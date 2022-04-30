Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Г О О О О Л - Sebastian Soeraas Sebulonsen бьет в цель!

90' Г О О О О Л - Sebastian Soeraas Sebulonsen бьет в цель!

85' Shayne Pattynama уходит с поля. Эукленн Сондре выходит вместо него