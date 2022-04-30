Стадион: SR-Bank Arena
17' Желтая карточкаВальстад Николас
0:1
21' ГолНдур Алиун
1:1
27' ГолБериша Ветон
38' Желтая карточкаФридйонссон Самуэль
2:1
42' ГолБериша Ветон
Ход матча
17'
21'
0:1
27'
1:1
42'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
-
27 Санде МадсНападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Полузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
-
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Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Викинг
Хёугесунн
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 14 побед
34 матча
38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
12 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0
Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0 Викинг - Яблонец 2:2 Тромсё - Викинг 0:2 Викинг - Одд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Бранн - Викинг 0:2
Хёугесунн
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3
Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0