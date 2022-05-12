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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Ювентус
 
Позже
Лацио
Прогнозы 52
Ювентус 75% (39)
X 21.2% (11)
Лацио 3.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Лацио
2.42
3.76
3.12
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ювентус
Лацио

30 матчей

90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.7%
33.3%
10%
17 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
26.7%
3.3%
21 победа 8 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

40 матчей

67.5%
15%
17.5%
27 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.5%
50%
7.5%
17 побед 20 ничьих 3 победы

Второй тайм

52.5%
30%
17.5%
21 победа 12 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
С
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
С
2:3
К
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
К
0:1
СA
0:2
С
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
4:1
СИ
4:0
СA
0:2
К
2:1
К
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
СA
1:1
СA
5:2
СA
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 10 (1) 0.28
Мората Альваро 8 (1) 0.22
Влахович Душан 6 0.17
Кин Мойзе 5 0.14
Бонуччи Леонардо 5 (3) 0.14
Куадрадо Хуан 4 0.11
Локателли Мануэль 3 0.08
Де Лихт Маттайс 3 0.08
Маккенни Уэстон 3 0.08
Кьеза Федерико 2 0.06
Бернардески Федерико 1 0.03
Кулушевски Деян 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Де Шильо Маттиа 1 0.03
Закария Денис 1 0.03
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Алекс Сандро 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 27 (7) 0.75
Милинкович-Савич Сергей 10 0.28
Педро Родригес 8 0.22
Альберто Луис 5 0.14
Андерсон Фелипе 5 0.14
Дзакканьи Маттиа 4 0.11
Ачерби Франческо 4 0.11
Лаццари Мануэль 3 0.08
Катальди Данило 1 0.03
Патрик 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Хюсай Эльсейд 1 0.03
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Лукас Лейва 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 8 0
Данило Луис 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Пеллегрини Лука 6 0
Мората Альваро 5 0
Рабио Адриен 4 0
Бернардески Федерико 4 0
Кин Мойзе 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Алекс Сандро 3 0
Дибала Пауло 3 0
Мело Артур 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Де Шильо Маттиа 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Влахович Душан 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Закария Денис 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Лукас Лейва 8 0
Катальди Данило 7 0
Патрик 5 1
Марушич Адам 5 1
Дзакканьи Маттиа 6 0
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Педро Родригес 5 0
Альберто Луис 5 0
Иммобиле Чиро 4 0
Рейна Пепе 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Раду Стефан 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Стракоша Томас 2 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
32
13 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
7
30%
6
19%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
2
9%
9
28%
31-45
2
9%
3
9%
46-60
1
4%
7
22%
61-75
7
30%
4
13%
76-90

Пропущено

12
32
6 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
0
0%
7
22%
1-15
3
25%
6
19%
16-30
3
25%
5
16%
31-45
1
8%
2
6%
46-60
2
17%
6
19%
61-75
3
25%
6
19%
76-90

Забито

31
39
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
3
10%
6
15%
1-15
5
16%
2
5%
16-30
6
19%
7
18%
31-45
1
3%
8
21%
46-60
8
26%
7
18%
61-75
8
26%
9
23%
76-90

Пропущено

22
22
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
18%
4
18%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
6
27%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
7
32%
6
27%
76-90

Забито

54
71
27 В 1-м тайме 33
27 Во 2-м тайме 38
22 Забивали первыми 18
4 Не забивали 6
10
19%
12
17%
1-15
9
17%
5
7%
16-30
8
15%
16
23%
31-45
3
6%
11
15%
46-60
9
17%
14
20%
61-75
15
28%
13
18%
76-90

Пропущено

34
54
15 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 27
4
12%
11
20%
1-15
5
15%
8
15%
16-30
6
18%
8
15%
31-45
7
21%
5
9%
46-60
2
6%
10
19%
61-75
10
29%
29%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2
Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0
Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1
Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 36 24 8 4 64 - 31 80
2. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Фиорентина Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
7. Рома Заявка 36 17 8 11 55 - 42 59
8. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
9. Верона Заявка 36 14 10 12 62 - 55 52
10. Торино Заявка 36 12 11 13 45 - 38 47
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 36 10 14 12 55 - 55 44
13. Болонья Заявка 36 11 10 15 42 - 52 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Специя Заявка 36 9 6 21 38 - 66 33
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 36 7 9 20 32 - 73 30
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция Заявка 36 6 7 23 33 - 68 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
3. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
4. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
5. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 18 9 3 6 34 - 24 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 12 минут.

    Главный судья: Giovanni Ayroldi

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Ювентус 75% (39)
    X 21.2% (11)
    Лацио 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Лацио
    2.42
    3.76
    3.12
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ювентус - Лацио онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Лацио

    Исход игры
    Ювентус
    75% (39)
    Ничья
    21.2% (11)
    Лацио
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.55% (38)
    Меньше
    22.45% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    89.8% (44)
    Нет
    10.2% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    55.8% (29)
    1:1 Ничья
    13.5% (7)
    2:2 Ничья
    7.7% (4)
    1:0 Ювентус
    7.7% (4)
    3:2 Ювентус
    3.8% (2)
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