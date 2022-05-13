Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
3:0
Конец матча
1:0
9' ГолПестка Камил
2:0
31' ГолПестка Камил
3:0
69' ГолХебо Матиас
82' Желтая карточкаМихальски Дамян
87' Желтая карточкаКоноплянка Евгений
Ход матча
9'
1:0
31'
2:0
69'
3:0
82'
31
Грошшо
Лукаш
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
38
Мишор
Якуб
11
Жоржинью
14
Швох
Матеуш
24
Колар
Марко
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Роша ЛуишЗащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 ЖоржиньюПолузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Колар МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Стано Павол
История личных встреч
Краковия
Висла Плоцк
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.24
|Ханка Серджу
|4
|0.12
|Пестка Камил
|4
|0.12
|Мишор Якуб
|3
|0.09
|Какабадзе Отар
|3
|0.09
|Рыпэ Корнел
|3
|0.09
|Ракочи Михал
|3
|0.09
|Хебо Матиас
|2
|0.06
|Родин Матай
|2
|0.06
|Пищек Филип
|2
|0.06
|Лосаж Флорьян
|1
|0.03
|Альварес Маркос
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Балай Филип
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|13
|0.39
|Damian Warchol
|6
|0.18
|Швох Матеуш
|5 (2)
|0.15
|Вольски Рафал
|4 (1)
|0.12
|Колар Марко
|3
|0.09
|Расак Дамиан
|3
|0.09
|Томасик Пётр
|2
|0.06
|Кривоцюк Антон
|2
|0.06
|Валло Кристиан
|1
|0.03
|Михальски Дамян
|1
|0.03
|Жоржинью
|1
|0.03
|Целеменцки Радослав
|1
|0.03
|Лагатор Душан
|1
|0.03
|Фурман Доминик
|0
|0
|Жезничак Якуб
|0
|0
|Збозень Дамьян
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родин Матай
|9
|0
|Ханка Серджу
|7
|1
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|0
|Сиплак Михал
|6
|0
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Лусюш Сильвестер
|5
|0
|Пестка Камил
|3
|1
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Хебо Матиас
|3
|0
|Яблонски Давид
|3
|0
|Karol Knap
|3
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Ракочи Михал
|2
|0
|Коноплянка Евгений
|1
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|11
|2
|Томасик Пётр
|9
|0
|Фурман Доминик
|5
|2
|Кривоцюк Антон
|8
|0
|Швох Матеуш
|7
|0
|Вольски Рафал
|6
|0
|Михальски Дамян
|6
|0
|Секульски Лукаш
|4
|1
|Лесняк Филип
|4
|0
|Лагатор Душан
|4
|0
|Расак Дамиан
|4
|0
|Колар Марко
|3
|0
|Целеменцки Радослав
|3
|0
|Гербовски Фридерик
|3
|0
|Збозень Дамьян
|2
|0
|Каминьски Кжиштоф
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Валло Кристиан
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Жоржинью
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
24
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
13%
5
21%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
2
9%
5
21%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
6
26%
4
17%
61-75
8
35%
4
17%
76-90
Пропущено
20
34
13 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
10%
3
9%
1-15
5
25%
6
18%
16-30
6
30%
7
21%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
2
10%
7
21%
61-75
4
20%
7
21%
76-90
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 12
24 Не забивали 20
1
7%
4
18%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
2
13%
1
5%
76-90
Пропущено
21
16
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
5
24%
4
25%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
6
29%
4
25%
76-90
Забито
38
46
13 В 1-м тайме 29
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 19
10 Не забивали 7
4
11%
9
20%
1-15
4
11%
10
22%
16-30
5
13%
10
22%
31-45
6
16%
5
11%
46-60
9
24%
7
15%
61-75
10
26%
5
11%
76-90
Пропущено
41
50
22 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
5
12%
3
6%
1-15
6
15%
8
16%
16-30
11
27%
11
22%
31-45
5
12%
6
12%
46-60
4
10%
11
22%
61-75
10
24%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0
Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1
Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|32
|20
|8
|4
|63 - 22
|68
|2.
|Ракув
|32
|19
|9
|4
|57 - 29
|66
|3.
|Погонь Щецин
|32
|18
|9
|5
|61 - 29
|63
|4.
|Лехия Гданьск
|32
|16
|8
|8
|52 - 36
|56
|5.
|Пяст
|32
|14
|8
|10
|43 - 36
|50
|6.
|Краковия
|33
|12
|10
|11
|40 - 39
|46
|7.
|Висла Плоцк
|33
|14
|3
|16
|45 - 51
|45
|8.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|0:1
|33
|12
|3
|18
|41 - 47
|39
|11.
|Варта Познань
|32
|10
|9
|13
|33 - 36
|39
|12.
|Ягеллония
|1:0
|33
|9
|12
|12
|37 - 48
|39
|13.
|Сталь Мелец
|32
|9
|9
|14
|38 - 48
|36
|14.
|Заглембе Любин
|32
|10
|5
|17
|41 - 57
|35
|15.
|Шлёнск
|32
|7
|13
|12
|38 - 47
|34
|16.
|Висла Краков
|32
|7
|10
|15
|35 - 49
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|32
|7
|10
|15
|34 - 53
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|32
|6
|10
|16
|27 - 55
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|16
|9
|6
|1
|32 - 13
|33
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|0:1
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|8.
|Ягеллония
|1:0
|17
|6
|7
|4
|22 - 18
|25
|9.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|10.
|Пяст
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|11.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|12.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Висла Краков
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|16
|5
|5
|6
|19 - 25
|20
|16.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|18.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Лех
|16
|8
|5
|3
|25 - 16
|29
|3.
|Погонь Щецин
|16
|7
|7
|2
|22 - 12
|28
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|16 - 20
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Ягеллония
|1:0
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Сталь Мелец
|16
|2
|6
|8
|18 - 28
|12
|15.
|Легия
|0:1
|17
|3
|3
|11
|15 - 26
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|5
|9
|15 - 28
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10