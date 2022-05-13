Стадион: Городской стадион Белостока
45' Желтая карточкаХоловня Матеуш
45' Желтая карточкаЦэру Богдан
1:0
48' ГолПуэрто Исраэль
Ход матча
45'
45'
48'
1:0
25
Цэру
Богдан
28
Гуаль
Марк
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Новак
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Ягеллония
Легия
18 матчей
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
35 матчей
22.9%
37.1%
40%
8 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
22.9%
40%
37.1%
8 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.21
|Пржикрыл Томаш
|6
|0.18
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.12
|Бида Бартош
|3
|0.09
|Романчук Тарас
|3
|0.09
|Гуаль Марк
|3
|0.09
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.06
|Кариока Силва
|2
|0.06
|Струски Кароль
|1
|0.03
|Жиро Михал
|1
|0.03
|Milosz Matysik
|1
|0.03
|Августин Блажей
|1
|0.03
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.03
|Andrzej Trubeha
|1
|0.03
|Настич Боян
|0
|0
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|7 (1)
|0.21
|Вшолек Павел
|6
|0.18
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.12
|Ветеска Матеуш
|4
|0.12
|Мучи Эрнест
|4
|0.12
|Жозуэ Филипе
|2
|0.06
|Росолек Мацей
|2
|0.06
|Эмрели Махир
|2
|0.06
|Соколовски Патрик
|2
|0.06
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.03
|Слиш Бартош
|1
|0.03
|Холовня Матеуш
|1
|0.03
|Навроцкий Майк
|1
|0.03
|Харатин Игорь
|1
|0.03
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|10
|0
|Августин Блажей
|6
|1
|Черных Фёдор
|7
|0
|Струски Кароль
|7
|0
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Цэру Богдан
|4
|1
|Настич Боян
|5
|0
|Поспишил Мартин
|5
|0
|Паздан Михал
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Kacper Tabis
|4
|0
|Milosz Matysik
|3
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Мыстковски Пшемыслав
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Кариока Силва
|1
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Жиро Михал
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Patryk Czerech
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|11
|0
|Енджейчик Артур
|9
|0
|Ветеска Матеуш
|8
|0
|Младенович Филип
|6
|1
|Жозуэ Филипе
|6
|1
|Йоханссон Маттиас
|7
|0
|Лопеш Рафаэл
|5
|1
|Пекхарт Томаш
|5
|0
|Харатин Игорь
|3
|1
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Боруц Артур
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Холовня Матеуш
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Скибицки Кацпер
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
13
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
4
18%
2
15%
16-30
4
18%
4
31%
31-45
4
18%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
7
32%
3
23%
76-90
Пропущено
17
27
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
18%
3
11%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
5
29%
29%
7
26%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
1
6%
5
19%
76-90
Забито
15
26
2 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
0
0%
3
12%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
1
7%
9
35%
31-45
5
33%
3
12%
46-60
6
40%
4
15%
61-75
2
13%
2
8%
76-90
Пропущено
30
21
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
8
27%
6
29%
31-45
9
30%
4
19%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
7
23%
6
29%
76-90
Забито
37
39
10 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
0
0%
3
8%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
5
14%
13
33%
31-45
9
24%
6
15%
46-60
9
24%
5
13%
61-75
9
24%
5
13%
76-90
Пропущено
47
48
20 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 25
3
6%
4
8%
1-15
4
9%
7
15%
16-30
13
28%
13
27%
31-45
12
26%
8
17%
46-60
7
15%
5
10%
61-75
8
17%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2
Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2
Легия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1
Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|32
|20
|8
|4
|63 - 22
|68
|2.
|Ракув
|32
|19
|9
|4
|57 - 29
|66
|3.
|Погонь Щецин
|32
|18
|9
|5
|61 - 29
|63
|4.
|Лехия Гданьск
|32
|16
|8
|8
|52 - 36
|56
|5.
|Пяст
|32
|14
|8
|10
|43 - 36
|50
|6.
|Краковия
|33
|12
|10
|11
|40 - 39
|46
|7.
|Висла Плоцк
|33
|14
|3
|16
|45 - 51
|45
|8.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|0:1
|33
|12
|3
|18
|41 - 47
|39
|11.
|Варта Познань
|32
|10
|9
|13
|33 - 36
|39
|12.
|Ягеллония
|1:0
|33
|9
|12
|12
|37 - 48
|39
|13.
|Сталь Мелец
|32
|9
|9
|14
|38 - 48
|36
|14.
|Заглембе Любин
|32
|10
|5
|17
|41 - 57
|35
|15.
|Шлёнск
|32
|7
|13
|12
|38 - 47
|34
|16.
|Висла Краков
|32
|7
|10
|15
|35 - 49
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|32
|7
|10
|15
|34 - 53
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|32
|6
|10
|16
|27 - 55
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|16
|9
|6
|1
|32 - 13
|33
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|0:1
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|8.
|Ягеллония
|1:0
|17
|6
|7
|4
|22 - 18
|25
|9.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|10.
|Пяст
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|11.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|12.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Висла Краков
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|16
|5
|5
|6
|19 - 25
|20
|16.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|18.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Лех
|16
|8
|5
|3
|25 - 16
|29
|3.
|Погонь Щецин
|16
|7
|7
|2
|22 - 12
|28
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|16 - 20
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Ягеллония
|1:0
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Сталь Мелец
|16
|2
|6
|8
|18 - 28
|12
|15.
|Легия
|0:1
|17
|3
|3
|11
|15 - 26
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|5
|9
|15 - 28
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10