ювентус
    70.7% (99)
    Ничья
    25% (35)
    Лацио
    4.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.3% (79)
    Меньше
    30.7% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    42.9% (60)
    1:1 Ничья
    13.6% (19)
    1:0 Ювентус
    10% (14)
    2:2 Ничья
    5% (7)
    1:2 Лацио
    2.9% (4)
    3:2 Ювентус
    2.1% (3)
    2:0 Ювентус
    1.4% (2)
    3:0 Ювентус
    1.4% (2)
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