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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Ягеллония
2:2
Конец матча
Легия
0'
45' Желтая карточка
Холовня Матеуш
45' Желтая карточка
Цэру Богдан
1:0
48' Гол
Пуэрто Исраэль
56' Желтая карточка
Челхака Юрген
1:1
70' Гол
Пекхарт Томаш
75' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
75' Желтая карточка
Имас Хесус
2:1
76' Пенальти
Имас Хесус
82' Желтая карточка
Харатин Игорь
2:2
85' Гол в свои ворота
Паздан Михал
90'+5
33
Аломерович
Златан
25
Цэру
Богдан
4
Пуэрто
Исраэль
2
Паздан
Михал
27
Вдовик
Бартломей
23
Струски
Кароль
6
Романчук
Тарас
5
Настич
Боян
32
Milosz
Matysik
28
Гуаль
Марк
15
Кариока
Силва
31
Мишта
Цезарий
29
Роуз
Линдси
14
Харатин
Игорь
4
Ветеска
Матеуш
3
Холовня
Матеуш
99
Слиш
Бартош
16
Челхака
Юрген
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
9
Пекхарт
Томаш
Ягеллония
3-4-3
Легия
4-2-3-1

История личных встреч

Ягеллония
Легия

18 матчей

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

35 матчей

22.9%
37.1%
40%
8 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.9%
40%
37.1%
8 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
ЭГА
0:0
Э
4:0
Э
0:0
ЭГА
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
1:0
ЭГА
0:0
Э
1:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:1
EFR
1:0
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:3
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
OE
2:1
КЛ
2:1
К
0:0
КЛ
1:1
OE
1:2
OE
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 8 (1) 0.24
Пржикрыл Томаш 6 0.18
Черных Фёдор 4 (1) 0.12
Пуэрто Исраэль 3 0.09
Бида Бартош 3 0.09
Романчук Тарас 3 0.09
Гуаль Марк 3 0.09
Кариока Силва 2 0.06
Струски Кароль 1 0.03
Жиро Михал 1 0.03
Milosz Matysik 1 0.03
Августин Блажей 1 0.03
Мыстковски Пшемыслав 1 0.03
Andrzej Trubeha 1 0.03
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Паздан Михал 0 0
Цэру Богдан 0 0
Вдовик Бартломей 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 8 (1) 0.24
Вшолек Павел 6 0.18
Лопеш Рафаэл 4 0.12
Ветеска Матеуш 4 0.12
Мучи Эрнест 4 0.12
Жозуэ Филипе 2 0.06
Росолек Мацей 2 0.06
Эмрели Махир 2 0.06
Соколовски Патрик 2 0.06
Слиш Бартош 1 0.03
Йоханссон Маттиас 1 0.03
Холовня Матеуш 1 0.03
Навроцкий Майк 1 0.03
Харатин Игорь 1 0.03
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 10 0
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 7 0
Струски Кароль 7 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Цэру Богдан 4 1
Настич Боян 5 0
Поспишил Мартин 5 0
Паздан Михал 4 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Kacper Tabis 4 0
Имас Хесус 3 0
Milosz Matysik 3 0
Аломерович Златан 2 0
Квецень Бартош 2 0
Мыстковски Пшемыслав 2 0
Andrzej Trubeha 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Кариока Силва 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Жиро Михал 1 0
Гуаль Марк 1 0
Бида Бартош 1 0
Patryk Czerech 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 11 0
Енджейчик Артур 9 0
Жозуэ Филипе 7 1
Ветеска Матеуш 8 0
Младенович Филип 6 1
Йоханссон Маттиас 7 0
Лопеш Рафаэл 5 1
Харатин Игорь 4 1
Пекхарт Томаш 5 0
Навроцкий Майк 4 0
Лима Лукас II 3 0
Росолек Мацей 3 0
Челхака Юрген 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Роуз Линдси 2 0
Холовня Матеуш 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Вербич Беньямин 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Скибицки Кацпер 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
14
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
4
16%
2
14%
16-30
4
16%
4
29%
31-45
5
20%
3
21%
46-60
3
12%
2
14%
61-75
9
36%
3
21%
76-90

Пропущено

18
30
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
3
17%
3
10%
1-15
3
17%
4
13%
16-30
5
28%
7
23%
31-45
3
17%
5
17%
46-60
3
17%
4
13%
61-75
1
6%
7
23%
76-90

Забито

15
26
2 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
0
0%
3
12%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
1
7%
9
35%
31-45
5
33%
3
12%
46-60
6
40%
4
15%
61-75
2
13%
2
8%
76-90

Пропущено

30
21
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
8
27%
6
29%
31-45
9
30%
4
19%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
7
23%
6
29%
76-90

Забито

40
40
10 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
0
0%
3
8%
1-15
5
13%
7
18%
16-30
5
13%
13
33%
31-45
10
25%
6
15%
46-60
9
23%
6
15%
61-75
11
28%
5
13%
76-90

Пропущено

48
51
20 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 26
3
6%
4
8%
1-15
4
8%
7
14%
16-30
13
27%
13
25%
31-45
12
25%
9
18%
46-60
8
17%
5
10%
61-75
8
17%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2
Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2
Легия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1
Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 32 20 8 4 63 - 22 68
2. Ракув 32 19 9 4 57 - 29 66
3. Погонь Щецин 32 18 9 5 61 - 29 63
4. Лехия Гданьск 32 16 8 8 52 - 36 56
5. Пяст 32 14 8 10 43 - 36 50
6. Краковия 33 12 10 11 40 - 39 46
7. Висла Плоцк 33 14 3 16 45 - 51 45
8. Радомьяк Радом 32 10 14 8 37 - 37 44
9. Гурник Забже 32 11 8 13 47 - 50 41
10. Легия 33 12 4 17 43 - 48 40
11. Варта Познань 32 10 9 13 33 - 36 39
12. Ягеллония 33 8 13 12 38 - 50 37
13. Сталь Мелец 32 9 9 14 38 - 48 36
14. Заглембе Любин 32 10 5 17 41 - 57 35
15. Шлёнск 32 7 13 12 38 - 47 34
16. Висла Краков 32 7 10 15 35 - 49 31
17. Брук-Бет Термалица 32 7 10 15 34 - 53 31
18. Гурник Ленчна 32 6 10 16 27 - 55 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 16 12 3 1 30 - 11 39
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 16 9 6 1 32 - 13 33
5. Висла Плоцк 16 10 2 4 24 - 14 32
6. Легия 16 9 0 7 26 - 21 27
7. Краковия 17 7 5 5 24 - 19 26
8. Радомьяк Радом 16 6 7 3 22 - 20 25
9. Пяст 16 7 3 6 22 - 21 24
10. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
11. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
12. Ягеллония 17 5 8 4 23 - 20 23
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Висла Краков 16 5 5 6 21 - 20 20
15. Брук-Бет Термалица 16 5 5 6 19 - 25 20
16. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Гурник Ленчна 16 4 6 6 15 - 26 18
18. Шлёнск 16 3 8 5 15 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Лех 16 8 5 3 25 - 16 29
3. Погонь Щецин 16 7 7 2 22 - 12 28
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Варта Познань 16 6 3 7 18 - 16 21
6. Краковия 16 5 5 6 16 - 20 20
7. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
8. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Ягеллония 16 3 5 8 15 - 30 14
12. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
13. Висла Плоцк 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 16 2 6 8 18 - 28 12
16. Висла Краков 16 2 5 9 14 - 29 11
17. Брук-Бет Термалица 16 2 5 9 15 - 28 11
18. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Цэру Богдан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      45'
      Холовня Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Diego Carioca уходит с поля. Томаш Прикрил выходит вместо него
    • 7'
      Гуаль Марк уходит с поля. Имас Хесус выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ягеллония 2:2 Легия онлайн

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