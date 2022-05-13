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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Краковия
3:0
Конец матча
Висла Плоцк
0'
1:0
9' Гол
Пестка Камил
2:0
31' Гол
Пестка Камил
3:0
69' Гол
Хебо Матиас
82' Желтая карточка
Михальски Дамян
87' Желтая карточка
Коноплянка Евгений
90'+3
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
8
Хебо
Матиас
33
Пестка
Камил
38
Мишор
Якуб
7
Ривалдиньо
4
Ханка
Серджу
96
Венгляж
Дамиан
89
Павляк
Александр
25
Жезничак
Якуб
2
Михальски
Дамян
4
Хжановски
Адам
11
Жоржинью
14
Швох
Матеуш
92
Фурман
Доминик
15
Валло
Кристиан
20
Секульски
Лукаш
24
Колар
Марко
Краковия
3-4-3
Висла Плоцк
4-4-2

История личных встреч

Краковия
Висла Плоцк

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
1:3
ЭГБ
1:1
Э
4:1
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 (1) 0.24
Ханка Серджу 4 0.12
Пестка Камил 4 0.12
Мишор Якуб 3 0.09
Какабадзе Отар 3 0.09
Рыпэ Корнел 3 0.09
Ракочи Михал 3 0.09
Хебо Матиас 2 0.06
Родин Матай 2 0.06
Пищек Филип 2 0.06
Лосаж Флорьян 1 0.03
Альварес Маркос 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Балай Филип 1 0.03
Сиплак Михал 0 0
Роша Луиш 0 0
Karol Knap 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 13 0.39
Damian Warchol 6 0.18
Швох Матеуш 5 (2) 0.15
Вольски Рафал 4 (1) 0.12
Колар Марко 3 0.09
Расак Дамиан 3 0.09
Томасик Пётр 2 0.06
Кривоцюк Антон 2 0.06
Валло Кристиан 1 0.03
Михальски Дамян 1 0.03
Жоржинью 1 0.03
Целеменцки Радослав 1 0.03
Лагатор Душан 1 0.03
Фурман Доминик 0 0
Жезничак Якуб 0 0
Збозень Дамьян 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родин Матай 9 0
Ханка Серджу 7 1
Ван Амерсфоорт Пелле 7 0
Сиплак Михал 6 0
Лосаж Флорьян 5 0
Лусюш Сильвестер 5 0
Пестка Камил 3 1
Рыпэ Корнел 3 0
Хебо Матиас 3 0
Яблонски Давид 3 0
Karol Knap 3 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Какабадзе Отар 2 0
Югас Якуб 2 0
Ривалдиньо 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Ракочи Михал 2 0
Коноплянка Евгений 1 0
Роша Луиш 1 0
Пищек Филип 1 0
Балай Филип 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 11 2
Томасик Пётр 9 0
Фурман Доминик 5 2
Кривоцюк Антон 8 0
Швох Матеуш 7 0
Вольски Рафал 6 0
Михальски Дамян 6 0
Секульски Лукаш 4 1
Лесняк Филип 4 0
Лагатор Душан 4 0
Расак Дамиан 4 0
Колар Марко 3 0
Целеменцки Радослав 3 0
Гербовски Фридерик 3 0
Збозень Дамьян 2 0
Каминьски Кжиштоф 2 0
Damian Warchol 2 0
Валло Кристиан 2 0
Коцыля Давид 2 0
Жоржинью 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
24
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
13%
5
21%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
2
9%
5
21%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
6
26%
4
17%
61-75
8
35%
4
17%
76-90

Пропущено

20
34
13 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
10%
3
9%
1-15
5
25%
6
18%
16-30
6
30%
7
21%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
2
10%
7
21%
61-75
4
20%
7
21%
76-90

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 12
24 Не забивали 20
1
7%
4
18%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
2
13%
1
5%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
5
24%
4
25%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
6
29%
4
25%
76-90

Забито

38
46
13 В 1-м тайме 29
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 19
10 Не забивали 7
4
11%
9
20%
1-15
4
11%
10
22%
16-30
5
13%
10
22%
31-45
6
16%
5
11%
46-60
9
24%
7
15%
61-75
10
26%
5
11%
76-90

Пропущено

41
50
22 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
5
12%
3
6%
1-15
6
15%
8
16%
16-30
11
27%
11
22%
31-45
5
12%
6
12%
46-60
4
10%
11
22%
61-75
10
24%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0
Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1
Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 32 20 8 4 63 - 22 68
2. Ракув 32 19 9 4 57 - 29 66
3. Погонь Щецин 32 18 9 5 61 - 29 63
4. Лехия Гданьск 32 16 8 8 52 - 36 56
5. Пяст 32 14 8 10 43 - 36 50
6. Краковия 33 12 10 11 40 - 39 46
7. Висла Плоцк 33 14 3 16 45 - 51 45
8. Радомьяк Радом 32 10 14 8 37 - 37 44
9. Гурник Забже 32 11 8 13 47 - 50 41
10. Легия 0:1 33 12 3 18 41 - 47 39
11. Варта Познань 32 10 9 13 33 - 36 39
12. Ягеллония 1:0 33 9 12 12 37 - 48 39
13. Сталь Мелец 32 9 9 14 38 - 48 36
14. Заглембе Любин 32 10 5 17 41 - 57 35
15. Шлёнск 32 7 13 12 38 - 47 34
16. Висла Краков 32 7 10 15 35 - 49 31
17. Брук-Бет Термалица 32 7 10 15 34 - 53 31
18. Гурник Ленчна 32 6 10 16 27 - 55 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 16 12 3 1 30 - 11 39
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 16 9 6 1 32 - 13 33
5. Висла Плоцк 16 10 2 4 24 - 14 32
6. Легия 0:1 16 9 0 7 26 - 21 27
7. Краковия 17 7 5 5 24 - 19 26
8. Ягеллония 1:0 17 6 7 4 22 - 18 25
9. Радомьяк Радом 16 6 7 3 22 - 20 25
10. Пяст 16 7 3 6 22 - 21 24
11. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
12. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Висла Краков 16 5 5 6 21 - 20 20
15. Брук-Бет Термалица 16 5 5 6 19 - 25 20
16. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Гурник Ленчна 16 4 6 6 15 - 26 18
18. Шлёнск 16 3 8 5 15 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Лех 16 8 5 3 25 - 16 29
3. Погонь Щецин 16 7 7 2 22 - 12 28
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Варта Познань 16 6 3 7 18 - 16 21
6. Краковия 16 5 5 6 16 - 20 20
7. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
8. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Ягеллония 1:0 16 3 5 8 15 - 30 14
12. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
13. Висла Плоцк 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Сталь Мелец 16 2 6 8 18 - 28 12
15. Легия 0:1 17 3 3 11 15 - 26 12
16. Висла Краков 16 2 5 9 14 - 29 11
17. Брук-Бет Термалица 16 2 5 9 15 - 28 11
18. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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