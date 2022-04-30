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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 10571
Викинг
5:1
Конец матча
Хёугесунн
0'
17' Желтая карточка
Вальстад Николас
0:1
21' Гол
Ндур Алиун
1:1
27' Гол
Бериша Ветон
38' Желтая карточка
Фридйонссон Самуэль
2:1
42' Гол
Бериша Ветон
3:1
51' Гол
Бериша Ветон
70' Желтая карточка
Эскесен Юлиус
4:1
90' Гол
Себулонсен Себастьян
5:1
90' Гол
Себулонсен Себастьян
90'+5
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
8
Сольбаккен
Маркус
27
Фридйонссон
Самуэль
15
Сандберг
Никлас
14
Бериша
Ветон
9
Кабран
Кевин
1
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
25
Ндур
Алиун
16
Содерлунд
Александер
27
Санде
Мадс
Викинг
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Хёугесунн

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 14 побед

34 матча

38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
12 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

ТМК
1:0
Т
1:1
Т
4:2
ТМК
4:0
Т
0:1
Т
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
Т
1:0
Т
0:0
ТМК
4:0
ТМК
1:2
Т
2:1
Т
1:1
ТМК
2:2
Т
4:1
Т
3:2
ТМК
1:4
Т
0:1
Т
0:2
ТМК
2:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
0:2
ТМС
0:2
Т
1:1
КН
2:3
Т
2:0
Т
4:0
Т
1:0
ТМС
2:0

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0
Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0 Викинг - Яблонец 2:2 Тромсё - Викинг 0:2 Викинг - Одд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Бранн - Викинг 0:2
Хёугесунн
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3
Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Sebastian Soeraas Sebulonsen бьет в цель!
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Sebastian Soeraas Sebulonsen бьет в цель!
  • 85'
    Shayne Pattynama уходит с поля. Эукленн Сондре выходит вместо него
  • 75'
    Кабран Кевин уходит с поля. Траоре Маи выходит вместо него
  • 75'
    Санде Мадс уходит с поля. Нжи Билал выходит вместо него
  • Желтая карточка
    70'
    Эскесен Юлиус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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