Стадион: Альянц Стэдиум
История личных встреч
Ювентус
Лацио
30 матчей
90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.7%
33.3%
10%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
26.7%
3.3%
21 победа 8 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
40 матчей
67.5%
15%
17.5%
27 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.5%
50%
7.5%
17 побед 20 ничьих 3 победы
Второй тайм
52.5%
30%
17.5%
21 победа 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|10 (1)
|0.28
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.22
|Влахович Душан
|6
|0.17
|Кин Мойзе
|5
|0.14
|Бонуччи Леонардо
|5 (3)
|0.14
|Куадрадо Хуан
|4
|0.11
|Локателли Мануэль
|3
|0.08
|Де Лихт Маттайс
|3
|0.08
|Маккенни Уэстон
|3
|0.08
|Кьеза Федерико
|2
|0.06
|Бернардески Федерико
|1
|0.03
|Кулушевски Деян
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.03
|Закария Денис
|1
|0.03
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|27 (7)
|0.75
|Милинкович-Савич Сергей
|10
|0.28
|Педро Родригес
|8
|0.22
|Альберто Луис
|5
|0.14
|Андерсон Фелипе
|5
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.11
|Ачерби Франческо
|4
|0.11
|Лаццари Мануэль
|3
|0.08
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Патрик
|1
|0.03
|Марушич Адам
|1
|0.03
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.03
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Лукас Лейва
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|8
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Пеллегрини Лука
|6
|0
|Мората Альваро
|5
|0
|Рабио Адриен
|4
|0
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Кин Мойзе
|4
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|1
|Алекс Сандро
|3
|0
|Дибала Пауло
|3
|0
|Мело Артур
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Закария Денис
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Лукас Лейва
|8
|0
|Катальди Данило
|7
|0
|Патрик
|5
|1
|Марушич Адам
|5
|1
|Дзакканьи Маттиа
|6
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Педро Родригес
|5
|0
|Альберто Луис
|5
|0
|Иммобиле Чиро
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Раду Стефан
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Стракоша Томас
|2
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
32
13 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
7
30%
6
19%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
2
9%
9
28%
31-45
2
9%
3
9%
46-60
1
4%
7
22%
61-75
7
30%
4
13%
76-90
Пропущено
12
32
6 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
0
0%
7
22%
1-15
3
25%
6
19%
16-30
3
25%
5
16%
31-45
1
8%
2
6%
46-60
2
17%
6
19%
61-75
3
25%
6
19%
76-90
Забито
31
39
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
3
10%
6
15%
1-15
5
16%
2
5%
16-30
6
19%
7
18%
31-45
1
3%
8
21%
46-60
8
26%
7
18%
61-75
8
26%
9
23%
76-90
Пропущено
22
22
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
18%
4
18%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
6
27%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
7
32%
6
27%
76-90
Забито
54
71
27 В 1-м тайме 33
27 Во 2-м тайме 38
22 Забивали первыми 18
4 Не забивали 6
10
19%
12
17%
1-15
9
17%
5
7%
16-30
8
15%
16
23%
31-45
3
6%
11
15%
46-60
9
17%
14
20%
61-75
15
28%
13
18%
76-90
Пропущено
34
54
15 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 27
4
12%
11
20%
1-15
5
15%
8
15%
16-30
6
18%
8
15%
31-45
7
21%
5
9%
46-60
2
6%
10
19%
61-75
10
29%
29%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2
Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0
Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1
Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|64 - 31
|80
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|3.
|Наполи
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|68 - 31
|73
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Лацио
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|72 - 53
|62
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|56 - 47
|59
|7.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|55 - 42
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|65 - 45
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|62 - 55
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|45 - 38
|47
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|61 - 62
|47
|12.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|55 - 55
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 52
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|48 - 69
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|38 - 66
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|42 - 59
|33
|17.
|Салернитана
|Заявка
|36
|7
|9
|20
|32 - 73
|30
|18.
|Кальяри
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|33 - 65
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|36
|4
|16
|16
|27 - 56
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|36
|6
|7
|23
|33 - 68
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|5.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|7.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|8.
|Верона
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|34 - 24
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|27 - 43
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|19.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|34 - 17
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 27
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|17.
|Салернитана
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
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- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Ювентус - Лацио
Исход игры
Ювентус
75% (39)
Ничья
21.2% (11)
Лацио
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
77.55% (38)
Меньше
22.45% (11)
Обе команды забьют
Да
89.8% (44)
Нет
10.2% (5)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
55.8% (29)
1:1 Ничья
13.5% (7)
2:2 Ничья
7.7% (4)
1:0 Ювентус
7.7% (4)
3:2 Ювентус
3.8% (2)
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