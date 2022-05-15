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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Сталь Мелец
0:1
Перерыв
Шлёнск
0'
6' Желтая карточка
Экспозито Эрик
0:1
16' Гол
Пих Роберт
23' Желтая карточка
Мончиньски Кжиштоф

Ход матча

6'
 
Экспозито Эрик
16'
0:1
Пих Роберт
(Ястржембски Деннис)
23'
 
Мончиньски Кжиштоф
25'
 
Собота Вальдемар
Мончиньски Кжиштоф
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Шлёнск
7.95
4.55
3.18
Все Коэффициенты
41
Bartosz
Mrozek
5
Жиро
Матеуш
4
Чорбаджийски
Божидар
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
23
Гетингер
Крыстян
11
Ситек
Максимилиан
8
Урбаньчик
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
7
Доманьски
Мацей
34
Завада
Оскар
1
Путноцки
Матуш
19
Янасик
Патрик
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
29
Мончиньски
Кжиштоф
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
10
Ястржембски
Деннис
Сталь Мелец
5-4-1
Шлёнск
4-3-3

История личных встреч

Сталь Мелец
Шлёнск

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Гжегож 8 (6) 0.24
Пясецки Фабиан 7 (2) 0.21
Мак Матеуш 7 0.21
Ситек Максимилиан 3 0.09
Завада Оскар 3 0.09
Гетингер Крыстян 2 0.06
Жиро Матеуш 2 0.06
Доманьски Мацей 1 (1) 0.03
Koki Hinokio 1 0.03
Вжесиньски Конрад 1 0.03
Де Амо Хонатан 1 0.03
Колев Александар 1 0.03
Флис Марцин 1 0.03
Касперкевич Аркадиуш 1 0.03
Чорбаджийски Божидар 1 0.03
Стечик Доминик 1 0.03
Урбаньчик Мацей 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Корт Давид 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 11 (1) 0.33
Пих Роберт 6 (3) 0.18
Лыщаш Адриан 5 0.15
Прашелик Матеуш 4 0.12
Кинтана Кайе 2 0.06
Штиглец Дино 1 0.03
Гарсия Виктор III 1 0.03
Маковски Рафал 1 0.03
Вердаска Диогу 1 0.03
Цилла Марсель 1 0.03
Шварц Петр 1 0.03
Левкот Шимон 1 0.03
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0
Ястржембски Деннис 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касперкевич Аркадиуш 7 1
Гетингер Крыстян 7 1
Жиро Матеуш 6 1
Флис Марцин 7 0
Томашевич Гжегож 6 0
Пясецки Фабиан 6 0
Ситек Максимилиан 4 0
Мак Матеуш 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Матрас Матеуш 2 0
Глива Михал 2 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Доманьски Мацей 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Завада Оскар 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Стечик Доминик 1 0
Примел Дамиан 1 0
Koki Hinokio 1 0
Wiktor Klos 1 0
Маж Пшемыслав 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мончиньски Кжиштоф 8 0
Экспозито Эрик 8 0
Голла Войцех 7 0
Левкот Шимон 7 0
Тамаш Марк 2 2
Вердаска Диогу 5 0
Шварц Петр 3 1
Ястржембски Деннис 3 0
Поправа Конрад 1 1
Штиглец Дино 2 0
Собота Вальдемар 2 0
Ольсен Патрик 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Маковски Рафал 2 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Янасик Патрик 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Бейгер Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
24
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
5
24%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
6
29%
3
13%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
3
14%
10
42%
76-90

Пропущено

19
25
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
11%
2
8%
1-15
3
16%
5
20%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
5
26%
10
40%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
5
26%
4
16%
76-90

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
5
24%
5
29%
29%
31-45
6
29%
1
6%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
4
19%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

25
19
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
3
12%
3
16%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
8
32%
5
26%
76-90

Забито

42
41
23 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
9
21%
4
10%
1-15
3
7%
8
20%
16-30
11
26%
8
20%
31-45
8
19%
3
7%
46-60
4
10%
3
7%
61-75
7
17%
15
37%
76-90

Пропущено

44
44
20 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
5
11%
5
11%
1-15
5
11%
8
18%
16-30
10
23%
2
5%
31-45
7
16%
14
32%
46-60
4
9%
6
14%
61-75
13
30%
30%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1
Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0
Шлёнск
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1
Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 33 21 8 4 65 - 23 71
2. Ракув 33 19 9 5 57 - 30 66
3. Погонь Щецин 33 18 10 5 61 - 29 64
4. Лехия Гданьск 33 16 9 8 52 - 36 57
5. Пяст 33 15 8 10 44 - 36 53
6. Краковия 33 12 10 11 40 - 39 46
7. Висла Плоцк 33 14 3 16 45 - 51 45
8. Радомьяк Радом 32 10 14 8 37 - 37 44
9. Гурник Забже 32 11 8 13 47 - 50 41
10. Легия 33 12 4 17 43 - 48 40
11. Варта Познань 33 10 9 14 34 - 38 39
12. Заглембе Любин 33 11 5 17 42 - 57 38
13. Ягеллония 33 8 13 12 38 - 50 37
14. Шлёнск 1:0 33 8 13 12 39 - 47 37
15. Сталь Мелец 0:1 33 9 9 15 38 - 49 36
16. Висла Краков 32 7 10 15 35 - 49 31
17. Брук-Бет Термалица 33 7 10 16 34 - 54 31
18. Гурник Ленчна 32 6 10 16 27 - 55 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 17 12 4 1 30 - 11 40
2. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 16 9 6 1 32 - 13 33
5. Висла Плоцк 16 10 2 4 24 - 14 32
6. Легия 16 9 0 7 26 - 21 27
7. Краковия 17 7 5 5 24 - 19 26
8. Радомьяк Радом 16 6 7 3 22 - 20 25
9. Заглембе Любин 17 7 3 7 25 - 28 24
10. Пяст 16 7 3 6 22 - 21 24
11. Сталь Мелец 0:1 17 7 3 7 20 - 21 24
12. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
13. Ягеллония 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Висла Краков 16 5 5 6 21 - 20 20
15. Брук-Бет Термалица 17 5 5 7 19 - 26 20
16. Варта Познань 17 4 6 7 16 - 22 18
17. Гурник Ленчна 16 4 6 6 15 - 26 18
18. Шлёнск 1:0 16 3 8 5 15 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 16 6 3 7 18 - 16 21
6. Краковия 16 5 5 6 16 - 20 20
7. Шлёнск 1:0 17 5 5 7 24 - 26 20
8. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
9. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
10. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
11. Ягеллония 16 3 5 8 15 - 30 14
12. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
13. Висла Плоцк 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 0:1 16 2 6 8 18 - 28 12
16. Висла Краков 16 2 5 9 14 - 29 11
17. Брук-Бет Термалица 16 2 5 9 15 - 28 11
18. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
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Сталь Мелец
Ничья
Шлёнск
7.95
4.55
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