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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Ягеллония
1:0
Второй тайм: 52'
Легия
0'
45' Желтая карточка
Холовня Матеуш
45' Желтая карточка
Цэру Богдан
1:0
48' Гол
Пуэрто Исраэль
52'
33
Аломерович
Златан
25
Цэру
Богдан
4
Пуэрто
Исраэль
2
Паздан
Михал
27
Вдовик
Бартломей
23
Струски
Кароль
6
Романчук
Тарас
5
Настич
Боян
32
Milosz
Matysik
28
Гуаль
Марк
15
Кариока
Силва
31
Мишта
Цезарий
29
Роуз
Линдси
14
Харатин
Игорь
4
Ветеска
Матеуш
3
Холовня
Матеуш
99
Слиш
Бартош
16
Челхака
Юрген
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
9
Пекхарт
Томаш
Ягеллония
3-4-3
Легия
4-2-3-1

История личных встреч

Ягеллония
Легия

18 матчей

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

35 матчей

22.9%
37.1%
40%
8 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.9%
40%
37.1%
8 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
ЭГА
0:0
Э
4:0
Э
0:0
ЭГА
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
1:0
ЭГА
0:0
Э
1:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:1
EFR
1:0
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:3
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
OE
2:1
КЛ
2:1
К
0:0
КЛ
1:1
OE
1:2
OE
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.21
Пржикрыл Томаш 6 0.18
Черных Фёдор 4 (1) 0.12
Бида Бартош 3 0.09
Романчук Тарас 3 0.09
Гуаль Марк 3 0.09
Пуэрто Исраэль 2 0.06
Кариока Силва 2 0.06
Струски Кароль 1 0.03
Жиро Михал 1 0.03
Milosz Matysik 1 0.03
Августин Блажей 1 0.03
Мыстковски Пшемыслав 1 0.03
Andrzej Trubeha 1 0.03
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Цэру Богдан 0 0
Вдовик Бартломей 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 7 (1) 0.21
Вшолек Павел 6 0.18
Лопеш Рафаэл 4 0.12
Ветеска Матеуш 4 0.12
Мучи Эрнест 4 0.12
Жозуэ Филипе 2 0.06
Росолек Мацей 2 0.06
Эмрели Махир 2 0.06
Соколовски Патрик 2 0.06
Йоханссон Маттиас 1 0.03
Слиш Бартош 1 0.03
Холовня Матеуш 1 0.03
Навроцкий Майк 1 0.03
Харатин Игорь 1 0.03
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 10 0
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 7 0
Струски Кароль 7 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Цэру Богдан 4 1
Настич Боян 5 0
Поспишил Мартин 5 0
Паздан Михал 4 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Kacper Tabis 4 0
Milosz Matysik 3 0
Аломерович Златан 2 0
Квецень Бартош 2 0
Мыстковски Пшемыслав 2 0
Имас Хесус 2 0
Andrzej Trubeha 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Кариока Силва 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Жиро Михал 1 0
Гуаль Марк 1 0
Бида Бартош 1 0
Patryk Czerech 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 11 0
Енджейчик Артур 9 0
Ветеска Матеуш 8 0
Младенович Филип 6 1
Жозуэ Филипе 6 1
Йоханссон Маттиас 7 0
Лопеш Рафаэл 5 1
Пекхарт Томаш 5 0
Харатин Игорь 3 1
Навроцкий Майк 4 0
Лима Лукас II 3 0
Росолек Мацей 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Роуз Линдси 2 0
Холовня Матеуш 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Челхака Юрген 2 0
Вербич Беньямин 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Скибицки Кацпер 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
13
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
4
18%
2
15%
16-30
4
18%
4
31%
31-45
4
18%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
7
32%
3
23%
76-90

Пропущено

17
27
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
18%
3
11%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
5
29%
29%
7
26%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
1
6%
5
19%
76-90

Забито

15
26
2 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
0
0%
3
12%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
1
7%
9
35%
31-45
5
33%
3
12%
46-60
6
40%
4
15%
61-75
2
13%
2
8%
76-90

Пропущено

30
21
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
8
27%
6
29%
31-45
9
30%
4
19%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
7
23%
6
29%
76-90

Забито

37
39
10 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
0
0%
3
8%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
5
14%
13
33%
31-45
9
24%
6
15%
46-60
9
24%
5
13%
61-75
9
24%
5
13%
76-90

Пропущено

47
48
20 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 25
3
6%
4
8%
1-15
4
9%
7
15%
16-30
13
28%
13
27%
31-45
12
26%
8
17%
46-60
7
15%
5
10%
61-75
8
17%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2
Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2
Легия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1
Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 32 20 8 4 63 - 22 68
2. Ракув 32 19 9 4 57 - 29 66
3. Погонь Щецин 32 18 9 5 61 - 29 63
4. Лехия Гданьск 32 16 8 8 52 - 36 56
5. Пяст 32 14 8 10 43 - 36 50
6. Краковия 33 12 10 11 40 - 39 46
7. Висла Плоцк 33 14 3 16 45 - 51 45
8. Радомьяк Радом 32 10 14 8 37 - 37 44
9. Гурник Забже 32 11 8 13 47 - 50 41
10. Легия 0:1 33 12 3 18 41 - 47 39
11. Варта Познань 32 10 9 13 33 - 36 39
12. Ягеллония 1:0 33 9 12 12 37 - 48 39
13. Сталь Мелец 32 9 9 14 38 - 48 36
14. Заглембе Любин 32 10 5 17 41 - 57 35
15. Шлёнск 32 7 13 12 38 - 47 34
16. Висла Краков 32 7 10 15 35 - 49 31
17. Брук-Бет Термалица 32 7 10 15 34 - 53 31
18. Гурник Ленчна 32 6 10 16 27 - 55 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 16 12 3 1 30 - 11 39
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 16 9 6 1 32 - 13 33
5. Висла Плоцк 16 10 2 4 24 - 14 32
6. Легия 0:1 16 9 0 7 26 - 21 27
7. Краковия 17 7 5 5 24 - 19 26
8. Ягеллония 1:0 17 6 7 4 22 - 18 25
9. Радомьяк Радом 16 6 7 3 22 - 20 25
10. Пяст 16 7 3 6 22 - 21 24
11. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
12. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Висла Краков 16 5 5 6 21 - 20 20
15. Брук-Бет Термалица 16 5 5 6 19 - 25 20
16. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Гурник Ленчна 16 4 6 6 15 - 26 18
18. Шлёнск 16 3 8 5 15 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Лех 16 8 5 3 25 - 16 29
3. Погонь Щецин 16 7 7 2 22 - 12 28
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Варта Познань 16 6 3 7 18 - 16 21
6. Краковия 16 5 5 6 16 - 20 20
7. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
8. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Ягеллония 1:0 16 3 5 8 15 - 30 14
12. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
13. Висла Плоцк 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Сталь Мелец 16 2 6 8 18 - 28 12
15. Легия 0:1 17 3 3 11 15 - 26 12
16. Висла Краков 16 2 5 9 14 - 29 11
17. Брук-Бет Термалица 16 2 5 9 15 - 28 11
18. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Цэру Богдан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Холовня Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Diego Carioca уходит с поля. Томаш Прикрил выходит вместо него
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Легия
3.28
3.42
3.27
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