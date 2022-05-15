Стадион: Stadion Stali Mielec
0:1
Перерыв
6' Желтая карточкаЭкспозито Эрик
0:1
16' ГолПих Роберт
23' Желтая карточкаМончиньски Кжиштоф
Ход матча
16'
0:1
34
Завада
Оскар
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Завада ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Вавщик ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
88 Kais Al-Ani
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Кинтана КайеНападающий
-
Главный тренер: Piotr Tworek
История личных встреч
Сталь Мелец
Шлёнск
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Гжегож
|8 (6)
|0.24
|Пясецки Фабиан
|7 (2)
|0.21
|Мак Матеуш
|7
|0.21
|Ситек Максимилиан
|3
|0.09
|Завада Оскар
|3
|0.09
|Гетингер Крыстян
|2
|0.06
|Жиро Матеуш
|2
|0.06
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|0.03
|Koki Hinokio
|1
|0.03
|Вжесиньски Конрад
|1
|0.03
|Де Амо Хонатан
|1
|0.03
|Колев Александар
|1
|0.03
|Флис Марцин
|1
|0.03
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.03
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.03
|Стечик Доминик
|1
|0.03
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|11 (1)
|0.33
|Пих Роберт
|6 (3)
|0.18
|Лыщаш Адриан
|5
|0.15
|Прашелик Матеуш
|4
|0.12
|Кинтана Кайе
|2
|0.06
|Штиглец Дино
|1
|0.03
|Гарсия Виктор III
|1
|0.03
|Маковски Рафал
|1
|0.03
|Вердаска Диогу
|1
|0.03
|Цилла Марсель
|1
|0.03
|Шварц Петр
|1
|0.03
|Левкот Шимон
|1
|0.03
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касперкевич Аркадиуш
|7
|1
|Гетингер Крыстян
|7
|1
|Жиро Матеуш
|6
|1
|Флис Марцин
|7
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Пясецки Фабиан
|6
|0
|Ситек Максимилиан
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Глива Михал
|2
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Доманьски Мацей
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Примел Дамиан
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Wiktor Klos
|1
|0
|Маж Пшемыслав
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мончиньски Кжиштоф
|8
|0
|Экспозито Эрик
|8
|0
|Голла Войцех
|7
|0
|Левкот Шимон
|7
|0
|Тамаш Марк
|2
|2
|Вердаска Диогу
|5
|0
|Шварц Петр
|3
|1
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Собота Вальдемар
|2
|0
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
24
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
5
24%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
6
29%
3
13%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
3
14%
10
42%
76-90
Пропущено
19
25
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
11%
2
8%
1-15
3
16%
5
20%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
5
26%
10
40%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
5
26%
4
16%
76-90
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
5
24%
5
29%
29%
31-45
6
29%
1
6%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
4
19%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
25
19
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
3
12%
3
16%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
8
32%
5
26%
76-90
Забито
42
41
23 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
9
21%
4
10%
1-15
3
7%
8
20%
16-30
11
26%
8
20%
31-45
8
19%
3
7%
46-60
4
10%
3
7%
61-75
7
17%
15
37%
76-90
Пропущено
44
44
20 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
5
11%
5
11%
1-15
5
11%
8
18%
16-30
10
23%
2
5%
31-45
7
16%
14
32%
46-60
4
9%
6
14%
61-75
13
30%
30%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1
Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0
Шлёнск
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1
Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|33
|21
|8
|4
|65 - 23
|71
|2.
|Ракув
|33
|19
|9
|5
|57 - 30
|66
|3.
|Погонь Щецин
|33
|18
|10
|5
|61 - 29
|64
|4.
|Лехия Гданьск
|33
|16
|9
|8
|52 - 36
|57
|5.
|Пяст
|33
|15
|8
|10
|44 - 36
|53
|6.
|Краковия
|33
|12
|10
|11
|40 - 39
|46
|7.
|Висла Плоцк
|33
|14
|3
|16
|45 - 51
|45
|8.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|33
|12
|4
|17
|43 - 48
|40
|11.
|Варта Познань
|33
|10
|9
|14
|34 - 38
|39
|12.
|Заглембе Любин
|33
|11
|5
|17
|42 - 57
|38
|13.
|Ягеллония
|33
|8
|13
|12
|38 - 50
|37
|14.
|Шлёнск
|1:0
|33
|8
|13
|12
|39 - 47
|37
|15.
|Сталь Мелец
|0:1
|33
|9
|9
|15
|38 - 49
|36
|16.
|Висла Краков
|32
|7
|10
|15
|35 - 49
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|33
|7
|10
|16
|34 - 54
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|32
|6
|10
|16
|27 - 55
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|2.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|16
|9
|6
|1
|32 - 13
|33
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|8.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|9.
|Заглембе Любин
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|10.
|Пяст
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|11.
|Сталь Мелец
|0:1
|17
|7
|3
|7
|20 - 21
|24
|12.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|13.
|Ягеллония
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Висла Краков
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|16.
|Варта Познань
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|18.
|Шлёнск
|1:0
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|16 - 20
|20
|7.
|Шлёнск
|1:0
|17
|5
|5
|7
|24 - 26
|20
|8.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|9.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|10.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|11.
|Ягеллония
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|0:1
|16
|2
|6
|8
|18 - 28
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|5
|9
|15 - 28
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10